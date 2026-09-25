Έξωση από το σπίτι, στο οποίο έζησε επί 71 χρόνια, έγινε σε μια 87χρονη γυναίκα με κινητικά προβλήματα, τη Μαρικάρμεν στη Μαδρίτη. Η γυναίκα αδυνατούσε να καταβάλει το αυξημένο ενοίκιο του διαμερίσματός της και απομακρύνθηκε από την κατοικία της στην οδό Alcalde Sáinz de Baranda, στην περιοχή Ρετίρο, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που διήρκεσε περισσότερες από επτά ώρες.

VIDEO | Maricarmen, desahuciada a los 87 años. pic.twitter.com/q8kj3pWpCT — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 23, 2026

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα La Vanguardia, η Μαρικάρμεν απομακρύνθηκε από το σπίτι της την Τετάρτη περίπου στη μία το μεσημέρι και μεταφέρθηκε με φορείο στο νοσοκομείο Γκρεγόριο Μαρανιόν για να υποβληθεί σε έλεγχο της υγείας της. Οι Αρχές της έδωσαν μόλις 30 λεπτά για να αδειάσει το διαμέρισμά της.

Η 87χρονη Μαρικάρμεν που εκδιώχθηκε από το σπίτι όπου έμενε επί 71 χρόνια στη Μαδρίτη - profimedia.gr

Η 87χρονη λάμβανε μηνιαία σύνταξη 1.350 ευρώ, ενώ το ενοίκιο της κατοικίας της είχε αυξηθεί στα 1.650 ευρώ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να το καταβάλει.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη την Ισπανία και η Μαρικάρμεν έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.

Ισπανία: Ένα σπίτι από το 1956

Για τη Μαρικάρμεν, το διαμέρισμα στην οδό Alcalde Sáinz de Baranda δεν ήταν απλώς ένας χώρος κατοικίας. Ήταν το σπίτι στο οποίο έζησε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της.

Όπως αναφέρει το BBC, ο πατέρας της είχε νοικιάσει για πρώτη φορά το ακίνητο το 1956. Η ίδια συνέχισε να ζει εκεί μετά τον θάνατο των γονιών της.

Η Μαρικάρμεν νοίκιαζε το σπίτι μετά από τον θάνατο των γονιών της. Η εταιρεία που το αγόρασε αύξησε το ενοίκιο από τα 500 ευρώ στα 1.650, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να το πληρώσει - profimedia.gr

Η αρχική σύμβαση είχε συναφθεί στο όνομα του πατέρα της. Μετά τον θάνατό του, το διαμέρισμα πέρασε στη σύζυγό του και, μετά τον θάνατό της το 2008, στη Μαρικάρμεν.

Η κατάσταση άλλαξε το 2018, όταν το ακίνητο αγοράστηκε από την επενδυτική εταιρεία Urbagestión SL.

Σύμφωνα με το BBC, η εταιρεία υποστήριξε ότι η υπομίσθωση της κατοικίας στη Μαρικάρμεν δεν ήταν πλέον έγκυρη. Η υπόθεση έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εταιρεία δικαιώθηκε ως προς τη θέση της για την ισχύ της σύμβασης.

Ακολούθησε η δραματική αύξηση του ενοικίου. Από τα 500 ευρώ που πλήρωνε μέχρι τότε, το ενοίκιο αυξήθηκε αρχικά στα 2.650 ευρώ τον μήνα και στη συνέχεια μειώθηκε στα 1.650 ευρώ.

Η έξωση της Μαρικάρμεν προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τη στεγαστική κρίση που πλήττει την Ισπανία - profimedia.gr

Το ποσό, ωστόσο, εξακολουθούσε να είναι υψηλότερο από ολόκληρη τη μηνιαία σύνταξη της 87χρονης.

Ισπάνια: Η τέταρτη προσπάθεια έξωσης

Η Μαρικάρμεν είχε βρεθεί αντιμέτωπη με την έξωση και στο παρελθόν.

Όπως αναφέρει το BBC, τρεις προηγούμενες απόπειρες έξωσης είχαν μπλοκαριστεί από τα δικαστήρια. Η τέταρτη προσπάθεια, όμως, κατέληξε στην απομάκρυνσή της από το σπίτι.

Η δικηγόρος της, Μπεατρίθ Ντούρο, μίλησε για μια απίστευτα ισχυρή αστυνομική επιχείρηση, δυσανάλογη της περίστασης, αφού οι αρχές είχαν να κάνουν με μια ηλικιωμένη και ανάπηρη γυναίκα.

«Υπάρχει αστυνομική κινητοποίηση λες και πρόκειται για στρατιωτική επιχείρηση», δήλωσε η δικηγόρος.

