Ζέτα Δούκα για Μιχάλη Χατζαντωνά: «Αγαπηθήκαμε ως ζευγάρι. Χωρίσαμε γιατί…»

Όσα είπε η ηθοποιός τρία χρόνια μετά τον χωρισμό της

27.03.26 , 10:52 Μαριλού Κατσαφάδου: «Έχω ακούσει ότι παρουσιαστής θα είναι ο Σάκης Ρουβάς»
27.03.26 , 10:44 Η Μαίρη, η Λιλή κι ο Κωνσταντίνος από το Breakfast@Star έπαιξαν LINGO!
27.03.26 , 10:44 Επέστρεψε η Κατερίνα Καινούργιου: «Ειμαι εδώ, είμαι καλά»
27.03.26 , 10:37 Τι καιρό θα κάνει τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Κυριακή του Πάσχα
27.03.26 , 10:29 Φαίη Σκορδά: «Συγγνώμη για χθες που έφυγα τόσο ξαφνικά. Είδα μαύρο»
27.03.26 , 10:25 Skoda: Είναι η 2η μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη το 2026
27.03.26 , 09:56 Αρναούτογλου: «Θα ’θελα να πάρω τηλέφωνο να ακούσω τη φωνή της μαμάς μου»
27.03.26 , 09:51 Το Ευρωκοινοβούλιο κατά των συστημάτων ΑΙ που «γδύνουν» γυναίκες και άνδρες
27.03.26 , 09:38 Josephine για επανασύνδεση με Νίνο: «Υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος»
27.03.26 , 09:26 Fuel Pass: Τα πέντε βήματα για να κάνετε την αίτηση - Οι δικαιούχοι
27.03.26 , 09:22 Νίκος Μουτσινάς: «Είναι κάτι μαγικό. Με το LINGO κολλάς!»
27.03.26 , 09:03 Honda Motorcycles: Η στρατηγική για το μέλλον
27.03.26 , 09:03 8+1 εκρηκτικοί έρωτες που «γεννήθηκαν» στο θέατρο
27.03.26 , 09:01 Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Νοέλια - Σφοδρές αντιδράσεις στην Ισπανία
27.03.26 , 08:59 ΑΕΚ: Νέες ανανεώσεις μετά τον Πέτρο Μάνταλο
Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - Όσα είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης
Γιάννης Κεντ και Μαρί Κωνσταντάτου ξανά μαζί έναν χρόνο μετά τον χωρισμό
Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα είναι ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση – Τι πρέπει να προσέξετε
Fuel Pass 2026: Τι ισχύει για τους συζύγους - Πριν το Πάσχα οι πληρωμές
Η Τάρια Μπούρα σε μια λαμπερή γιορτή με τα παιδιά και τα εγγόνια της
Βανδή: Στο Βερολίνο για την τιμητική βράβευση του Βασίλη Μπισμπίκη
Fuel Pass: Τα πέντε βήματα για να κάνετε την αίτηση - Οι δικαιούχοι
Φαίη Σκορδά: Στο νοσοκομείο ο 13χρονος γιος της, Γιάννης Λιάγκας
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζέτα Δούκα μίλησε για τον χωρισμό της από τον Μιχάλη Χατζαντωνά, με τον οποίο διατηρούν καλή επικοινωνία για την κόρη τους.
  • Χωρίσανε γιατί δεν συμβαδίζανε, αλλά παραμένουν σε επαφή και δεν έχουν κάτι να χωρίσουν.
  • Η κόρη τους, Θάλεια, γεννήθηκε το 2016 και έχουν φροντίσει να την στηρίξουν ψυχολογικά κατά τη διάρκεια του χωρισμού.
  • Η Δούκα περιγράφει τον χωρισμό ως πένθος και τονίζει τη σημασία της απόφασης για το καλύτερο μέλλον.
  • Η σχέση τους διήρκεσε 10 χρόνια και χώρισαν το 2023.

Στα parapolitika.gr και τη Σοφία Τουντούρη μίλησε η Ζέτα Δούκα. H γνωστή ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον χωρισμό της από τον Μιχάλη Χατζαντωνά και την κορούλα που απέκτησαν, τη Θάλεια. 

«Με τον Μιχάλη έχουμε διατηρήσει μια σχέση μεγάλης κι ουσιαστικής επικοινωνίας για το παιδί. Είμαστε δύο άνθρωποι που αγαπηθήκαμε ως ζευγάρι, ήμασταν ζευγάρι, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Χωρίσαμε γιατί δε συμβαδίζαμε, αλλά από εκεί και πέρα δε χρειάζεται δύο άνθρωποι που τραβούν χωριστούς δρόμους να μη θέλουν να δουν ο ένας τον άλλον», είπε όσον αφορά στον χωρισμό της.

Ζέτα Δούκα: Η ανάρτηση στο Instagram για τα γενέθλιά της - Τα πόσα έκλεισε;

Σε ερώτηση για το πώς ανακοίνωσαν στην κόρη τους, τον χωρισμό τους, η Ζέτα Δούκα αποκάλυψε: «Η Θάλεια είναι πλαισιωμένη σε όλα αυτά, φροντισμένη και ψυχοθεραπευτικά. Αυτά που καταλάβαμε εμείς από μικρή ηλικία ότι δεν είχαμε, φροντίζουμε να τα προσφέρουμε στη Θάλεια. Πήγαμε με πολλή αγάπη, σαφώς είναι μεγάλος πόνος ο χωρισμός. Είναι πένθος, είναι θάνατος. Οπότε αυτό που βιώναμε εμείς, το βίωνε και η Θάλεια. Δεν της κρύψαμε πόσο στενοχωρημένοι είμαστε που χωρίζουμε. Παρ’ όλα αυτά καλύτερα να πάρεις μια απόφαση που θα είναι προς το καλύτερο, παρά να μένεις σε μια ιστορία που σε πικραίνει λίγο-λίγο».

Θυμίζουμε ότι Η Ζέτα Δούκα κι ο Μιχάλης Χατζαντωνάς υπήρξαν ζευγάρι για 10 χρόνια και χώρισαν το 2023. Η κόρης τους, Θάλεια γεννήθηκε το 2016.

Δείτε τη συνέντευξη της Ζέτας Δούκα
