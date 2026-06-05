Μια ιστορία δύναμης, ελπίδας και ζωής μοιράστηκε η 32χρονη Νικολέττα στο πλατό της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα. Κατάφερε να ξεπεράσει έναν επιθετικό καρκίνο του μαστού, υπεβλήθη σε διπλή μαστεκτομή, όμως παρά τις αντιξοότητες, σήμερα κρατά στην αγκαλιά της την εννέα μηνών κόρη της.

Η περιπέτειά της ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, όταν κατά τη διάρκεια μιας τυχαίας ψηλάφισης που έκανε η ίδια αντιλήφθηκε ένα σκληρό και ασυνήθιστο όγκο στο στήθος της. Αν και αρχικά πίστεψε πως επρόκειτο για κάτι ακίνδυνο, η αίσθηση ότι «κάτι δεν πήγαινε καλά» την οδήγησε στον γιατρό.

«Ήταν διαφορετικό από οτιδήποτε είχα ψηλαφίσει στο παρελθόν. Ήταν πιο σκληρό, πιο ανάγλυφο και κατάλαβα ότι δεν έμοιαζε με μια απλή κύστη», είπε.

Η Νικολέτα διεγνώσθη με επιθετικό καρκίνο του μαστού σε ηλικία 30 ετών

Η διάγνωση ήταν σοκαριστική. Σε ηλικία μόλις 30 ετών και ενώ προσπαθούσε με τον σύντροφό της να αποκτήσει παιδί, έμαθε ότι πάσχει από έναν ιδιαίτερα επιθετικό καρκίνο του μαστού. Οι γιατροί της έδωσαν μόλις 10 ημέρες περιθώριο για να προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση.

«Νιώθω πολύ τυχερή, γιατί πολλές φορές περνάει από το μυαλό μου ότι αν δεν πήγαινα τότε στον γιατρό, έλεγα δεν είναι κάτι, όπως πάρα πολλές γυναίκες έχουν πει, δε θα ήμουν εδώ σήμερα και αυτό είναι σίγουρο. Είχα ένα πάρα πολύ επιθετικό καρκίνο με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης και όταν διαγνώστηκα μου δώσανε δέκα μέρες για να χειρουργηθώ», περιέγραψε.

Η ογκολόγος της πρότεινε ως ασφαλέστερη λύση τη διπλή μαστεκτομή, εξηγώντας ότι λόγω της φύσης του όγκου θα μπορούσε να αποφύγει πιο δύσκολες θεραπείες στο μέλλον και να διατηρήσει ζωντανό το όνειρο της μητρότητας.

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Νικολέττα δε δίστασε να πάρει τη δύσκολη απόφαση: «Ο στόχος μου ήταν να κάνω οικογένεια και να συνεχίσω τη ζωή μου. Για μένα ήταν μονόδρομος», ανέφερε.

«Δεν ένιωσα ποτέ λιγότερο γυναίκα, όμως κάθε φορά που κοιτάζεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη θυμάσαι τι έχεις περάσει. Δεν μπορείς να το ξεχάσεις», εξομολογήθηκε.

Το δώρο της μητρότητας, έξι μήνες μετά το δύσκολο χειρουργείο

Όσο η Νικολέτα ανάρρωνε και προσπαθούσε να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, έξι μόλις μήνες μετά τη διπλή μαστεκτομή έμαθε ότι είναι έγκυος.

Η είδηση ήρθε σε μια περίοδο που, όπως περιέγραψε, είχε αρχίσει να «πέφτει» ψυχολογικά μετά από όσα είχε περάσει.

«Ήταν σαν να μου έδωσε ξανά λόγο να χαμογελάσω. Ένιωσα ότι αυτό το παιδί με έσωσε δύο φορές», είπε.

Σήμερα η μικρή της κόρη αποτελεί το επίκεντρο της ζωής της και το μεγαλύτερο σύμβολο νίκης απέναντι στην ασθένεια.

Καθοριστικό ρόλο στη μάχη της με τον καρκίνο έπαιξαν ο σύζυγός της, η οικογένειά της και οι φίλοι της που ήταν πάντα στο πλευρό της.

Έχοντας αφήσει πίσω της μια από τις δυσκολότερες δοκιμασίες της ζωής της, η Νικολέτα συνεχίζει να κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία και κάνει όνειρα με την οικογένειά της.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα