Καζάκος: Οι δυο γάμοι, η οικογένεια και ο θάνατος της κόρης του

Σαν σήμερα στις 13 Σεπτεμβρίου του 2022 «έφυγε» από τη ζωή ο σπουδαίος καλλιτέχνης Κώστας Καζάκος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ηθοποιούς, με μακρόχρονη πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Ποιος ήταν ο Κώστας Καζάκος

Ο Κώστας Καζάκος γεννήθηκε το 1935 στον Πύργο Ηλείας. Στα 18 του εγκαταστάθηκε στην Αθήνα για να σπουδάσει παιδαγωγός, ωστόσο η αριστερή κληρονομιά του πατέρα του έγινε λόγος αρνητικής αντιμετώπισής του από το πανεπιστήμιο. Του ζητούσαν χαρτί κοινωνικών φρονημάτων και επειδή δεν το είχε, δεν του επέτρεψαν την εγγραφή του στη σχολή. Έτσι, άλλαξε σταδιοδρομία και φοίτησε στην Σχολή Κινηματογράφου Λυκούργου Σταυράκου (1953-1956) και στην Δραματική Σχολή Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν (1954-1957).

Το 1973 τιμήθηκε με το Α’ Χρυσό Βραβείο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την αρτιότερη παραγωγή, της μεταφοράς της Λυσιστράτης. Υπήρξε αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου.

Ήταν Ιδρυτικό μέλος του Ελληνοαραβικού Συνδέσμου και μέλος της Επιτροπής Άδειας Άσκησης επαγγέλματος του Ηθοποιού, συνιδρυτής του Ελεύθερου Θεάτρου (μαζί με τον Λέοντα Τριβιζά) και ιδρυτής του ιδρύματος «Τζένη Καρέζη».

Από το 1968 έως το 1992 υπήρξε παντρεμένος με την ηθοποιό Τζένη Καρέζη, με την οποία απέκτησε τον γιο τους, τον επίσης ηθοποιό Κωνσταντίνο Καζάκο (γενν. 1969).

Η προσωπική ζωή του αγαπημένου ηθοποιού

Ο Κώστας Καζάκος ήταν παντρεμένος με μια από τις πιο όμορφες και σημαντικές ηθοποιούς της χώρας μας, την Τζένη Καρέζη, με την οποία απέκτησε έναν γιο, τον Κωνσταντίνο Καζάκο, που ακολούθησε τα βήματά τους στην υποκριτική.

Η Τζένη Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος, μαζί με τον γιο τους, Κώστα / Φωτογραφία: facebook.com

Το ερωτευμένο ζευγάρι ένωνε μια πολύ δυνατή σχέση, στηριζόμενη στα θεμέλια της αγάπης και του σεβασμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εμμονή της Τζένης Καρέζη να πάρει ο μοναχογιός τους, το όνομα Κωνσταντίνος από τον πολυαγαπημένο της σύζυγο.

Τζένη Καρέζη και Κώστας Καζάκος / Φωτογραφία Φίνος Φιλμ

Ο Κώστας Καζάκος πέντε χρόνια μετά τον θάνατο της Τζένης Καρέζη, αποφάσισε να προχωρήσει στη ζωή του και να παντρευτεί για δεύτερη φορά. Ο ηθοποιός βρήκε την αγάπη στο πρόσωπο της Τζένης Κόλλια, με τον ερχομό των τεσσάρων παιδιών τους, του Αλεξάνδρου, της Άρτεμης - Γεωργίας, της Ηλέκτρας και της Μάγιας να ολοκληρώνει την ευτυχία τους.

Ο Κώστας Καζάκος με τη δεύτερη σύζυγό του, Τζένη Κόλλια / Φωτογραφία NDP

H Τζένη Κόλλια me τα παιδιά του Κώστα Καζάκου, Αλέξανδρο, Ηλέκτρα και Μάγια / Φωτογραφία NDP

Το 1999 ήταν πολύ δύσκολη χρονιά για τους δυο ηθοποιούς, καθώς στις 25 Ιουνίου έχασαν τη μια από τις τρεις κόρες τους, την 8 μηνών Άρτεμις - Γεωργία από σπάνια ασθένεια, μόλις μια βδομάδα μετά τη βάπτισή της.

Ο αγαπημένος ηθοποιός λάτρευε τα παιδιά του, με τα οποία περνούσε πολλές οικογενειακές στιγμές, ενώ δεν έλειψαν και οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις, τόσο σε θεατρικές πρεμιέρες, όσο και σε άλλες εκδηλώσεις.

Ο Κώστας Καζάκος έγινε παππούς το 2000, όταν ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η τότε σύζυγός του, Τάνια Τρύπη, του χάρισαν το πρώτο του εγγόνι, την Τζένη Καζάκου, η οποία πήρε το όνομα της γιαγιάς της.

Η ίδια, μένοντας πιστή στην παράδοση της οικογένειας, ασχολείται με την υποκριτική. Μάλιστα έκανε το τηλεοπτικό της ντεπούτο πέρυσι στην κωμική σειρά των Ρέππα - Παπαθανασίου «Συμπέθεροι απ' τα Τίρανα» στο Mega.

Ο Κώστας Καζάκος / Φωτογραφίες: Φίνος Φιλμ