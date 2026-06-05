Η νέα BMW M2 είναι...«βεντούζα» στον δρόμο

Η νέα BMW M2 για πρώτη φορά με σύστημα M xDrive

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Η νέα BMW M2 για πρώτη φορά με σύστημα M xDrive
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Συνδυάζοντας μία ευέλικτη οδική συμπεριφορά, χαρακτηριστικές επιδόσεις M και compact διαστάσεις, η BMW M2 εκφράζει την ανόθευτη οδηγική απόλαυση. Με τη νέα BMW M2 με M xDrive, η BMW M GmbH διευρύνει περαιτέρω τη γκάμα της BMW M2. Το σύστημα τετρακίνησης M xDrive διατίθεται πλέον για πρώτη φορά για το compact σπορ μοντέλο υψηλών επιδόσεων.

Η νέα BMW M2 για πρώτη φορά με σύστημα M xDrive

Το M xDrive κατανέμει την ισχύ του εξακύλινδρου εν σειρά κινητήρα 353 kW/480 hp με τεχνολογία BMW M TwinPower Turbo μεταξύ του εμπρός και του πίσω άξονα, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Παράλληλα, το ενεργό διαφορικό M μεταβάλλει συνεχώς την κατανομή της ροπής μεταξύ των πίσω τροχών, ανάλογα με τις απαιτήσεις, μεγιστοποιώντας την πρόσφυση και προσφέροντας τα χαρακτηριστικά δυναμικής συμπεριφοράς που παραδοσιακά συνδέονται με ένα πισωκίνητο μοντέλο.

Η νέα BMW M2 για πρώτη φορά με σύστημα M xDrive

Τα αυξημένα επίπεδα πρόσφυσης βελτιώνουν περαιτέρω την ευελιξία, τη δυναμική συμπεριφορά, την κατευθυντική ευστάθεια, αλλά και την επιτάχυνση. Αυτή σημαίνει ότι νέα BMW M2 με M xDrive προσφέρει την απαράμιλλη αίσθηση M σχεδόν σε κάθε οδική και καιρική συνθήκη, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στις επιδόσεις. Η βελτιστοποιημένη πρόσφυση, αποτέλεσμα της ειδικής ρύθμισης του πλαισίου, λειτουργεί με απόλυτη συνέπεια τόσο σε συνθήκες περιορισμένης ή μεταβαλλόμενης πρόσφυσης, όπως σε πάγο και χιόνι, όσο και στην πίστα. Η διάθεση της BMW M2 με M xDrive στην αγορά θα ξεκινήσει στα τέλη του καλοκαιριού του 2026.

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