Ζέτα Δούκα για Μιχάλη Χατζαντωνά: «Αγαπηθήκαμε ως ζευγάρι. Χωρίσαμε γιατί…»

Στα parapolitika.gr και τη Σοφία Τουντούρη μίλησε η Ζέτα Δούκα. H γνωστή ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον χωρισμό της από τον Μιχάλη Χατζαντωνά και την κορούλα που απέκτησαν, τη Θάλεια.

«Με τον Μιχάλη έχουμε διατηρήσει μια σχέση μεγάλης κι ουσιαστικής επικοινωνίας για το παιδί. Είμαστε δύο άνθρωποι που αγαπηθήκαμε ως ζευγάρι, ήμασταν ζευγάρι, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Χωρίσαμε γιατί δε συμβαδίζαμε, αλλά από εκεί και πέρα δε χρειάζεται δύο άνθρωποι που τραβούν χωριστούς δρόμους να μη θέλουν να δουν ο ένας τον άλλον», είπε όσον αφορά στον χωρισμό της.

Σε ερώτηση για το πώς ανακοίνωσαν στην κόρη τους, τον χωρισμό τους, η Ζέτα Δούκα αποκάλυψε: «Η Θάλεια είναι πλαισιωμένη σε όλα αυτά, φροντισμένη και ψυχοθεραπευτικά. Αυτά που καταλάβαμε εμείς από μικρή ηλικία ότι δεν είχαμε, φροντίζουμε να τα προσφέρουμε στη Θάλεια. Πήγαμε με πολλή αγάπη, σαφώς είναι μεγάλος πόνος ο χωρισμός. Είναι πένθος, είναι θάνατος. Οπότε αυτό που βιώναμε εμείς, το βίωνε και η Θάλεια. Δεν της κρύψαμε πόσο στενοχωρημένοι είμαστε που χωρίζουμε. Παρ’ όλα αυτά καλύτερα να πάρεις μια απόφαση που θα είναι προς το καλύτερο, παρά να μένεις σε μια ιστορία που σε πικραίνει λίγο-λίγο».

Θυμίζουμε ότι Η Ζέτα Δούκα κι ο Μιχάλης Χατζαντωνάς υπήρξαν ζευγάρι για 10 χρόνια και χώρισαν το 2023. Η κόρης τους, Θάλεια γεννήθηκε το 2016.