Unas 15.000 personas se han concentrado este miércoles frente al polémico ático adquirido por la Comunidad de Madrid para reclamar que el inmueble sea destinado a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada horas antes de la vivienda de Retiro



Aunque los efectivos policiales han… pic.twitter.com/4F3ch0iVwU — EL MUNDO (@elmundoes) September 23, 2026

«Είναι η τέταρτη φορά που προσπαθούν να της κάνουν έξωση, αλλά η πρώτη φορά που ήρθαν μέχρι την πόρτα του ακινήτου», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αστυνομία απέκλεισε τμήμα του δρόμου και απομάκρυνε ανθρώπους από την είσοδο του κτιρίου, μεταξύ των οποίων και μέλη των μέσων ενημέρωσης. Αναφέρεται επίσης ότι ορισμένοι διαδηλωτές χτυπήθηκαν με γκλομπ.

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Εκπρόσωπος της οργάνωσης ενοικιαστών Sindicato de Inquilinas, απευθυνόμενος στους αστυνομικούς μέσω ντουντούκας, τους κάλεσε να σκεφτούν την ηλικιωμένη.

«Σκεφτείτε για 10 δευτερόλεπτα τη Μαρικάρμεν, που θα μπορούσε να είναι η δική σας γιαγιά», τους είπε.

Ισπανία: Μαζικές διαδηλώσεις συμπαράστασης στη Μαρικάρμεν

Η προσπάθεια να αποτραπεί η έξωση είχε ξεκινήσει από το προηγούμενο βράδυ.

La policía desaloja a manifestantes que intentan impedir el desahucio de Maricarmen, entre ellos Inés Hernand, mientras el Sindicato de Inquilinas negocia una prórroga a la que se niega el fondo.



📷 Sergio Aires Machadohttps://t.co/jUFGdIaN8t pic.twitter.com/QbHu20n1Pu — EL PAÍS (@el_pais) September 23, 2026

Υποστηρικτές της Μαρικάρμεν συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο και πέρασαν τη νύχτα εκεί, σε μια ύστατη προσπάθεια να εμποδίσουν την έξωσή της.

Στο πλευρό της βρέθηκαν και γνωστά πρόσωπα. Ανάμεσά τους ήταν ο Κάρλος Μπαρδέμ, αδελφός του Χαβιέρ Μπαρδέμ, ενώ η τραγουδίστρια Άνα Μπελέν διάβασε το ποίημα «Desahucio» («Έξωση») του Ραφαέλ Αλμπέρτι.

Μέχρι το πρωί είχαν συγκεντρωθεί αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως νέοι, φωνάζοντας «Η ΜαριΚάρμεν μένει».

Ορισμένοι ακτιβιστές απέκλεισαν τη σκάλα μέσα στο κτίριο, επιχειρώντας να εμποδίσουν την έξωση.

🔴 ÚLTIMA HORA | Más de 10.000 personas se concentran en estos momentos en Madrid en apoyo a Maricarmen y por el problema de la vivienda según las primeras cifras de Delegación de Gobierno. #MalasLenguas pic.twitter.com/8cqn78Be0D — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) September 23, 2026

Χθες, σύμφωνα με τη La Vanguardia, περίπου 10.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και πάλι έξω από το σπίτι της ηλικιωμένης. Οι διαδηλωτές φώναζαν το όνομά της και το σύνθημα «Όλοι είμαστε η Μαρικάρμεν», ενώ ζητούσαν και την παραίτηση της προέδρου της Κοινότητας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίας Αγιούσο.

Σε ένα από τα πανό αναγραφόταν: «Για την Αγιούσο ένα ρετιρέ, για την τάξη μας, εξώσεις».

Η κυκλοφορία στους δρόμους της περιοχής αποκλείστηκε, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αντιδράσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες πόλεις της Ισπανίας.

Στη Βαρκελώνη εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση που διοργάνωσαν τα Sindicat de Llogateres και Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, φωνάζοντας «Μαρικάρμεν, δεν είσαι μόνη» και «Έξω από τη γειτονιά οι κερδοσκόποι».

Εκατοντάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι της Μαρικάρμεν το πρωί της έξωσης - profimedia.gr

Στο Οβιέδο, περίπου 200 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά από την Αντιπροσωπεία της Κυβέρνησης στις Αστούριες, με συνθήματα όπως «Δεν ανεχόμαστε ούτε μία ακόμη έξωση».

Ισπανία: Η τελευταία ελπίδα

Την ίδια ώρα, μια τελευταία προσπάθεια να βρεθεί λύση έμοιαζε να δημιουργεί μια χαραμάδα ελπίδας. Ένας ανώνυμος δωρητής προσφέρθηκε να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του ενοικίου της ηλικιωμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για διακεκριμένο συγγραφέα, ο οποίος θέλησε να παραμείνει ανώνυμος και προσφέρθηκε να πληρώνει τα 1.150 ευρώ της διαφοράς μεταξύ της σύνταξης της Μαρικάρμεν και του ενοικίου των 1.650 ευρώ.

Ωστόσο, η Urbagestión απέρριψε την προσφορά και η έξωση προχώρησε.

