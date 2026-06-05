Τζομπανάκη: Ευχήθηκε στον Ορφέα Αυγουστίδη με μία φωτογραφία από τον Σασμό

Η ανάρτηση της ηθοποιού για τα γενέθλια του γιου της

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Η ανάρτηση της Μαρίας Τζομπανάκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ορφέας Αυγουστίδης γιορτάζει τα 41α γενέθλιά του.
  • Η μητέρα του, Μαρία Τζομπανάκη, του αφιερώνει δημόσιες ευχές μέσω Instagram.
  • Δημοσίευσε τρυφερή φωτογραφία τους από τη σειρά Σασμός, συνοδευόμενη από το τραγούδι Beautiful Boy του John Lennon.
  • Μητέρα και γιος έχουν συνεργαστεί στη σειρά Σασμός, υποδυόμενοι μητέρα και γιο.
  • Ο Ορφέας είναι καρπός του έρωτα της Τζομπανάκη και του ηθοποιού Ντίνου Αυγουστίδη.

Μια ιδιαίτερη ημέρα είναι η σημερινή για τον Ορφέα Αυγουστίδη, καθώς έχει τα γενέθλιά του, με τη μητέρα του, Μαρία Τζομπανάκη, να του αφιερώνει δημόσια τις πιο θερμές ευχές της. Ο ηθοποιός κλείνει σήμερα τα 41 του χρόνια

Τζομπανάκη: Ευχήθηκε στον Ορφέα Αυγουστίδη με μία φωτογραφία από τον Σασμό

Η αγαπημένη ηθοποιός δημοσίευσε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο τη βλέπουμε να φιλάει τρυφερά τον γιο της, σε μια φωτογραφία που αποτυπώνει τη στενή σχέση που τους συνδέει

Μαρία Τζομπανάκη: Tα καλλιστεία και οι τρέλες που κάνει με τον εγγονό της

Συνοδεύοντας την ανάρτησή της με το τραγούδι Beautiful Boy του John Lennon, η Μαρία Τζομπανάκη έστειλε το δικό της μήνυμα αγάπης στον Ορφέα Αυγουστίδη, γράφοντας: «Να ζήσεις πολλά όμορφα χρόνια ζωή».

Τζομπανάκη: Ευχήθηκε στον Ορφέα Αυγουστίδη με μία φωτογραφία από τον Σασμό

Μητέρα και γιος έχουν εκφράσει πολλές φορές δημόσια την αγάπη και την εκτίμηση που τρέφουν ο ένας για τον άλλον, με τη σημερινή ανάρτηση να αποτελεί ακόμη μία τρυφερή απόδειξη του ισχυρού δεσμού τους. Η ηθοποιός επέλεξε μία φωτογραφία από τον Σασμό. Ένα σήριαλ «σταθμό» στην καριέρα της, για δύο λόγους. Πρώτον επειδή γυρίστηκε στον τόπο καταγωγής της, την Κρήτη, και δεύτερον γιατί συνεργάστηκε με τον μοναχογιό της. Θυμίζουμε ότι στη σειρά υποδύονταν τη μητέρα και τον γιο, ήταν η «Καπετάνισσα» και ο Αστέρης. 

Μαρία Τζομπανάκη: «Πρώτα το συζήτησα με τον Ορφέα για να παντρευτώ»

Ο Ορφέας Αυγουστίδης είναι καρπός του έρωτα της Μαρίας Τζομπανάκη και του επίσης ηθοποιού, Ντίνου Αυγουστίδη.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς Το γυμνό κορίτσι, παντρεύτηκαν το 1985 (τη χρονιά που γεννήθηκε ο Ορφέας) και πήραν διαζύγιο το 1998, διατηρώντας ωστόσο εξαιρετικές και πολύ δεμένες οικογενειακές σχέσεις μέχρι σήμερα. 

Μαρία Τζομπανάκη:- Ορφέας Αυγουστίδης: Μαμά & γιος και στον Σασμό

Μαρία Τζομπανάκη:- Ορφέας Αυγουστίδης: Μαμά & γιος και στον Σασμό

Μάλιστα, με τη μητέρα του, Μαρία Τζομπανάκη, ο Ορφέας Αυγουστίδης είχε και μια άκρως επιτυχημένη καλλιτεχνική συνύπαρξη στην τηλεόραση, υποδυόμενοι τη μάνα και τον γιο στη σειρά Σασμός του Alpha.

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