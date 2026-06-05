Τι είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή της για την κόρη της Θάλεια/ βίντεο από ΕΡΤ

Μάρτυρας ενός περιστατικού κακοποίησης έγινε η Ζέτα Δούκα. Η ηθοποιός, όπως η ίδια αποκάλυψε μέσα από τη σελίδα της στα social media, ήταν σταματημένη στο φανάρι και στο διπλανό αμάξι είδε μία ηλικιωμένη γυναίκα σκυθρωπή και φοβισμένη.

Η γυναίκα καθόταν δίπλα σε έναν νεαρό άνδρα που κάπνιζε και κοιτούσε το κινητό του. Η ηθοποιός ανησύχησε και έτσι αποφάσισε να ανοίξει το παράθυρο για να ρωτήσει αν η γυναίκα είναι καλά. Η ηλικιώμενη απάντησε πως είναι εντάξει όμως η αντίδραση του άντρα τρόμαξε την ηθοποιό.



Όπως είπε της ζήτησε το λόγο και όταν εκείνη του είπε να σβήσει το τσιγάρο εκείνος την έβρισε και γκάζωσε το αμάξι.

«Σήμερα το μεσημέρι, σε ένα φανάρι που ήμουν σταματημένη, σταμάτησε δίπλα μου αριστερά ένα αυτοκίνητο.

Ήταν παλιό, καταπονημένο, είχε κατεβασμένα παράθυρα και οδηγούσε ένας νέος άντρας που κάπνιζε και σκρόλαρε στο κινητό του. Δίπλα του μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας, κοιτούσε έξω, ακίνητη, ανέκφραστη, με ένα βλέμμα γεμάτο στωικότητα σα να περίμενε να φτάσουν κάπου, να τελειώσει όλο αυτό που ζούσε. Με ανησύχησε! Κατέβασα το παράθυρο και τη ρώτησα: «είστε καλά; Χρειάζεστε κάτι;»

Πετάχτηκε, σα να ξύπνησε ξαφνικά, με κοίταξε γλυκά και μόλις ξεκίνησε να ψελλίζει «είμαι εντάξει, ευχαριστώ», ο νέος δίπλα της, πιθανώς γιος της, γύρισε προς μέρος μου γεμάτος απορία και -δεν κάνω καθόλου λάθος- μίσος. Του φώναξα να σβήσει το τσιγάρο, να μην καπνίζει με τη γυναίκα δίπλα του, να τη σεβαστεί και ήταν σα να μην καταλάβαινε τι λέω!

Τόσο παρανοϊκό του ακουγόταν! Άνοιξε το φανάρι, ξεκίνησε γκαζώνοντας λέγοντάς μου κάτι άσχημο που μετά βίας άκουγα και καθώς έμεινα λίγο πίσω επίτηδες, διαπίστωσα ότι δεν είχε πινακίδες. Έγινα κομμάτια, ένιωσα ανήμπορη να βοηθήσω. Μια εικόνα καθημερινής κακοποίησης, εύκολα αμφισβητήσιμης και εξαιρετικά δύσκολης να αποδειχθεί, εκτυλίχτηκε βουβά και υποχθόνια μπροστά στα μάτια μου…» ανέφερε η ηθοποιός.



