Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 22 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Κοσμά του Ζωγραφίτη και Ιερομάρτυρος Φωκά επισκόπου Σινώπης.

Ο Όσιος Κοσμάς ο Ζωγραφίτης καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια της Βουλγαρίας και έμαθε τα ελληνικά και βουλγαρικά γράμματα. Όταν οι γονείς του θέλησαν να τον νυμφεύσουν, αναχώρησε κρυφά και ήλθε στο περιλάλητο Άγιον Όρος. Έφθασε στη μονή του Ζωγράφου και μετά από λίγο καιρό φόρεσε το μοναχικό ένδυμα και ανέλαβε το διακόνημα του εκκλησιαστικού. Σε μία πανήγυρη της μονής Βατοπαιδίου είδε έκθαμβος τη Θεοτόκο να υπηρετεί τους εκεί μοναχούς.

Για την αρετή του, ο ηγούμενός του τον προόρισε για ιερέα και, μετά από προσευχή, του υπέδειξε η Θεοτόκος πως μπορεί να εξέλθει στην έρημο. Εκεί εξομολογούσε τους προσερχόμενους και αξιώθηκε προορατικού χαρίσματος, θαυματουργίας, θείων οραμάτων και προγνώσεως του τέλους του. Κατά τη νεκρώσιμο ακολουθία του «έδειξεν ο Θεός μέγα θαύμα· εμαζώχθησαν όλα τα θηρία από την έρημον και έστεκαν ολόγυρα. Και αφότου τον έθαψαν, εφώναξε καθένα κατά την φωνήν του, και τον ηυφήμησαν. Και τότε πάλιν υπήγαν εις την έρημον».

Ο αναχωρητής όσιος είναι ο μεγαλύτερος Ζωγραφίτης ασκητής. Το φοβερό κελλί, στο πλησίον της μονής του σπήλαιο, που σώζεται μέχρι σήμερα, έγινε ο τόπος πάλης με τους δαίμονες.

Απεβίωσε ειρηνικά την 22α Σεπτεμβρίου το έτος 1323 μ.Χ. και ετάφη στο κελλί του και από εκεί αναχώρησε για τη χαρά του Κυρίου του. Σαράντα ημέρες μετά την ταφή αναζήτησαν το λείψανο του και δεν το βρήκαν.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Ζωγραφιά

Λοΐζος

Λουίζα

Φωκάς, Φώκιος, Φώκης

Φωκία, Φωκίνα

Παγκόσμια Ημέρα Ρινόκερου

Η 22α Σεπτεμβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ρινόκερου από το 2010, με πρωτοβουλία της WWF Νοτίου Αφρικής για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τον κίνδυνο εξαφάνισης και την ανάγκη προστασίας των πέντε εναπομεινάντων ειδών του ρινόκερου, του δεύτερου πιο ογκώδους χερσαίου ζώου μετά τον ελέφαντα.

Οι ρινόκεροι ζουν αποκλειστικά στην Κεντρική και Νότια Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία. Το αδυσώπητο κυνήγι για τα πολύτιμα κέρατά τους και η υποβάθμιση των βιοτόπων τους, έχουν συμβάλει καθοριστικά στον κίνδυνο εξαφάνισής τους.