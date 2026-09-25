Η κόρη του αείμνηστου Μίκη Θεοδωράκη, Μαργαρίτα, μίλησε για την προσωπικότητα του πατέρα της, τον χαρακτήρα του, και τη σχέση που είχαν αναπτύξει μεταξύ τους αλλά και τα δικά της παιδιά, τους τέσσερις γιους της. Αποκάλυψε, μάλιστα, πως οι γονείς την προέτρεψαν να μην παντρευτεί ποτέ. Έτσι κι έκανε.

«Για μένα προσωπικά ήταν πάρα πολύ εύκολη η ζωή με τον πατέρα μου και πολύ περιπετειώδης και αυτό ήταν πολύ ευχάριστο για ένα μικρό παιδί και μια νεαρή γυναίκα, κοντά σ’ έναν Θεοδωράκη δε βαρεθήκαμε ποτέ», είπε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» και τη Ζήνα Κουτσελίνη, την οποία υποδέχτηκε στο σπίτι της στο Κουκάκι.

«Είχαμε συγκρούσεις πάντα. Τσακωνόμουν πολύ μαζί του, αλλά με πολλή αγάπη. Αυτό που τον τρέλαινε σε μένα ήταν το πείσμα μου. Αυτό θέλω, αυτό θα κάνω», αποκάλυψε.

Για το πώς ένιωθε και πώς ήταν η ζωή της, ούσα η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη, είπε χαρακτηριστικά ότι: «Να το πω, αλλά όχι με την κακή έννοια, ότι ο πατέρας μου ήταν σαν τον Κρόνο που τρώει τα παιδιά του γιατί είναι τέτοια τεράστια προσωπικότητα, είχε τέτοια δύναμη, ήταν καταλυτικός».

Όλοι οι άλλοι γύρω του ήταν κάτω από τη σκιά του, έτσι κι εγώ. Βέβαια εγώ το δέχτηκα με πάθος

«Είχε τεράστια τρυφεράδα με τα παιδιά του. Ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος μέλι. Αυτό που θυμάμαι από τον πατέρα μου είναι το χαμόγελό του και τα γλυκά του μάτια, τα χαμογελαστά μάτια του. Αυτός ήταν ο μπαμπάς. Μιλάμε τώρα για την καθημερινότητα. Γιατί στο κοινό όταν τον έβλεπε κανείς ήταν ένας πολύ εκρηκτικός άνθρωπος και ήτανε και εκρηκτικός», περιέγραψε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως δέχτηκε με σεβασμό τις επιλογές και τις επιθυμίες της. «Ήταν πάρα πολύ δημοκράτης ο πατέρας μου, δηλαδή εγώ έφυγα από το σπίτι μου 17 χρονών. Ερωτεύτηκα, έφυγα στα 17. Με άφησε ο πατέρας μου, το θεώρησε φυσιολογικό. Έζησα εγώ με τον Κώστα, έναν χρόνο μετά πήγαμε στο Παρίσι. Μας είχε εμπιστοσύνη βέβαια κι εγώ πρόσεχα. Δεν ήμουν κανένα παιδί γιατί με είχε μάθει να προσέχω», είπε.

Αποκάλυψε μάλιστα, το ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ στη ζωή της ήταν μετά από προτροπή των γονιών της. «Ναι, ήταν ιδεολογία τους ότι οι άνθρωποι μπορούν κάλλιστα να συζούν ελεύθερα και δημοκρατικά. Και μετά βέβαια, άμα χωρίσουν, χωρίσανε». Με τον σύντροφό της έζησαν μαζί 15 χρόνια, απέκτησαν τέσσερα παιδιά και έχουν διατηρήσει καλές σχέσεις μετά τον χωρισμό.

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: Όσα είπε για τους τέσσερις γιους της

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη έχει τέσσερις γιους. Ο μεγαλύτερος, ο Μίκης, είναι ζωγράφος.

Ο δεύτερος, ο Άγγελος ασχολείται με τη μουσική κι έχει κάνει και δίσκο. «Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχει υπογράψει με την Panik και πιστεύω ότι θα έχει μέλλον ο Άγγελος», είπε.

Ο τρίτος γιος, ο Στέφανος, είναι κι αυτός μουσικός, στην ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης και ο τέταρτος είναι businessman.

