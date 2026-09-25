Δέσποινα Καμπούρη: Η νέα εκπομπή που ετοιμάζει στην ΕΡΤ και η Φαίη Σκορδά

Η παρουσιάστρια παρακολούθησε όλες τις πρεμιέρες!

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Στις φήμες που τη θέλουν να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την ΕΡΤ για την παρουσίαση μιας νέας ψυχαγωγικής εκπομπής το Σαββατοκύριακο απάντησε η Δέσποινα Καμπούρη.

«Δεν μπορώ να σας πω ακόμα. Κάτι τέτοιο θα γίνει, αλλά δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τίποτα ακόμα», τόνισε στις τηλεοπτικές κάμερες.

Η δημοσιογράφος αποάλυψε ότι παρακολούθησε τις πρεμιέρες των πρωινών εκπομπών, σημειώνοντας πως συναισθάνεται απόλυτα τους παρουσιαστές: «Βεβαίως και τις είδα. Πολύ καλή προσπάθεια έκαναν όλες οι εκπομπές. Επειδή το έχω ζήσει, η πρωινή ζώνη είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και δύσκολη, οπότε τους καταλαβαίνω απόλυτα».

Δέσποινα Καμπούρη: Η νέα εκπομπή στην ΕΡΤ και το σχόλιο για τη Σκορδά

Δέσποινα Καμπούρη: Η νέα εκπομπή στην ΕΡΤ και το σχόλιο για τη Σκορδά

Με τα επαγγελματικά της πλάνα να βρίσκονται ακόμα υπό συζήτηση, η ίδια απολαμβάνει αυτή την περίοδο την ηρεμία της: «Είμαι πολύ ήρεμη. Το απολαμβάνω, γιατί τα πρωινά σηκώνομαι, παίρνω το καφεδάκι μου και βλέπω τις εκπομπές χωρίς να έχω το άγχος να συμμετέχω. Από τον καναπέ είναι πάντα λίγο πιο εύκολα!».

Τέλος, σχολίασε την επιστροφή της Φαίης Σκορδά και τη μεταφορά της στην πρωινή ζώνη, λέγοντας: «Υπέροχο νέο! Καταρχάς είναι υπέροχο το ότι η Φαίη είναι στην τηλεόραση, ενώ μαθαίνω ότι θα έχει και πολύ καλούς συνεργάτες. Είμαι σίγουρη ότι θα κάνει μια εξαιρετική εκπομπή. Είναι πολύ δύσκολο "σπορ" αυτή η ζώνη, αλλά η Φαίη θα τα καταφέρει, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα!».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ
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