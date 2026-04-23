Παράταση για το σήμα διαφορετικότητας - Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Σήμα Διαφορετικότητας: Ποιες επιχειρήσεις αφορά - Τα κριτήρια και τα οφέλη / ΕΡΤ

Παράταση πήραν οι αιτήσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Σήμα Διαφορετικότητας». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές ίσης μεταχείρισης και προάγουν την καταπολέμηση των διακρίσεων στον εργασιακό χώρο.

Η συμμετοχή γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας και δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση. Η πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 15/5, κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στοχεύει στην ενίσχυση της συμπερίληψης ως βασικού στοιχείου της εταιρικής στρατηγικής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν για τα κριτήρια και τη διαδικασία συμμετοχής, καθώς και να υποβάλουν αίτηση, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του προγράμματος.

Τι είναι το «Σήμα Διαφορετικότητας»

Το «Σήμα Διαφορετικότητας» αποτελεί πιστοποίηση που απονέμεται σε επιχειρήσεις οι οποίες ενσωματώνουν στην καθημερινή τους λειτουργία αρχές ισότητας, σεβασμού και μη διάκρισης. Μέσω αυτής της αναγνώρισης, ενδυναμώνεται η οργανωτική τους δομή, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητά τους και ευθυγραμμίζονται με σύγχρονες πρακτικές βιωσιμότητας και εταιρικής υπευθυνότητας.

Κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας, δόθηκαν λεπτομερείς οδηγίες για τα στάδια της διαδικασίας πιστοποίησης, καθώς και για τα κριτήρια αξιολόγησης που θα εφαρμοστούν.