Εξαφάνιση Κρήτη: Νεκρός ο πρώην σύντροφος της αγνοούμενης μητέρας

Είχε προσαχθεί για την υπόθεση και αφέθηκε ελεύθερος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Εξαφάνιση Κρήτη: Νεκρός ο πρώην σύντροφος της αγνοούμενης μητέρας
STAR.GR
Ελλαδα
Θρίλερ με την εξαφάνιση της 43χρονης στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο πρώην σύντροφός της βρέθηκε νεκρός / Βίντεο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του STAR
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός βρέθηκε ο πρώην σύντροφος της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη, ο οποίος είχε προσαχθεί για την υπόθεση εξαφάνισής της.
  • Ο 43χρονος πατέρας ενός παιδιού αυτοκτόνησε με καραμπίνα, ενώ είχε βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών λόγω της επεισοδιακής σχέσης του με την αγνοούμενη.
  • Η Ελευθερία Γιακουμάκη αγνοείται από την Κυριακή 19/4, με το τελευταίο στίγμα του κινητού της να εντοπίζεται στην περιοχή του Γιούχτα.
  • Οι έρευνες για τον εντοπισμό της περιλαμβάνουν τη χρήση drones και τη συλλογή υλικού από κάμερες ασφαλείας.
  • Η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της στο αστυνομικό τμήμα μετά από απεγνωσμένες προσπάθειες να την εντοπίσει.

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης μητέρας στην Κρήτη, με τον πρώην σύντροφό της να βάζει τέλος στη ζωή του. Είχε προσαχθεί για την υπόθεση και είχε αφεθεί ελεύθερος. 

Αγωνία για 43χρονη μητέρα που αγνοείται στο Ηράκλειο - Το τελευταίο μήνυμα

Ο 43χρονος που είναι πατέρας ενός παιδιού, εντοπίστηκε νεκρός στον Προφήτη Ηλία, βάζοντας τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας κοντόκαννη καραμπίνα.

Ο άνδρας είχε βρεθεί από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς η σχέση του με το θύμα είχε λήξει επεισοδιακά περίπου δύο μήνες πριν. Μάλιστα, τη νύχτα από Δευτέρα προς Τρίτη, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του στο πλαίσιο της υπόθεσης εξαφάνισης.

Εξαφάνιση Ελευθερίας Γιακουμάκη

Η αγνοούμενη Ελευθερία Γιακουμάκη 

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκαν αμυχές στο πρόσωπο και στα χέρια του, τις οποίες απέδωσε σε πτώση από το μηχανάκι του.

Ωστόσο στη συνέχεια προέκυψαν νέα στοιχεία κατά τα οποία το πρωί της Κυριακής, σε κατάσταση έντασης, είχε ζητήσει από καφετέρια στην περιοχή των Αθανάτων Ηρακλείου να του καλέσουν ταξί.

Οι Αρχές προχώρησαν στη συλλογή υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ κλήθηκε να καταθέσει και η οδηγός του ταξί.

Θρίλερ με την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τις Δαφνές Ηρακλείου, για την οποία εκδόθηκε Missing Alert από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι σε πλήρη εξέλιξη. 

Η 43χρονη μητέρα τριών παιδιών έφυγε από το σπίτι της το πρωί της Κυριακής 19/4, οδηγώντας το λευκό αυτοκίνητό της, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Κάμερες την έχουν καταγράψει να κατευθύνεται προς το Ηράκλειο. Το κινητό της παρέμενε ενεργό, χωρίς όμως να απαντά σε κλήσεις.

Εξαφάνιση Ηράκλειο Κρήτης: Το Missing alert για την Ελευθερία Γιακουμάκη

Μετά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των οικείων της για τον εντοπισμό της, τελικά ο 21χρονος γιος της προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και δήλωσε την εξαφάνισή της.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Γιούχτα, όπου εντοπίζεται το τελευταίο στίγμα του κινητού της, με αστυνομικούς και δυνάμεις της ΕΜΑΚ να «χτενίζουν» δύσβατες περιοχές, ενώ χρησιμοποιούνται και drones.

Eξαφάνιση Ηράκλειο: Το τελευταίο στίγμα του κινητού της 43χρονης μητέρας που αγνοείται

Παράλληλα, εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας, με τον εντοπισμό του αυτοκινήτου της να θεωρείται κρίσιμος.

Εξαφάνιση Κρήτη: Βίντεο με το αυτοκίνητο της αγνοούμενης

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΗΤΗ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 |
43ΧΡΟΝΗ
 |
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top