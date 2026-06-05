Η νέα BMW M2 είναι...«βεντούζα» στον δρόμο

Συνδυάζοντας μία ευέλικτη οδική συμπεριφορά, χαρακτηριστικές επιδόσεις M και compact διαστάσεις, η BMW M2 εκφράζει την ανόθευτη οδηγική απόλαυση. Με τη νέα BMW M2 με M xDrive, η BMW M GmbH διευρύνει περαιτέρω τη γκάμα της BMW M2. Το σύστημα τετρακίνησης M xDrive διατίθεται πλέον για πρώτη φορά για το compact σπορ μοντέλο υψηλών επιδόσεων.

Το M xDrive κατανέμει την ισχύ του εξακύλινδρου εν σειρά κινητήρα 353 kW/480 hp με τεχνολογία BMW M TwinPower Turbo μεταξύ του εμπρός και του πίσω άξονα, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Παράλληλα, το ενεργό διαφορικό M μεταβάλλει συνεχώς την κατανομή της ροπής μεταξύ των πίσω τροχών, ανάλογα με τις απαιτήσεις, μεγιστοποιώντας την πρόσφυση και προσφέροντας τα χαρακτηριστικά δυναμικής συμπεριφοράς που παραδοσιακά συνδέονται με ένα πισωκίνητο μοντέλο.

Τα αυξημένα επίπεδα πρόσφυσης βελτιώνουν περαιτέρω την ευελιξία, τη δυναμική συμπεριφορά, την κατευθυντική ευστάθεια, αλλά και την επιτάχυνση. Αυτή σημαίνει ότι νέα BMW M2 με M xDrive προσφέρει την απαράμιλλη αίσθηση M σχεδόν σε κάθε οδική και καιρική συνθήκη, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στις επιδόσεις. Η βελτιστοποιημένη πρόσφυση, αποτέλεσμα της ειδικής ρύθμισης του πλαισίου, λειτουργεί με απόλυτη συνέπεια τόσο σε συνθήκες περιορισμένης ή μεταβαλλόμενης πρόσφυσης, όπως σε πάγο και χιόνι, όσο και στην πίστα. Η διάθεση της BMW M2 με M xDrive στην αγορά θα ξεκινήσει στα τέλη του καλοκαιριού του 2026.