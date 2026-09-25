Αγρίνιο: 13χρονος συνελήφθη για βιασμό κατ΄εξακολούθηση

Βίντεο από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Σοκ έχει προκαλέσει στο Αγρίνιο μια καταγγελία για παρενόχληση 13χρονης από συμμαθητή της έξω από το σχολείο όπου φοιτούν, με τον ανήλικο να κατηγορείται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καλαφάτη στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, ο ανήλικος φέρεται να κράτησε τη συνομήλική του από τα χέρια, εμποδίζοντάς τη να απομακρυνθεί, και στη συνέχεια να τη φίλησε και να τη θώπευσε, παρά την αντίδρασή της.

Ο 13χρονος συνελήφθη την Παρασκευή. Αρχικά, σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ωστόσο, μετά την αξιολόγηση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα, η κατηγορία μεταβλήθηκε σε βιασμό κατ’ εξακολούθηση.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας, ο 13χρονος αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους.

Μεταξύ των όρων που του επιβλήθηκαν είναι η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, καθώς και η απαγόρευση προσέγγισης της ανήλικης.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα