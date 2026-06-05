Αυτοκτονία Κορυδαλλός: «Είναι μια τραγωδία» - Πού βρίσκονται τα παιδιά της

Έμειναν ολομόναχα μετά την αυτοκτονία της μητέρας τους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή αυτοκτόνησε στις φυλακές Κορυδαλλού, αφήνοντας τα δύο ανήλικα παιδιά της χωρίς γονείς.
  • Τα παιδιά παραμένουν σε δομή φιλοξενίας λόγω καθυστέρησης στην απόφαση της Πρωτοδίκου Αθηνών για τον τόπο διαμονής τους.
  • Η γυναίκα θεωρήθηκε ηθική αυτουργός της δολοφονίας του πρώην συζύγου της, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στην αυτοκτονία της.
  • Ο σύντροφος της 43χρονης ήταν ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας, με άλλους τρεις άνδρες να έχουν συλληφθεί.
  • Η δολοφονία του καθηγητή συνέβη τον Ιούλιο του 2025 και αποδείχθηκε οργανωμένο σχέδιο.

Συνεχίζεται η τραγωδία που ξεκίνησε από τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή, για την οποία θεωρήθηκε ηθικός αυτουργός η πρώην σύζυγός του. Σήμερα η γυναίκα έβαλε τέλος στη ζωή της μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού «καταδικάζοντας» τα δύο ανήλικά παιδιά της σε διαρκή και ανείπωτο πόνο, καθώς απέμειναν ολομόναχα στον κόσμο. 

H 43χρονη πρώην σύζυγος του καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή αρνούταν τις κατηγορίες εναντίον της - Eurokinissi

H 43χρονη πρώην σύζυγος του καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή αρνούταν τις κατηγορίες εναντίον της - Eurokinissi

Ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σε δήλωσή του για την αυτοκτονία της γυναίκας έμεινε στο γεγονός ότι τα δύο παιδιά της γυναίκας παραμένουν όλον αυτόν τον καιρό από τη σύλληψη της μητέρας τους σε δομή. 

Αυτοκτόνησε στη φυλακή η σύζυγος του Πολωνού καθηγητή - Άφησε σημειώμα

«Η είδηση της αυτοκτονίας της κατηγορουμένης για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με δόλο του πρώην συζύγου της είναι θλιβερή. Πλέον τα δύο ανήλικα παιδιά έχουν χάσει και τους δύο γονείς , είναι μια τραγωδία. Ήδη ο αδελφός του δολοφονηθέντος έρχεται στην Ελλάδα για να είναι δίπλα στα ανίψια του. Τα παιδιά είναι ακόμα σε δομή φιλοξενίας, γιατί καθυστερεί αδικαιολόγητα η απόφαση της Πρωτοδίκου Αθηνών, που θα ορίσει τον τόπο διαμονής των παιδιών καθώς και τον οριστικό επίτροπο», δήλωσε ο κ. Δημητρακόπουλος. 

Ο 43χρονος καθηγητής που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή

Ο 43χρονος καθηγητής που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» πριν από λίγες μέρες είχε εκδοθεί παραπεμπτικό βούλευμα που αναγνώριζε ως ηθική αυτουργό του εγκλήματος την 43χρονη. Ενδέχεται μάλιστα η εξέλιξη αυτή να συνέβαλε στην απόφασή της να δώσει τέλος στη ζωή της, καθώς η ίδια φέρεται να θεωρούσε ότι αδικείται και ότι η διαδικασία θα παρατεινόταν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να παραμένει για μεγάλο διάστημα προφυλακισμένη.

Πολωνός καθηγητής: Tην επιμέλεια των παιδιών ζητά η οικογένειά του

Η γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη από συγκρατούμενές της στον χώρο των κοινών μπάνιων των φυλακών. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε φτιάξει έναν αυτοσχέδιο βρόγχο από σεντόνι και πετσέτα και κρεμάστηκε. Μάλιστα φέρεται να άφησε και ένα σημείωμα προς τα παιδιά της και προς τους δικηγόρους της, στο οποίο περιέγραφε οδηγίες για τις επόμενες ενέργειες μετά τον θάνατό της. 

Η 43χρονη αυτοκτόνησε μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού - Eurokinissi

Η 43χρονη αυτοκτόνησε μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού - Eurokinissi

Φυσικός αυτουργός του εγκλήματος ήταν ο σύντροφος της 43χρονης, ενώ είχαν συλληφθεί και προφυλακιστεί άλλοι τρεις άνδρες. 

Αγία Παρασκευή: Η πρώην σύζυγος του καθηγητή μιλά πρώτη φορά από τη φυλακή

Όλα έγιναν στις 4 Ιουλίου 2025. Ο Πολωνός πανεπιστημιακός καθηγητής έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς έξω από το σπίτι της πρώην συζύγου του στην Αγία Παρασκευή, σε μια εν ψυχρώ επίθεση που εξετάστηκε αρχικά ως μεμονωμένο έγκλημα, αλλά στη συνέχεια αποδείχθηκε οργανωμένο σχέδιο.

Ο 35χρονος που σκότωσε τον καθηγητή στην Αγία Παρασκευή τα πήρε όλα πάνω του στην απολογία του - Eurokinissi

Ο 35χρονος που σκότωσε τον καθηγητή στην Αγία Παρασκευή τα πήρε όλα πάνω του στην απολογία του - Eurokinissi

Την ημέρα της δολοφονίας, ο σύντροφος της γυναίκας που σκότωσε τον καθηγητή, φέρεται να μετέβη από το Ναύπλιο στην Αττική και να χρησιμοποίησε αυτοκίνητο συνεργών του, ενώ τρεις ακόμη αλλοδαποί φέρονται να βοήθησαν στη μεταφορά του και την προμήθεια του όπλου.

Δολοφονία Πολωνού καθηγητή: Oι φωτογραφίες που «καίνε» την πρώην σύζυγο

Προσπάθησε μάλιστα να δημιουργήσει ένα άλλοθι αφήνοντας το κινητό του σε άλλο πρόσωπο για να φαίνεται ότι βρισκόταν αλλού την κρίσιμη ώρα του εγκλήματος.

Το σχέδιο ωστόσο αποκαλύφθηκε από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ, που κατάφεραν να εξιχνιάσουν τη στυγερή αυτή δολοφονία. 

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