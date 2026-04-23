Ενίσχυση του ΕΣΥ με 8.000 προσλήψεις: Το σχέδιο για το 2026 και τα νέα κίνη

Θεμιστοκλέους: 850 θέσεις τις επόμενες ημέρες

Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
Ο Μάριος Θεμιστοκλέους για τις νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ (βίντεο Mega News)
  • Το ΕΣΥ προγραμματίζει 8.000 προσλήψεις έως το 2026.
  • Οι προσλήψεις θα περιλαμβάνουν 5.000 μόνιμους υπαλλήλους και 3.000 επικουρικό προσωπικό.
  • Στόχος είναι η κάλυψη κενών και η αναβάθμιση υπηρεσιών στα νοσοκομεία.
  • Η προκήρυξη για 850 θέσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αναμένεται σύντομα.
  • Οι εξελίξεις θα είναι γρήγορες τις επόμενες ημέρες.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας εισέρχεται σε μια φάση δυναμικής ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού του, με τον προγραμματισμό για το 2026 να προβλέπει συνολικά 8.000 προσλήψεις. Το υπουργείο Υγείας ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από την κατανομή των θέσεων, οι οποίες χωρίζονται σε 5.000 μόνιμους υπαλλήλους και 3.000 επικουρικό προσωπικό.

Η κίνηση αυτή στοχεύει στην κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα νοσοκομεία ολόκληρης της χώρας.

Οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, η προκήρυξη για περίπου 850 θέσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού θα δοθεί στη δημοσιότητα το αργότερο έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. 

