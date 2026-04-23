Κρήτη: Είχε συλληφθεί από τη ΔΙΑΣ πριν 5 χρόνια ο 40χρονος

Είχε βρεθεί όπλο – στυλό έτοιμο προς χρήση στον πρώην σύντροφο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Πολιτικη
Κρήτη: Είχε συλληφθεί για οπλοκατοχή ο 40χρονος πρώην σύντροφος (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 40χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε την πρώην σύντροφό του στην Κρήτη είναι γνωστός στην αστυνομία.
  • Είχε συλληφθεί πριν 5 χρόνια από τη ΔΙΑΣ για κατοχή αυτοσχέδιου όπλου-στυλό.
  • Το όπλο ήταν λειτουργικό και έτοιμο προς χρήση, με φυσίγγιο 14 εκατοστών.
  • Είχε επιχείρηση με τέντες στην Αγία Βαρβάρα και ήταν απόμακρος χαρακτήρας.
  • Η Ασφάλεια Ηρακλείου εξετάζει λεπτομερώς την υπόθεση.

Γνώριμος της αστυνομίας ήταν ο άνδρας που φέρεται να πυροβόλησε και σκότωσε την πρώην σύντροφό του Ελευθερία στην Κρήτη, όπως αποκάλυψε η Κατερίνα Ρίστα για το παρελθόν του 40χρονου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.  

Ο πρώην σύντροφος της άτυχης Ελευθερίας είχε συλληφθεί πριν 5 χρόνια. Τον Δεκέμβριο του 2021 συγκεκριμένα, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ τον σταματούν στο Ηράκλειο. Αρχικά ψάχνουν το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια το τσαντάκι μέσης που φορά και εντοπίζουν ένα αυτοσχέδιο όπως αναφέρουν όπλο- στυλό. 

Γνώριμος της Αστυνομίας ο 40χρονος που δολοφόνησε την Ελευθερία  

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε η αστυνομική συντάκτρια του Star, επρόκειτο για αυτοσχέδιο λειτουργικό μηχανισμό εκτόξευσης φυσιγγίων 14 εκατοστών, με ένα φυσίγγιο μέσα, έτοιμο προς χρήση. Για αυτό και είχε συλληφθεί για παράβαση του νόμου περί όπλων. 

Στο χωριό του, στην Αγια Βαρβάρα όπου είχε μεταφέρει την επαγγελματική του δραστηριότητα τα τελευταία δύο χρόνια, είχε μία επιχείρηση με τέντες. 

Σύμφωνα με τις  πληροφορίες της Κ. Ρίστα πολλοί τον ήξεραν, όμως λίγοι του μιλούσαν, καθώς φέρεται να ήταν ένας απόμακρος χαρακτήρας.  

Τα προσωπικά του ζητήματα δεν τα συζητούσε αλλά τα έγραφε στο ημερολόγιό του. Προφανώς και τώρα εξετάζεται λεπτομερώς από την Ασφάλεια  Ηρακλείου

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΗΤΗ
 |
ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ
 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 |
43ΧΡΟΝΗ
 |
40ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top