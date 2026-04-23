101 κεράκια για τη Μυρτώ Θεοδωράκη - Οι αγκαλιές & οι ευχές των εγγονών της

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για τη Μυρτώ Θεοδωράκη, η οποία γιορτάζει τα 101α γενέθλιά της, έχοντας διανύσει έναν ολόκληρο αιώνα ζωής γεμάτο εμπειρίες, επιλογές και σιωπηλή προσφορά.

Για πολλούς, το όνομά της είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με εκείνο του Μίκης Θεοδωράκης, του σπουδαίου δημιουργού που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και μουσική.

Παρότι έζησε στο πλευρό μιας τόσο εμβληματικής προσωπικότητας, η ίδια προτίμησε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τη δημοσιότητα και επιλέγοντας μια πιο ήσυχη και ιδιωτική πορεία. Ωστόσο, η παρουσία της υπήρξε καθοριστική. Η σχέση τους άντεξε στον χρόνο, στις δυσκολίες και στις έντονες ιστορικές συγκυρίες, με τον ίδιο τον συνθέτη να έχει τονίσει επανειλημμένα ότι το θεμέλιο της κοινής τους ζωής ήταν μια βαθιά, ουσιαστική αγάπη που δεν κλονίστηκε ποτέ.

Στα νεανικά της χρόνια, η Μυρτώ Θεοδωράκη είχε επιλέξει να ακολουθήσει την ιατρική επιστήμη, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον χώρο της υγείας. Κατά την περίοδο που το ζευγάρι βρέθηκε στο Παρίσι, εκείνος αφοσιώθηκε στις μουσικές του σπουδές στο Κονσερβατουάρ, ενώ εκείνη εργαζόταν και εκπαιδευόταν στο Νοσοκομείο Κιουρί, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία. Παρ’ όλα αυτά, στην πορεία της ζωής της πήρε μια δύσκολη αλλά συνειδητή απόφαση: να αφήσει πίσω της την επαγγελματική της καριέρα, προκειμένου να στηρίξει την οικογένειά της και να σταθεί δίπλα στον σύζυγό της σε κάθε του βήμα.

Ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης είχε αναγνωρίσει δημόσια αυτή τη θυσία, επισημαίνοντας ότι εκείνη ήταν που έκανε τους περισσότερους συμβιβασμούς για να διατηρηθεί η ισορροπία στην οικογενειακή τους ζωή. Η συμβολή της, αν και λιγότερο ορατή, υπήρξε ουσιαστική και πολύτιμη.

Σήμερα, σε αυτή τη ξεχωριστή στιγμή, τα παιδιά και τα εγγόνια της βρίσκονται κοντά της, εκφράζοντας την αγάπη και τον σεβασμό τους. Με συγκίνηση και χαρά της ευχήθηκαν «χρόνια πολλά», τιμώντας όχι μόνο τα χρόνια της, αλλά και τη διαδρομή μιας γυναίκας που στάθηκε διακριτικά, αλλά σταθερά, δίπλα σε μια από τις σημαντικότερες μορφές της Ελλάδας.