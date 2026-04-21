Συναγερμός για την εξαφάνιση 43χρονης μητέρας από το Ηράκλειο

Το τελευταίο SMS και το Missing Alert

Αγωνία στο Ηράκλειο Κρήτης για την εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να εκδίδει Missing Alert.

Η μητέρα τριών παιδιών από τις Δαφνές Ηρακλείου φέρεται να έφυγε από το σπίτι της με το αυτοκίνητο τις πρωινές ώρες της Κυριακής και έκτοτε δεν έχει απαντήσει σε καμία κλήση.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το απόγευμα της ίδιας ημέρας φέρεται να έστειλε μήνυμα στον γιο της ότι θα τον καλέσει αργότερα, κάτι, όμως, που δεν συνέβη ποτέ.

Η μη επιστροφή της 43χρονης στο σπίτι, οι αναπάντητες κλήσεις και το γεγονός ότι ουδέποτε τελικά επικοινώνησε με τα παιδιά της προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στην οικογένεια της.

Στη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο μεγαλύτερος γιος της Ελευθερίας, ηλικίας 21 ετών, πέρασε την πόρτα του Αστυνομικού Τμήματος προκειμένου να δηλώσει την εξαφάνιση της μητέρας του, η οποία είναι διαζευγμένη.

Κατά τις ίδιες πηγές, το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίζεται στην περιοχή του Αφέντη Χριστού, στον Γιούχτα, η οποία, όμως, καλύπτει μία μεγάλη γεωγραφική ακτίνα περίπου δέκα χιλιομέτρων.

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα, την επομένη δηλαδή της εξαφάνισης, η 43χρονη είχε δικαστήριο στο Ηράκλειο για σοβαρή προσωπική της υπόθεση, ως παθούσα.

Για την 43χρονη εκδόθηκε Missing Alert μετά από αίτημα των οικείων της που ανησυχούν για τη ζωή της. Οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο της, ένα λευκό Honda. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του Cretalive, κάμερες έχουν καταγράψει το αυτοκίνητο της 43χρονης να κατευθύνεται από τις Δαφνές προς το Ηράκλειο.

To Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

«Στις 19/04/2026, εξαφανίστηκε από τις Δαφνές Ηρακλείου Κρήτης, η Ελευθερία Γιακουμάκη, 43 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 20/04/2026 για την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος των οικείων της, καθώς πιθανώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελευθερία Γιακουμάκη έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρα ρούχα. Οδηγούσε ένα Honda HR-V 2001, χρώματος άσπρου, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΜ 6356.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple».