Η εταιρεία είχε προσφέρει στη Μαρικάρμεν και τη δυνατότητα να αγοράσει το διαμέρισμα έναντι 247.000 ευρώ. Το ποσό ήταν, όμως, απρόσιτο για μια 87χρονη που ζούσε με σύνταξη 1.350 ευρώ.

Ισπανία: Η έκκληση της 87χρονης

Λίγο πριν από την έξωσή της, η ίδια η Μαρικάρμεν έστειλε το δικό της μήνυμα στους ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το σπίτι της.

La brutalidad policial del régimen español para desahuciar a Maricarmen, una mujer con 87 años, de la casa de donde vive desde hace más de 70 años para que un fondo buitre convierta su casa en piso turístico.



Servir y proteger, servir al capital y proteger a los fondos buitres,… https://t.co/4x1uaCuoao pic.twitter.com/QxONxSBm1d — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) September 23, 2026

«Καλημέρα σε όλους, σας ευχαριστώ για τη δράση που αναλαμβάνετε, περνώντας όλη τη νύχτα στον δρόμο», φαίνεται να λέει δακρυσμένη σε βίντεο πριν από την απομάκρυνσή της που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σας παρακαλώ, συνεχίστε, αλλά μην βλάψετε ο ένας τον άλλον. Αυτό πρέπει να γίνει ειρηνικά. Ακόμα ακούω τις φωνές σας», πρόσθεσε, κάνοντας έκκληση να μη γίνουν επεισόδια.

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«Μια αγκαλιά σε όλους και σε όλες όσοι με στηρίζουν σε αυτόν τον σκληρό αγώνα ενάντια σε κάποιον που θέλει να βγάλει λεφτά, αλλά που δεν πρέπει να ξεχνάει ότι έχει γονείς και ότι μια μέρα μπορεί να βρεθεί στη θέση που, δυστυχώς, βρίσκομαι εγώ», κατέληξε.

Λίγες ώρες αργότερα, η Μαρικάρμεν έφυγε από το σπίτι της.

Ισπανία: Η παρέμβαση του ΟΗΕ

Η υπόθεση έφτασε μέχρι τα Ηνωμένα Έθνη.

Τον περασμένο Ιούνιο η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα ζήτησε να ανασταλεί η έξωση της συνταξιούχου και να της προσφερθεί εναλλακτική στέγαση σε προσιτή τιμή.

Η τοπική κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι η Μαρικάρμεν είχε απορρίψει πρόταση για θέση σε οίκο ευγηρίας.

Την ίδια ώρα, η κεντρική κυβέρνηση ανέφερε ότι η Urbagestión είχε αρνηθεί επανειλημμένες προσπάθειες για διαπραγμάτευση σχετικά με την υπόθεση.

Ισπανία: Η ιστορία μιας γυναίκας μέσα στη στεγαστική κρίση

Η υπόθεση της Μαρικάρμεν έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας μεμονωμένης υπόθεσης έξωσης.

Στη Μαδρίτη τα ενοίκια έχουν αυξηθεί πάνω από 100% την τελευταία δεκαετία, ενώ τον τελευταίο χρόνο σημειώθηκε αύξηση 10%, σύμφωνα με τον ιστότοπο ακινήτων Idealista.

«Είμαστε όλοι Μαρικάρμεν», φώναζαν οι διαδηλωτές στη Μαδρίτη - profimedia.gr

Η υπουργός Στέγασης Τερέσα Ροδρίγκεθ χαρακτήρισε την ημέρα της έξωσης της 87χρονης «πολύ θλιβερή» και «πολύ δραματική», υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αναδεικνύει τις επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης κερδοσκοπίας στην αγορά κατοικίας.

Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έχει βάλει στο στόχαστρο εταιρείες που, σύμφωνα με την ίδια, συμβάλλουν στην αύξηση του κόστους στέγασης. Τον Ιανουάριο, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι στόχος του ήταν «να προστατεύσει όσους είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε αυτή την κερδοσκοπία και αυτή την απληστία».

Οι επικριτές της κυβέρνησης, από την άλλη, υποστηρίζουν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για την κατασκευή νέων κατοικιών, ενώ προειδοποιούν ότι η κυβερνητική ρητορική μπορεί να αποθαρρύνει ιδιοκτήτες από το να διαθέσουν ακίνητα στην αγορά ενοικίασης.

Περίπου 4.000 εξώσεις έχουν πραγματοποιηθεί φέτος στην Ισπανία.

Για τη ΜαριΚάρμεν, όμως, η στεγαστική κρίση δεν είναι ένας αριθμός. Είναι ένα σπίτι που γνώριζε από το 1956. Είναι οι αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής. Είναι ένα ενοίκιο που από 500 ευρώ έφτασε στα 1.650 ευρώ. Και είναι, τελικά, μια 87χρονη γυναίκα που έφυγε από την κατοικία της με φορείο, ύστερα από 71 χρόνια.