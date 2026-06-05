Μερικά πράγματα που η Αφροδίτη στον Καρκίνο δεν συγχωρεί

Η Αφροδίτη στον Καρκίνο δεν αγαπά μόνο. Δένεται. Ριζώνει. Δημιουργεί συναισθηματικές αναμνήσεις από βλέμματα, φράσεις, μυρωδιές, μικρές κινήσεις φροντίδας και λεπτομέρειες που οι περισσότεροι άνθρωποι ξεχνούν μέσα σε λίγες ώρες. Όσοι έχουν αυτή τη θέση στον γενέθλιο χάρτη τους αγαπούν με έναν τρόπο βαθύ, προστατευτικό και σχεδόν μητρικό, ανεξάρτητα από φύλο.

Δεν τους ενδιαφέρουν μόνο τα μεγάλα λόγια ή το πάθος, τους ενδιαφέρει το αίσθημα ασφάλειας. Θέλουν να νιώθουν ότι οι άνθρωποί τους είναι «το σπίτι τους». Η Αφροδίτη στον Καρκίνο λειτουργεί με συναίσθημα, διαίσθηση και μνήμη. Και επειδή ο Καρκίνος κυβερνάται από τη Σελήνη, αυτοί οι άνθρωποι κρατούν μέσα τους κάτι σαν τεράστια συναισθηματική βιβλιοθήκη.

Μπορεί να μη θυμούνται πού άφησαν τα κλειδιά τους, αλλά θυμούνται ακριβώς πώς τους έκανε κάποιος να αισθανθούν πριν από επτά χρόνια σε έναν καβγά. Συχνά φαίνονται μαλακοί, γλυκοί και υπομονετικοί. Και είναι. Μέχρι να πληγωθούν πραγματικά. Τότε εμφανίζεται το «καβούκι». Αυτό δεν γίνεται πάντα με θεαματικές εκρήξεις. Η ψυχρότητα, η απόσταση και η συναισθηματική απόσυρση είναι ο τρόπος τους να προστατευτούν όταν νιώθουν προδομένοι.

Και το πρόβλημα είναι ότι όταν μια Αφροδίτη στον Καρκίνο χάσει την αίσθηση εμπιστοσύνης, δύσκολα επιστρέφει στην αρχική της κατάσταση τρυφερότητας. Αν θέλετε να γνωρίζετε κάτω από ποιες επιρροές βρίσκεστε καθημερινά σύμφωνα με τον δικό σας αστρολογικό χάρτη πατήστε εδώ.

Υπάρχουν λοιπόν κάποια πράγματα που αυτή η θέση δεν συγχωρεί καθόλου εύκολα και μερικές φορές δεν συγχωρεί ποτέ:

Αν προσβάλουν τον χώρο τους και τους “δικούς τους”

Για την Αφροδίτη στον Καρκίνο, η οικογένεια δεν είναι απλώς συγγενείς. Είναι οι άνθρωποι που αγαπά, προστατεύει και θεωρεί συναισθηματική της ασφάλεια. Μπορεί να περιλαμβάνει φίλους, σύντροφο, κατοικίδια, ακόμα και αναμνήσεις από το παρελθόν της. Αν κάποιος προσβάλει τους γονείς, τα παιδιά τους, τον καλύτερό τους φίλο ή γενικά άτομα που θεωρούν «δικά» τους, το παίρνουν βαθιά και προσωπικά. Δεν το βλέπουν σαν διαφωνία. Το βιώνουν σαν επίθεση στον πυρήνα της ύπαρξής τους. Το ίδιο ισχύει και για το σπίτι τους.

Η Αφροδίτη στον Καρκίνο επενδύει συναισθηματικά στον χώρο της. Θέλει θαλπωρή, οικειότητα, αναμνήσεις, συναισθηματική ζεστασιά. Στην περίπτωση που ένα πρόσωπο υποτιμήσει αυτόν τον ιερό χώρο, κοροϊδέψει τις συνήθειες τους, τον τόπο τους, ή δημιουργήσει αίσθημα ανασφάλειας, δύσκολα θα το ξαναδούν με τα ίδια μάτια. Αυτή η θέση συνδέεται πολύ με την ανάγκη συναισθηματικού δεσίματος και προστασίας. Όταν νιώσουν ότι απειλείται το «ασφαλές καταφύγιό» τους, ενεργοποιούνται αμέσως οι άμυνες.

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Συντάκτης Άρθρου: Ελένη Τηλιακού