«Είμαι λίγο αρχηγός και ίσως αυτό είναι σπαστικό για τα αγόρια και για τους άντρες. Έχουν μια μάνα που τους διοικεί. Κοίτα, η μητέρα μου ήταν έτσι. Ήταν πολύ επιβλητική. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που συνέχεια ανακατευόταν με τη ζωή μου. Tώρα πια είναι 100 χρονών.

Η μαμά ήταν η αρχηγός του σπιτιού, όχι ο μπαμπάς. Αποφάσιζε για τα πάντα κι εκείνος ακολουθούσε. Τα χρήματα τα διαχειριζόταν η μαμά. Ο μπαμπάς δεν είχε ποτέ λεφτά στην τσέπη του. Του ζήταγε θυμάμαι 5.000 δραχμές θυμάμαι, για να βγει έξω», εξομολογήθηκε.

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ο πατέρας μου υπέφερε μήνες στο τέλος της ζωής του- Με συμβούλευε κι όταν ήταν στο κρεβάτι»

«Οι τελευταίες του ώρες ήταν πολύ δύσκολες για τον ίδιο. Μήνες υπέφερε, παρακαλούσε να πεθάνει που εμείς δε θέλαμε καθόλου. Δεν πιστεύαμε ότι θα πεθάνει ποτέ. Κι ας ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, εκεί θέλαμε να είναι ζωντανός ο μπαμπάς. Τους τελευταίους τρεις μήνες πονούσε πάρα πολύ. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Ερχόταν γγιατρός τρεις φορές την ημέρα και του τραβούσε υγρό με τον σωλήνα. Ήταν κάτι το φοβερό, αλλά πριν, γιατί ο μπαμπάς έμεινε πολλά χρόνια ξαπλωμένος από το 2012 μέχρι το 2021, ήταν ακίνητος. Ήταν παράλυτος ο μπαμπάς στο τέλος της ζωής του», εξομολογήθηκε.

Σε άλλο σημείο, αποκάλυψε πως ο πατέρας της τής έδινε πάντα συμβουλές, ακόμη κι όταν ήταν στο κρεβάτι. «Μου έδινε πάντα συμβουλές. Μία συμβουλή που μου την έλεγε συχνά ... Ήταν ξάπλα. και μου έλεγε "Μαργαρίτα" και πήγαινε και το χέρι του πατέρα μου που όλο είχε χειρονομίες, "θα πηγαίνεις πάντα ψηλά, ψηλά, μπροστά, πάντα μπροστά". Αυτό είναι το ένα. Κι αυτό είναι που η δύναμη μου έδινε. Απ' την άλλη, εμένα το μόνο ποίημα απ' όλη τη μουσική που έχω ακούσει και από ξένη και από τα ποιήματα που λες, είναι το "Χάθηκα" του θείου μου του Γιάννη σε ένα τραγούδι του πατέρα μου πολύ γνωστό. Το "Χάθηκα μέσα στους δρόμους" και λέει "Και θα είμαι πάντα μόνος" το τραγούδαγε και ο πατέρας μου. Αυτό είναι η ουσία του ανθρώπου. Κι εγώ έτσι νιώθω πολύ μόνη», εξομολογήθηκε.



Κλείνοντας, ανέφερε πως ο πατέρας της είχε κρητική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του και σμυρνέικη από την πλευρά της μητέρας του. «Ο πατέρας μου ταξίδεψε πάρα πολύ γιατί ο παππούς ήταν διευθυντής Νομαρχίας σε δέκα πόλεις. Ο πατέρας μου δεν έμεινε ποτέ σ' ένα μέρος, γι αυτό είχε πάντα και μια μελαγχολία, είχε μια κατάθλιψη, γιατί ποτέ δεν ρίζωσε κάπου», είπε.

«Είμαι ευτυχισμένη γιατί έχω γύρω μου τα σκυλάκια και τα γατάκια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από το να ζεις με αυτά τα ζωντανά που τα αγαπάω και με αγαπάνε. Τα παιδιά μου είναι καλά, αλλά έχω δυσκολίες, όπως όλοι οι Έλληνες. Την άγγιξα την αγάπη, με τους γονείς μου, τον αδελφό μου, με τα παιδάκια μου. Και μετά είναι ο έρωτας που τον πέρασα πάρα πολύ έντονα. Έκανα πολλές τρέλες. Τώρα μεγάλωσα.

Να πω την αλήθεια ότι μετά που περάσανε τόσα χρόνια και κατέληξα μόνη μου, έχασα χρόνο για άλλα πράγματα. Ο έρωτας ήτανε πρώτος δυστυχώς», κατέληξε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη.