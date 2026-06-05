Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή

Προφυλακιστέοι και οι πέντε κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή / Βίντεο αρχείου Σκάι

Αυτοκτόνησε στις φυλακές Κορυδαλλού όπου ήταν προφυλακισμένη η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή, που είχε κατηγορηθεί ως ηθική αυτουργός για δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συγκρατούμενες της ήταν εκείνες που την εντόπισαν απαγχονισμένη στα κοινά μπάνια των φυλακών. Είχε φτιάξει έναν αυτοσχέδιο βρόχο από σεντόνι και πετσέτα και κρεμάστηκε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι άφησε και ιδιόχειρο σημείωμα, στο οποίο ζητούσε συγγνώμη από τα παιδιά της και έδινε οδηγίες στον δικηγόρο της.

Η κατηγορούμενη φέρεται να είχε οργανώσει τη δολοφονία του πρώην συζύγου της έχοντας ως κίνητρο τις μεταξύ τους οικονομικές διαφορές, αλλά και τις διαφωνίες τους για την επιμέλεια των παιδιών τους.

Η 43χρονη, ο 35χρονος σύντροφός της, αλλά και τρεις ακόμη άνδρες, είχαν προφυλακιστεί για το στυγερό έγκλημα.

Η 43χρονη είχε αρνηθεί τις κατηγορίες για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του πρώην συζύγου της / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Αγία Παρασκευή: To χρονικό της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή

Στις 4 Ιουλίου 2025, ο 43χρονος Πολωνός πανεπιστημιακός καθηγητής έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στην Αγία Παρασκευή, σε μια εν ψυχρώ επίθεση που εξετάστηκε αρχικά ως μεμονωμένο έγκλημα, αλλά στη συνέχεια αποδείχθηκε οργανωμένο σχέδιο.

Οι αστυνομικές αρχές κατέληξαν ότι η δολοφονία οργανώθηκε από την 43χρονη πρώην σύζυγό του, η οποία φέρεται να είχε τον ρόλο της ηθικής αυτουργού, ενώ φυσικός αυτουργός ήταν ο 35χρονος σύντροφός της.

Την ημέρα της δολοφονίας, ο δράστης φέρεται να μετέβη από το Ναύπλιο στην Αττική και να χρησιμοποίησε αυτοκίνητο συνεργών του, ενώ τρεις ακόμη αλλοδαποί φέρονται να βοήθησαν στη μεταφορά του και στην προμήθεια του όπλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επιχειρηθεί να στηθεί και άλλοθι: ο δράστης φέρεται να είχε αφήσει το κινητό του σε άλλο πρόσωπο και να εμφανιζόταν αλλού την κρίσιμη ώρα.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. και έγιναν πέντε συλλήψεις: η πρώην σύζυγος, ο σύντροφός της και τρεις συνεργοί.

Οι τρεις άνδρες φέρονται να παραδέχθηκαν τον ρόλο τους, ενώ η πρώην σύζυγος αρνήθηκε τις κατηγορίες, παρά τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν εις βάρος της.