Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 24 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Πρωτομάρτυρος Θέκλης, Οσίου Κόπριος, Ανάμνηση θαύματος της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας και Αγίας Πέρσης.

Η ισαπόστολος Θέκλα καταγόταν από το Ικόνιο και ήταν θυγατέρα εθνικής οικογένειας, τη δε μητέρα της την έλεγαν Θεόκλεια. Μετεστράφη στη χριστιανική πίστη χάρη στα κηρύγματα του ίδιου του Αποστόλου Παύλου. Είχε ήδη μνηστευθεί κάποιον εθνικό ονόματι Θάμυρη. Όταν αυτός και η μητέρα της Θεοκλεία αντιλήφθηκαν ότι είχε μεταστραφεί στη χριστιανική πίστη, προσπάθησαν να την κάνουν να πάρει πίσω την απόφασή της.

Όταν είδαν ότι αυτό ήταν ανώφελο, κατέδωσαν τον Απόστολο Παύλο στον ηγεμόνα Καστίλιο, ο οποίος τελικά αφού τον φυλάκισε, τον απέλασε. Τότε η Θέκλα εγκατέλειψε τον μνηστήρα της και ακολούθησε τον Απόστολο στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Πολλές φορές υπέστη μαρτύρια, αλλά η πίστη της την έσωσε. Από την Αντιόχεια μετέβη στα Μύρα της Λυκίας για να συναντήσει τον Απόστολο Παύλο και από εκεί στη Σελεύκεια, όπου κατέφυγε στο όρος Καλαμών, όπου και εκοιμήθη εν ειρήνη σε ηλικία ενενήντα ετών.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Θέκλα

Κόπρος, Κόπρις

Μυρσίνη, Μυρτώ, Μυρτιά, Μυρτιδιώτισσα, Μύρτα, Μυρσώ, Αμέρισσα, Μέρσα, Αμερισούδα, Αμερσούδα, Αμέρσσα, Αμέρσα

Πέρσης

Περσεφόνη, Πέρσα, Πέρση

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:14 και θα δύσει στις 19:19. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 05 λεπτά.

Σελήνη 2.3 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος στα Σχολεία

Γιορτάζεται την τελευταία Τετάρτη του Σεπτεμβρίου (24 Σεπτεμβρίου, το 2025), με πρωτοβουλία του FAO, του οργανισμού του ΟΗΕ για τη γεωργία και τα τρόφιμα.

Στόχος της Ημέρας είναι να επισημάνει τη διατροφική αξία του γάλακτος για τις νεαρές ηλικίες και την ωφέλεια που προκύπτει για την υγεία των νεαρών παιδιών από τα σχολικά προγράμματα παροχής γάλακτος.