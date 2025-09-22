Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 22 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 22 Σεπτεμβρίου
21.09.25 , 23:59 Συμπλοκές και μαχαιρώματα στο κέντρο της Αθήνας - Βίντεο σοκ
21.09.25 , 23:44 Γερμανικά Eurofighter αναχαίτισαν ρωσικό αναγνωριστικό πάνω από τη Βαλτική
21.09.25 , 23:28 Επιστρέφει στον Άρειο Πάγο η υπόθεση δολοφονίας της Έφης Τσιχλάκη
21.09.25 , 22:25 Κλήρωση Tζόκερ 21/9/25: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.200.000 ευρώ
21.09.25 , 22:16 Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο πλοίο «Θαλασσίτης» στη Χίο
21.09.25 , 21:31 Αριζόνα: Λαοθάλασσα στην τελετή για τον Τσάρλι Κερκ
21.09.25 , 20:37 Σύνταγμα: Συγκέντρωση αλληλλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι
21.09.25 , 20:17 Βοιωτία: Νέες αποκαλύψεις για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο
21.09.25 , 19:53 Μεγάλη διάκριση για την Lexus Κηφισίας
21.09.25 , 19:08 «Μηνιαίο» επίδομα: Ποιοι λαμβάνουν 746 ευρώ με μία αίτηση
21.09.25 , 19:03 Η Δέσποινα Βανδή αποθεώθηκε στο Βεάκειο – Δίπλα της Μελίνα & Μπισμπίκης
21.09.25 , 18:16 Βαρδινογιάννης – Μπιρμπίλη: Οι λαμπεροί καλεσμένοι στον γάμο του
21.09.25 , 17:46 Αδελφοκτονία Θεσσαλονίκη: «Ο γιος μου είναι καλό παιδί, να τον απαλλάξουν»
21.09.25 , 17:31 Κερατσίνι: Βλάβη σε αγωγό της ΕΥΔΑΠ δημιούργησε... «καταρράκτη»
Γιολάντα Καλογεροπούλου: «Έχουμε χωρίσει με τον μπαμπά της κόρης μου»
Γωγώ Μαστροκώστα: Η συγκινητική επιστροφή της στο Instagram μετά από μήνες
Βαρδινογιάννης – Μπιρμπίλη: Οι λαμπεροί καλεσμένοι στον γάμο του
Βοιωτία: Νέες αποκαλύψεις για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο
Νέα απάτη: Παριστάνουν τον ΕΦΚΑ για να αδειάσουν λογαριασμούς
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Θεσσαλονίκη: Tο προφητικό βίντεο της γυναίκας που σκότωσε ο αδερφός της
Μπριζίτ Μακρόν: Πώς ξεκίνησαν οι φήμες ότι είναι άνδρας
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί εραστές
Σοφία Λόρεν: O φλογερός έρωτας με Έλληνα σφουγγαρά
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Κοσμά του Ζωγραφίτη και Ιερομάρτυρος Φωκά επισκόπου Σινώπης.

Ο Όσιος Κοσμάς ο Ζωγραφίτης καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια της Βουλγαρίας και έμαθε τα ελληνικά και βουλγαρικά γράμματα. Όταν οι γονείς του θέλησαν να τον νυμφεύσουν, αναχώρησε κρυφά και ήλθε στο περιλάλητο Άγιον Όρος. Έφθασε στη μονή του Ζωγράφου και μετά από λίγο καιρό φόρεσε το μοναχικό ένδυμα και ανέλαβε το διακόνημα του εκκλησιαστικού. Σε μία πανήγυρη της μονής Βατοπαιδίου είδε έκθαμβος τη Θεοτόκο να υπηρετεί τους εκεί μοναχούς.

Για την αρετή του, ο ηγούμενός του τον προόρισε για ιερέα και, μετά από προσευχή, του υπέδειξε η Θεοτόκος πως μπορεί να εξέλθει στην έρημο. Εκεί εξομολογούσε τους προσερχόμενους και αξιώθηκε προορατικού χαρίσματος, θαυματουργίας, θείων οραμάτων και προγνώσεως του τέλους του. Κατά τη νεκρώσιμο ακολουθία του «έδειξεν ο Θεός μέγα θαύμα· εμαζώχθησαν όλα τα θηρία από την έρημον και έστεκαν ολόγυρα. Και αφότου τον έθαψαν, εφώναξε καθένα κατά την φωνήν του, και τον ηυφήμησαν. Και τότε πάλιν υπήγαν εις την έρημον».

Ο αναχωρητής όσιος είναι ο μεγαλύτερος Ζωγραφίτης ασκητής. Το φοβερό κελλί, στο πλησίον της μονής του σπήλαιο, που σώζεται μέχρι σήμερα, έγινε ο τόπος πάλης με τους δαίμονες.

Απεβίωσε ειρηνικά την 22α Σεπτεμβρίου το έτος 1323 μ.Χ. και ετάφη στο κελλί του και από εκεί αναχώρησε για τη χαρά του Κυρίου του. Σαράντα ημέρες μετά την ταφή αναζήτησαν το λείψανο του και δεν το βρήκαν.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ζωγραφιά
  • Λοΐζος
  • Λουίζα
  • Φωκάς, Φώκιος, Φώκης
  • Φωκία, Φωκίνα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:13 και θα δύσει στις 19:22. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 09 λεπτά.

Σελήνη 0.5 ημέρας

 

Παγκόσμια Ημέρα Ρινόκερου

Η 22α Σεπτεμβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ρινόκερου από το 2010, με πρωτοβουλία της WWF Νοτίου Αφρικής για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τον κίνδυνο εξαφάνισης και την ανάγκη προστασίας των πέντε εναπομεινάντων ειδών του ρινόκερου, του δεύτερου πιο ογκώδους χερσαίου ζώου μετά τον ελέφαντα.

Οι ρινόκεροι ζουν αποκλειστικά στην Κεντρική και Νότια Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία. Το αδυσώπητο κυνήγι για τα πολύτιμα κέρατά τους και η υποβάθμιση των βιοτόπων τους, έχουν συμβάλει καθοριστικά στον κίνδυνο εξαφάνισής τους.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top