Εξαφάνιση Κρήτη: Νεκρός ο πρώην σύντροφος της αγνοούμενης μητέρας

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης μητέρας στην Κρήτη, με τον πρώην σύντροφό της να βάζει τέλος στη ζωή του. Είχε προσαχθεί για την υπόθεση και είχε αφεθεί ελεύθερος.

Ο 43χρονος που είναι πατέρας ενός παιδιού, εντοπίστηκε νεκρός στον Προφήτη Ηλία, βάζοντας τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας κοντόκαννη καραμπίνα.

Ο άνδρας είχε βρεθεί από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς η σχέση του με το θύμα είχε λήξει επεισοδιακά περίπου δύο μήνες πριν. Μάλιστα, τη νύχτα από Δευτέρα προς Τρίτη, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του στο πλαίσιο της υπόθεσης εξαφάνισης.

Η αγνοούμενη Ελευθερία Γιακουμάκη

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκαν αμυχές στο πρόσωπο και στα χέρια του, τις οποίες απέδωσε σε πτώση από το μηχανάκι του.

Ωστόσο στη συνέχεια προέκυψαν νέα στοιχεία κατά τα οποία το πρωί της Κυριακής, σε κατάσταση έντασης, είχε ζητήσει από καφετέρια στην περιοχή των Αθανάτων Ηρακλείου να του καλέσουν ταξί.

Οι Αρχές προχώρησαν στη συλλογή υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ κλήθηκε να καταθέσει και η οδηγός του ταξί.

Θρίλερ με την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τις Δαφνές Ηρακλείου, για την οποία εκδόθηκε Missing Alert από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Η 43χρονη μητέρα τριών παιδιών έφυγε από το σπίτι της το πρωί της Κυριακής 19/4, οδηγώντας το λευκό αυτοκίνητό της, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Κάμερες την έχουν καταγράψει να κατευθύνεται προς το Ηράκλειο. Το κινητό της παρέμενε ενεργό, χωρίς όμως να απαντά σε κλήσεις.

Μετά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των οικείων της για τον εντοπισμό της, τελικά ο 21χρονος γιος της προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και δήλωσε την εξαφάνισή της.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Γιούχτα, όπου εντοπίζεται το τελευταίο στίγμα του κινητού της, με αστυνομικούς και δυνάμεις της ΕΜΑΚ να «χτενίζουν» δύσβατες περιοχές, ενώ χρησιμοποιούνται και drones.

Παράλληλα, εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας, με τον εντοπισμό του αυτοκινήτου της να θεωρείται κρίσιμος.