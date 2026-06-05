Το δράμα της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα συνεχίζεται. Μετά την ταφή της 39χρονης το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στην τύχη των δύο παιδιών της, δέκα και έξι ετών, που έμειναν ορφανά και που δυστυχώς, φαίνεται πως δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να τα φροντίσουν από εδώ και πέρα, προσφέροντάς τους ένα ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον για να μεγαλώσουν και να ξεπεράσουν κάποια στιγμή την φρίκη που βιώνουν αυτή τη στιγμή.

Τα δύο κοριτσάκια παραμένουν στο νοσοκομείο, όμως κανείς δε γνωρίζει ακόμα ποιος θα αναλάβει την ανατροφή τους, όταν ολοκληρωθεί η νοσηλεία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδελφή της αδικοχαμένης μητέρας τους, εξέφρασε την επιθυμία να αναλάβει την επιμέλεια των δύο παιδιών. Παράλληλα όμως φέρεται να έχει πει στις αρχές πως αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και δεν είναι βέβαιο αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι να αναλάβει τη φροντίδα τους η γιαγιά από την πλευρά του πατέρα και δράστη της δολοφονίας, με τη συνδρομή δικαστικού συμπαραστάτη. Η τελική όμως απόφαση θα ληφθεί από τις εισαγγελικές αρχές.

Κανείς δεν ξέρει ακόμα ποιος θα αναλάβει τη φροντίδα των δύο παιδιών της 39χρονης που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα

«Έχει απαγορευτεί να τα βλέπουν οι συγγενείς του δολοφόνου» είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παιδοψυχολόγοι έχουν πει στα κορίτσια ότι η μητέρα τους έχασε τη ζωή της σε ατύχημα πέφτοντας από τις σκάλες και ο πατέρας τους έχει κληθεί στην αστυνομία για εξηγήσεις.

Ο 41χρονος σκότωσε τη σύζυγό του στην Καλαμάτα ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα παιδιά τους

«Τα παιδιά φαίνεται να είναι χαρούμενα και να παίζουν χωρίς να αναζητούν τους γονείς τους. Δείχνουν να έχουν απαλλαγεί από ένα νοσηρό περιβάλλον» πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο κοριτσάκια κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο από αυτό που ο πατέρας τους δολοφόνησε τη μητέρα τους, όμως για έναν ανεξήγητο ακόμα λόγο δεν ξύπνησαν, παρά το γεγονός ότι από τις φωνές της μητέρας τους οι γείτονες αναστατώθηκαν και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες από τη γειτονιά, τα δύο κορίτσια είχαν βιώσει πολύ δύσκολες στιγμές μέσα στο σπίτι τους τον τελευταίο καιρό, καθώς οι καβγάδες μεταξύ των γονιών τους ήταν σχεδόν καθημερινοί και πολύ έντονοι.

Η αδελφή της 39χρονης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να αναλάβει τη φροντίδα των δύο παιδιών, αλλά αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες

Τα δύο αδελφάκια ξυπνούσαν πολλές φορές τρομαγμένα, προσπαθώντας να καταλάβουν τι συνέβαινε ανάμεσα στους γονείς τους, ενώ το μεγαλύτερο πολλές φορές είχε εκμυστηρευτεί σε συμμαθητές του στο σχολείο ότι οι γονείς του τσακωνόντουσαν και είχαν αποφασίσει να χωρίσουν.

Αυτή τη στιγμή έχει αποφασιστεί από τους γιατρούς και τις αρμόδιες αρχές τα παιδιά να μην έχουν καμία επαφή με συγγενικά πρόσωπα από την πλευρά του πατέρα τους, μέχρι να ληφθούν οι αποφάσεις για την προστασία τους.

Ένα σενάριο που εξετάζεται είναι να αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών η γιαγιά από την πλευρά του πατέρα με τη συνδρομή δικαστικού συμπαραστάτη

Παράλληλα, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων των δύο κοριτσιών βγήκαν καθαρά, καθώς εξετάστηκε αν ο πατέρας τους είχε ρίξει ηρεμιστικά.

Ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο και σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίζεται αμετανόητος, ενώ φέρεται να έχει ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.