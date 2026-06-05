Μια ιδιαίτερη ημέρα είναι η σημερινή για τον Ορφέα Αυγουστίδη, καθώς έχει τα γενέθλιά του, με τη μητέρα του, Μαρία Τζομπανάκη, να του αφιερώνει δημόσια τις πιο θερμές ευχές της. Ο ηθοποιός κλείνει σήμερα τα 41 του χρόνια.

Η αγαπημένη ηθοποιός δημοσίευσε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο τη βλέπουμε να φιλάει τρυφερά τον γιο της, σε μια φωτογραφία που αποτυπώνει τη στενή σχέση που τους συνδέει.

Συνοδεύοντας την ανάρτησή της με το τραγούδι Beautiful Boy του John Lennon, η Μαρία Τζομπανάκη έστειλε το δικό της μήνυμα αγάπης στον Ορφέα Αυγουστίδη, γράφοντας: «Να ζήσεις πολλά όμορφα χρόνια ζωή».

Μητέρα και γιος έχουν εκφράσει πολλές φορές δημόσια την αγάπη και την εκτίμηση που τρέφουν ο ένας για τον άλλον, με τη σημερινή ανάρτηση να αποτελεί ακόμη μία τρυφερή απόδειξη του ισχυρού δεσμού τους. Η ηθοποιός επέλεξε μία φωτογραφία από τον Σασμό. Ένα σήριαλ «σταθμό» στην καριέρα της, για δύο λόγους. Πρώτον επειδή γυρίστηκε στον τόπο καταγωγής της, την Κρήτη, και δεύτερον γιατί συνεργάστηκε με τον μοναχογιό της. Θυμίζουμε ότι στη σειρά υποδύονταν τη μητέρα και τον γιο, ήταν η «Καπετάνισσα» και ο Αστέρης.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης είναι καρπός του έρωτα της Μαρίας Τζομπανάκη και του επίσης ηθοποιού, Ντίνου Αυγουστίδη.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς Το γυμνό κορίτσι, παντρεύτηκαν το 1985 (τη χρονιά που γεννήθηκε ο Ορφέας) και πήραν διαζύγιο το 1998, διατηρώντας ωστόσο εξαιρετικές και πολύ δεμένες οικογενειακές σχέσεις μέχρι σήμερα.

Μαρία Τζομπανάκη:- Ορφέας Αυγουστίδης: Μαμά & γιος και στον Σασμό

Μάλιστα, με τη μητέρα του, Μαρία Τζομπανάκη, ο Ορφέας Αυγουστίδης είχε και μια άκρως επιτυχημένη καλλιτεχνική συνύπαρξη στην τηλεόραση, υποδυόμενοι τη μάνα και τον γιο στη σειρά Σασμός του Alpha.