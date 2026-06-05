Καλαμάτα: «Ναι, της είχα βάλει κοριό» - Τι φέρεται να υποστήριξε ο 41χρονος

Η αδελφή της Βασιλικής θα ζητήσει τελικά την επιμέλεια των παιδιών

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 41χρονος σύζυγος της Βασιλικής παραδέχθηκε ότι την παρακολουθούσε με κοριό, τον οποίο φέρεται να κατέστρεψε πριν τη δολοφονία της.
  • Η αστυνομία δεν βρήκε τη συσκευή κατά την έρευνα, αλλά ανακάλυψε σκληρό δίσκο με 60 ώρες ηχητικού υλικού από τις παρακολουθήσεις.
  • Ο δήμαρχος Καλαμάτας διέψευσε ότι η αδελφή της Βασιλικής δεν θα ζητήσει την επιμέλεια των παιδιών λόγω οικονομικών προβλημάτων.
  • Η αδελφή σκοπεύει να ζητήσει υποστήριξη για να μπορέσει να φροντίσει τα παιδιά και να επιστρέψει στη Σητεία.
  • Υπάρχει υποστήριξη από την τοπική κοινωνία για την οικογένεια και τα παιδιά.

Νέες αποκαλύψεις έρχονται σχετικά με τη στυγερή δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα από τον σύζυγό της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης παραδέχθηκε ότι είχε βάλει κοριό στη σύζυγό του και την παρακολουθούσε. Την ίδια ώρα, διαψεύδονται οι πληροφορίες πως η θεία των παιδιών και αδελφή του θύματος δε θα ζητήσει την προσωρινή τους επιμέλεια. 

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Σύμφωνα με πληροφορίες του Αλέξανδρου Καλαφάτη στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο 41χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε τοποθετήσει στο σπίτι του μια συσκευή που παραπέμπει σε κοριό για να παρακολουθεί τη σύζυγό του. Γι’ αυτό, άλλωστε, πήγαν για δεύτερη φορά οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα του ζευγαριού και το έκαναν φύλλο και φτερό, χωρίς όμως να βρουν τη συσκευή αυτή.

Ο 41χρονος παραδέχθηκε πως είχε βάλει κοριό στο σπίτι για να παρακολουθεί την 39χρονη

Ο 41χρονος παραδέχθηκε πως είχε βάλει κοριό στο σπίτι για να παρακολουθεί την 39χρονη

Όταν ρώτησαν τον 41χρονο πού είναι αυτός ο κοριός, εκείνος φέρεται να τους απάντησε πως τον είχε καταστρέψει πριν από τη δολοφονία της συζύγου του, χωρίς όμως να διευκρινίζει αν ήταν ώρες ή μέρες πριν το έγκλημα. 

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Οι αστυνομικοί  εκτιμούν ότι δεν πρόλαβε να τον καταστρέψει την ημέρα του εγκλήματος , αλλά ότι καταστράφηκε σε προγενέστερο χρόνο.  Σε αυτή την εκτίμηση έχουν καταλήξει γιατί όταν πήγαν στο διαμέρισμα αιφνιδιάστηκε, κάτι που αποδεικνύεται και από την προσπάθειά του να σκηνοθετήσει το έγκλημα, βάζοντας το μαχαίρι στο λάθος χέρι του θύματος και συγκεκριμένα στο αριστερό, ενώ η Βασιλική ήταν δεξιόχειρας.

Ο κοριός δεν βρέθηκε, αλλά βρέθηκε σκληρός δίσκος με καταγεγγραμμένο πάνω από 60 ώρες υλικό 

Ο κοριός δεν βρέθηκε, αλλά βρέθηκε σκληρός δίσκος με καταγεγγραμμένο πάνω από 60 ώρες υλικό 

Μάλιστα, το έβαλε και με την ανάποδη φορά και σε ένα χέρι που ήταν γεμάτο τραύματα.

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Παρ’ όλ’ αυτά, στο λογιστικό γραφείο του 41χρονου βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος που περιλαμβάνει ηχητικό υλικό από τις παρακολουθήσεις στην 39χρονη. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες, δόθηκε εντολή από την ανακρίτρια για να ξεκινήσει η απομαγνητοφώνηση των ηχητικών ντοκουμέντων που περιέχει αυτός ο σκληρός δίσκος.  Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι περίπου 60 ώρες καταγεγραμμένου υλικού, ένας τεράστιος όγκος ηχητικών που φέρεται να είχε καταγράψει, σε 15-20 περίπου διαφορετικά ηχητικά αρχεία.

Η αδελφή της 39χρονης θα ζητήσει την προσωρινή επιμέλεια των δύο ανιψιών της

Η αδελφή της 39χρονης θα ζητήσει την προσωρινή επιμέλεια των δύο ανιψιών της

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Καλαμάτα: Η αδελφή της Βασιλικής θα ζητήσει την επιμέλεια των παιδιών της

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» διέψευσε την πληροφορία που είχε διαρρεύσει από το πρωί ότι η αδελφή της 39χρονης δε θα ζητήσει τελικά την προσωρινή επιμέλεια των παιδιών γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. 

Ο δήμος Καλαμάτας, φορείς της πόλης και η Εκκλησία θα είναι δίπλα στα παιδιά

Ο δήμος Καλαμάτας, φορείς της πόλης και η Εκκλησία θα είναι δίπλα στα παιδιά

«Στην αδελφή μπορούν να πάνε τα παιδιά, απλά η αδελφή χρειάζεται υποστήριξη από μας για να μπορέσει να τα υποστηρίξει και η ίδια», είπε ο κ. Βασιλόπουλος.

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«Υπάρχει ένα κύμα αγάπης στην πόλη μας για τα παιδιά. Φορείς έχουν επικοινωνήσει μαζί μου και θέλουν να στηρίξουν αυτά τα μικρά τα παιδιά. Και ο Σεβασμιώτατος έχει πει από την αρχή ότι θα είναι δίπλα τους», συνέχισε.

Ήδη ο δήμος έχει ξεκινήσει έρευνες ώστε να βρεθεί ένα σπίτι για να μείνουν η θεία και τα ανιψάκια της και μια προσωρινή εργασία για να μπορέσει να τα συντηρήσει. 

«Η πρόθεσή της είναι, από ό,τι με ενημέρωσε εμένα, να φύγει με τα παιδιά μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επιστρέψει στο σπίτι που έχει στη Σητεία, στην Κρήτη», είπε ο δήμαρχος.

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