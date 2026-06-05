Παναγιώτης Μαύρος: Από το Κουφονήσι, viral στο TikTok και στα πανηγύρια

«Θα ήθελα να ήμουν στην εποχή του Μανώλη Μπαρμπεράκη για να παίξω μαζί του»

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Παναγιώτης Μαύρος: Η «Κέρως» Και Η Ιστορία Του Τραγουδιού/ star.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Παναγιώτης Μαύρος είναι 23χρονος καλλιτέχνης που έχει γίνει δημοφιλής στα πανηγύρια των Κυκλάδων.
  • Το τραγούδι του «Κέρως» παρουσίασε σε καλοκαιρινό πανηγύρι και έγινε viral, αν και πολλοί δεν γνωρίζουν την ιστορία του νησιού.
  • Η πρώτη του εμπειρία με το τραγούδι ήταν σε γάμο στο Κουφονήσι, όπου τον σήκωσαν να τραγουδήσει.
  • Έχει ενεργή σχέση με τους παραδοσιακούς χορούς και μεγάλωσε σε μουσικό περιβάλλον.
  • Εκφράζει αισιοδοξία για το μέλλον και επιθυμία να δημιουργήσει οικογένεια.

Ο νεαρός καλλιτέχνης Παναγιώτης Μαύρος, που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια στα πανηγύρια των Κυκλάδων μίλησε στην Κατερίνα Καραγιάννη και το star.gr για τη μουσική του πορεία, την επιτυχία του τραγουδιού «Κέρως», αλλά και τη σχέση του με την παραδοσιακή μουσική και τα πανηγύρια.

παναγιωτης μαυρος

Η Κέρως και η ιστορία πίσω από το τραγούδι

Ο 23χρονος τραγουδιστής αναφέρθηκε στη μεγάλη ανταπόκριση που είχε το τραγούδι «Κέρως», το οποίο παρουσιάστηκε αρχικά σε καλοκαιρινό πανηγύρι και αγκαλιάστηκε αμέσως από το κοινό.

«Δεν το περιμέναμε αυτό για τη “Κέρω”. Την είπαμε κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι σε ένα πανηγύρι και από την πρώτη στιγμή ο κόσμος το αγκάλιασε, έγινε χαμός» είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο νησί Κέρως, το οποίο αποτελεί έμπνευση και κεντρικό στοιχείο του τραγουδιού.

«Η Κέρως είναι το νησί… για όσους δεν το ξέρουν είναι απέναντι από το Κουφονήσι». Ο ίδιος στάθηκε και στο γεγονός ότι πολλοί ακροατές δεν γνωρίζουν την ιστορία ή τη γεωγραφία του νησιού, παρότι το τραγούδι έχει γίνει viral στα πανηγύρια.

Ο νεαρός τραγουδιστής περιέγραψε πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή του με τη μουσική, τονίζοντας ότι όλα ήρθαν φυσικά. Η πρώτη του εμπειρία με το τραγούδι μπροστά σε κοινό ήταν, όπως θυμάται, σε έναν γάμο στο Κουφονήσι: «Ήμουν καλεσμένος και με σήκωσαν και τραγούδησα».

Από τότε, οι εμφανίσεις του σε πανηγύρια και νησιωτικές εκδηλώσεις αυξήθηκαν, με το κοινό να τον αγκαλιάζει έντονα. Πέρα από το τραγούδι, ο Παναγιώτης έχει ενεργή σχέση και με τους παραδοσιακούς χορούς. «Χορεύω από πολύ μικρός… είχαμε κάνει και χορευτικά, πηγαίναμε σε νησιά και κάναμε παραστάσεις» είπε.

Ο ίδιος μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με έντονα μουσικά ακούσματα, από παραδοσιακά μέχρι λαϊκά.

«Έχω τρία αδέρφια… δύο κορίτσια και ένα αγόρι. Ακούγαμε παραδοσιακά… ο πατέρας μου άκουγε πιο πολύ λαϊκά, Χατζιδάκι, Αγγελόπουλο. Θα ήθελα να ήμουν στην εποχή του Μανώλη Μπαρμπεράκη για να παίξω μαζί του. Μου αρέσει πολύ ο Αγγελόπουλος, ο Πάριος… αυτοί οι τραγουδιστές είναι τοπ» ανέφερε ο Παναγιώτης Μαύρος.

Αναφερόμενος στο μέλλον του, εμφανίστηκε προσγειωμένος αλλά και αισιόδοξος:

«Δεν ξέρω πώς θα είμαι… μακάρι να είμαι καλά, να είναι καλά όλοι. Την έχω στο μυαλό μου την οικογένεια… θέλω κάποια στιγμή να κάνω παιδιά» είπε.

 

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