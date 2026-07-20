Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Βάφτισε τον γιο του, Βασίλη, στην Πορταριά Πηλίου

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Ελλαδα
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε παλιότερη συνέντευξη του στο Buongiorno, όπου είχε μιλήσει για τη μητέρα του και την προσωπική του ζώη.

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η Ελένη Αθερινού βάφτισαν τον γιο τους, Βασίλη, στην Πορταριά Πηλίου στις 18 Ιουλίου 2026.
  • Η βάφτιση έγινε με συγγενείς και φίλους, με θέμα τον σκίουρο και γήινες αποχρώσεις.
  • Ο Κωνσταντίνος είχε αναφέρει σε συνέντευξή του ότι το όνομα Βασίλης είναι του πεθερού του και του αρέσει πολύ.
  • Ο Βασίλης είναι το δεύτερο παιδί του ζευγαριού, μετά την κόρη τους Δανάη, που γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2022.
  • Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η Ελένη Αθερινού παντρεύτηκαν το 2020 στην Κύθνο.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η σύζυγός του, Ελένη Αθερινού, βάφτισαν τον γιο τους το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 στην Πορταριά Πηλίου. Ο μικρούλης πήρε το όνομα Βασίλης, σε μια τελετή με συγγενείς και στενούς φίλους του ζευγαριού.

 

 

Η είδηση για το μυστήριο έγινε γνωστή μέσα από αναρτήσεις καλεσμένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο personal trainer Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης, ο οποίος δημοσίευσε φωτογραφία με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την Ελένη Αθερινού.

Στην ανάρτησή του, ο Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης έγραψε: «Να σας ζήσει ο κούκλος».

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης με τη σύζυγό του και τον Αλέξανδρο Πολυχρονιάδη στη βάφτιση του γιου του στο Πήλιο

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης με τη σύζυγό του και τον Αλέξανδρο Πολυχρονιάδη στη βάφτιση του γιου του στο Πήλιο

Ο διάκοσμος της εκδήλωσης είχε θέμα τον σκίουρο, με γήινες αποχρώσεις και φυσικά υλικά, σε επιλογές που συνδέθηκαν με το τοπίο του Πηλίου. 

 

 

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είχε αναφερθεί πριν από τη βάφτιση στο όνομα που θα έπαιρνε ο γιος του, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στη Νάνσυ Παραδεισανού για το διαδικτυακό κανάλι της στο YouTube.

«Ο γιος μας θα πάρει το όνομα Βασίλης. Είναι το όνομα του πεθερού μου και μου αρέσει πολύ», είχε αναφέρει.

Στην ίδια συνέντευξη, είχε μιλήσει για την καθημερινότητα της οικογένειας μετά τον ερχομό του δεύτερου παιδιού. 

Ο γιος του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και της Ελένης Αθερινού πήρε το όνομα Βασίλης

Ο γιος του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και της Ελένης Αθερινού πήρε το όνομα Βασίλης

«Προσπαθώ δύο φορές την εβδομάδα να βάζω εγώ για ύπνο την κόρη μας. Τον γιο μας δεν μπορώ ακόμα, γιατί είναι πολύ μικρός. Τα Σαββατοκύριακα τα αφιερώνω εξ ολοκλήρου στα παιδιά, γιατί αυτή η ηλικία δε θα ξανάρθει, τα χρόνια περνάνε», είχε δηλώσει.

«Πρέπει να βρούμε τα πατήματά μας με τα δύο παιδιά, γιατί τα δύο παιδιά είναι άλλη πίστα από το ένα. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε τρίτο παιδί», είχε πει μεταξύ άλλων.

Η βάφτιση του γιου του Κωνσταντίνου Κυρανάκη έγινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Η βάφτιση του γιου του Κωνσταντίνου Κυρανάκη έγινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Ο Βασίλης γεννήθηκε τον Μάιο του 2025 και είναι το δεύτερο παιδί του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και της Ελένης Αθερινού. Τότε, ο βουλευτής είχε γνωστοποιήσει τη γέννηση με φωτογραφίες από τις πρώτες ημέρες του νεογέννητου, μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Instagram.

 

 

Στη σχετική ανάρτηση είχε γράψει: «Καλωσήρθες, μικρούλη μας. Άντεξες, δυνάμωσες και είσαι έτοιμος για όλα».

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και η σύζυγός του παντρεύτηκαν στις 22 Αυγούστου 2020 στην Κύθνο, με την παρουσία συγγενών και λίγων στενών φίλων. Ο γάμος τους έγινε κατά την περίοδο των περιορισμών της πανδημίας.

Τον Αύγουστο του 2022 απέκτησαν την κόρη τους, Δανάη. Η βάφτισή της πραγματοποιήθηκε έναν χρόνο αργότερα στο Καστελόριζο, τόπο καταγωγής της Ελένης Αθερινού.

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