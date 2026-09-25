Έκρηξη Πλάκα: Έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους στα χαλάσματα

«Έβλεπα το κτίριο να καταρρέει μπροστά μου» - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ένα κτίριο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες άνδρες της ΕΜΑΚ αναζητούν πέντε άτομα μέσα στα συντρίμμια. 

Το κτίριο, που έγινε η έκρηξη στην Πλάκα

Το κτίριο, που έγινε η έκρηξη στην Πλάκα

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο ηλικιωμένους που έμεναν στον δεύτερο όροφο και τρία ακόμα άτομα που, όπως φέρεται να είπε η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης, είχαν κάνει κράτηση και αναμένονταν να φύγουν στις 11:00 το πρωί. Ωστόσο η ίδια φέρεται να μην μπορούσε να πει με βεβαιότητα στους αστυνομικούς ούτε να πήγαν τελικά στο διαμερίσμα, ούτε αν έφυγαν από αυτό πριν από την έκρηξη.

Έκρηξη στην Πλάκα: Τραυματίστηκε περαστικός - Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες

Σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής, που έχει κατάστημα δίπλα από το κτίριο, που μίλησε στον Γιώργο Σόμπολο και στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», στον δεύτερο όροφο έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Μάλιστα ο άνδρας είναι άτομο με κινητικά προβλήματα. 

Άγιο επίσης είχε και ένας οδηγός, που την ώρα της έκρηξης περνούσε από το σημείο με το αυτοκίνητό του. 

Οδηγός που περνούσε την ώρα της έκρηξης από το σημείο γλίτωσε από θαύμα

Οδηγός που περνούσε την ώρα της έκρηξης από το σημείο γλίτωσε από θαύμα

«Ευτυχώς γλίτωσα. Δεν κατάλαβα τίποτα. Σηκώθηκε το αυτοκίνητο στον αέρα και σταμάτησε αμέσως. Κοίταξα από το παράθυρο να δω τι είχε συμβεί, στην αρχή δεν κατάλαβα τίποτα. Ευτυχώς είμαι καλά, δεν τραυματίστηκα», είπε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Το αυτοκίνητο σύμφωνα με μαρτυρίες εκτινάχθηκε στον αέρα

Το αυτοκίνητο σύμφωνα με μαρτυρίες εκτινάχθηκε στον αέρα

Πλάκα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες κατοίκων

Ένας ακόμα κάτοικος που μίλησε στην εκπομπή είπε ότι η έκρηξη έγινε στις 07:35. 

«Με το που άκουσα την έκρηξη βγήκα έξω. Το παιδί που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο είχε άγιο. Το αυτοκίνητο εκτινάχθηκε στον αέρα, το πίσω μέρος του καταστράφηκε όλο. Ακούγαμε φωνές, είδα τις γυναίκες να τις βγάζουν, αλλά μετά μας απομάκρυναν από το σημείο. Ήταν εκκωφαντική η έκρηξη», είπε. 

Ζημιές από την έκρηξη υπέστησαν κοντινά κτίρια και καταστήματα

Ζημιές από την έκρηξη υπέστησαν κοντινά κτίρια και καταστήματα

Παράλληλα, άλλοι κάτοικοι, μιλώντας στους δημοσιογράφους έκαναν λόγο για έντονη οσμή που προηγήθηκε της έκρηξη και καπνούς. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές αναζητούν πέντε άτομα μέσα στα συντρίμμια του κτιρίου

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές αναζητούν πέντε άτομα μέσα στα συντρίμμια του κτιρίου

«Βγήκαν καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταρρέει μπροστά μου. Όλα τα τζάμια έσπασαν. Ήταν μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε. Ήρθε η Αστυνομία και μας έβγαλε έξω. Στην αρχή λέγανε ότι έγινε από βόμβα σε αμάξι, μετά μας είπαν ότι έγινε από υγραέριο», είπε εργαζόμενη στην περιοχή, προσθέτοντας ότι υπήρχε έντονη οσμή πριν σημειωθεί το περιστατικό.

«Ήταν δυνατός ο κρότος, δε χτυπήσαμε, γλιτώσαμε. Μύριζε σαν υγραέριο, σαν γκάζι και υπήρχε καπνός. Είδα έναν παππού κάτω στην είσοδο που είχε χτυπήσει στο κεφάλι [...]. Υπάρχουν τρεις τραυματίες. Το δικό μας, το ένα διαμέρισμα, έχει διαλυθεί», σημείωσε άλλη γυναίκα που εργάζεται στην περιοχή και βρισκόταν στο σημείο τη στιγμή της έκρηξης.

Η έκρηξη ήταν ισχυρότατη και ο κρότος ακούστηκε σε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση

Η έκρηξη ήταν ισχυρότατη και ο κρότος ακούστηκε σε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση

Πλάκα: Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, ένας τραυματίας

Σύμφωνα με τον Γιώργο Σόμπολο, κατά τη διάρκεια των ερευνών απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένες γυναίκες από διπλανό κτίριο, οι οποίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» και φέρονται να είναι καλά στην υγεία τους. 

Επιπρόσθετα από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένα ακόμη άτομο από θραύσματα ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα σπίτια και καταστήματα και οχτώ σταθμευμένα οχήματα.

Πλάκα: Προκλήθηκε φωτιά από την έκρηξη

Παράλληλα από την έκρηξη προκλήθηκε μικρής εστίας πυρκαγιά, που τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσαν 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα και δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ.

Ζημιές σε κτίρια από την έκρηξη στην Πλάκα

Ζημιές σε κτίρια από την έκρηξη στην Πλάκα

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου.

Για την διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών

Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

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