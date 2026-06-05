Συνεχίζεται η τραγωδία που ξεκίνησε από τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή, για την οποία θεωρήθηκε ηθικός αυτουργός η πρώην σύζυγός του. Σήμερα η γυναίκα έβαλε τέλος στη ζωή της μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού «καταδικάζοντας» τα δύο ανήλικά παιδιά της σε διαρκή και ανείπωτο πόνο, καθώς απέμειναν ολομόναχα στον κόσμο.

H 43χρονη πρώην σύζυγος του καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή αρνούταν τις κατηγορίες εναντίον της - Eurokinissi

Ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σε δήλωσή του για την αυτοκτονία της γυναίκας έμεινε στο γεγονός ότι τα δύο παιδιά της γυναίκας παραμένουν όλον αυτόν τον καιρό από τη σύλληψη της μητέρας τους σε δομή.

«Η είδηση της αυτοκτονίας της κατηγορουμένης για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με δόλο του πρώην συζύγου της είναι θλιβερή. Πλέον τα δύο ανήλικα παιδιά έχουν χάσει και τους δύο γονείς , είναι μια τραγωδία. Ήδη ο αδελφός του δολοφονηθέντος έρχεται στην Ελλάδα για να είναι δίπλα στα ανίψια του. Τα παιδιά είναι ακόμα σε δομή φιλοξενίας, γιατί καθυστερεί αδικαιολόγητα η απόφαση της Πρωτοδίκου Αθηνών, που θα ορίσει τον τόπο διαμονής των παιδιών καθώς και τον οριστικό επίτροπο», δήλωσε ο κ. Δημητρακόπουλος.

Ο 43χρονος καθηγητής που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» πριν από λίγες μέρες είχε εκδοθεί παραπεμπτικό βούλευμα που αναγνώριζε ως ηθική αυτουργό του εγκλήματος την 43χρονη. Ενδέχεται μάλιστα η εξέλιξη αυτή να συνέβαλε στην απόφασή της να δώσει τέλος στη ζωή της, καθώς η ίδια φέρεται να θεωρούσε ότι αδικείται και ότι η διαδικασία θα παρατεινόταν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να παραμένει για μεγάλο διάστημα προφυλακισμένη.

Η γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη από συγκρατούμενές της στον χώρο των κοινών μπάνιων των φυλακών. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε φτιάξει έναν αυτοσχέδιο βρόγχο από σεντόνι και πετσέτα και κρεμάστηκε. Μάλιστα φέρεται να άφησε και ένα σημείωμα προς τα παιδιά της και προς τους δικηγόρους της, στο οποίο περιέγραφε οδηγίες για τις επόμενες ενέργειες μετά τον θάνατό της.

Η 43χρονη αυτοκτόνησε μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού - Eurokinissi

Φυσικός αυτουργός του εγκλήματος ήταν ο σύντροφος της 43χρονης, ενώ είχαν συλληφθεί και προφυλακιστεί άλλοι τρεις άνδρες.

Όλα έγιναν στις 4 Ιουλίου 2025. Ο Πολωνός πανεπιστημιακός καθηγητής έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς έξω από το σπίτι της πρώην συζύγου του στην Αγία Παρασκευή, σε μια εν ψυχρώ επίθεση που εξετάστηκε αρχικά ως μεμονωμένο έγκλημα, αλλά στη συνέχεια αποδείχθηκε οργανωμένο σχέδιο.

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Την ημέρα της δολοφονίας, ο σύντροφος της γυναίκας που σκότωσε τον καθηγητή, φέρεται να μετέβη από το Ναύπλιο στην Αττική και να χρησιμοποίησε αυτοκίνητο συνεργών του, ενώ τρεις ακόμη αλλοδαποί φέρονται να βοήθησαν στη μεταφορά του και την προμήθεια του όπλου.

Προσπάθησε μάλιστα να δημιουργήσει ένα άλλοθι αφήνοντας το κινητό του σε άλλο πρόσωπο για να φαίνεται ότι βρισκόταν αλλού την κρίσιμη ώρα του εγκλήματος.

Το σχέδιο ωστόσο αποκαλύφθηκε από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ, που κατάφεραν να εξιχνιάσουν τη στυγερή αυτή δολοφονία.