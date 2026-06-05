Μερικά πράγματα που η Αφροδίτη στον Καρκίνο δεν συγχωρεί

Παρότι δεν το παραδέχονται, αυτή η θέση έχει μεγάλη ανάγκη επιβεβαίωσης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.06.26 , 15:36 Αση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Υδροχόο ευνοεί τη συλλογική δουλειά & τις επαφές
05.06.26 , 15:23 Συγκινεί η Νικολέτα: Η διπλή μαστεκτομή και το θαύμα της μητρότητας
05.06.26 , 15:22 Γιώργος Λιβάνης: Τι λέει στον ενός έτους γιο του όταν φεύγει για δουλειά
05.06.26 , 14:50 Κρήτη: Γιαγιάδες Μοιράζονται Ιστορίες Και Συμβουλές
05.06.26 , 14:50 Κρήτη: Σε ανάδοχους γονείς η 3χρονη και τα αδελφάκια της
05.06.26 , 14:45 Στα δικαστήρια ο Δημήτρης Λιγνάδης - Διακόπηκε η δίκη
05.06.26 , 14:42 Μαίρη Χρονοπούλου: Γιατί Δεν Έχει Σκορπιστεί Η Τέφρα Της
05.06.26 , 14:41 Καλαμάτα: «Ναι, της είχα βάλει κοριό» - Τι φέρεται να υποστήριξε ο 41χρονος
05.06.26 , 14:24 Η νέα BMW M2 είναι...«βεντούζα» στον δρόμο
05.06.26 , 14:12 Zέτα Δούκα: «Μία εικόνα κακοποίησης εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια μου»
05.06.26 , 14:00 Μερικά πράγματα που η Αφροδίτη στον Καρκίνο δεν συγχωρεί
05.06.26 , 13:57 Τζομπανάκη: Ευχήθηκε στον Ορφέα Αυγουστίδη με μία φωτογραφία από τον Σασμό
05.06.26 , 13:42 Αυτοκτονία Κορυδαλλός: «Είναι μια τραγωδία» - Πού βρίσκονται τα παιδιά της
05.06.26 , 13:25 Περιποίηση προσώπου: 3 βήματα για προστασία και λάμψη
05.06.26 , 13:05 Παναγιώτης Μαύρος: Από το Κουφονήσι, viral στο TikTok και στα πανηγύρια
«Όλα ξεκίνησαν από πόνο στο πόδι»: Συγκινεί ο Σάββας που πάσχει από ALS
MasterChef: Τάσος vs Μιχάλης Η μονομαχία που έκρινε τον δεύτερο πόντο
Άννα Βίσση: «Είμαι πλέον μέλος της οικογένειας Κούστα»
Αυτοκτονία Κορυδαλλός: «Είναι μια τραγωδία» - Πού βρίσκονται τα παιδιά της
Σαμ Μπεκίρη: H καταγωγή, τα ταξίδια και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Τάσος Παυλίδης: Η απώλεια των γονιών του και η διέξοδος στη μαγειρική
Καλαμάτα: Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά της 39χρονης
Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
Καλαμάτα: «Ναι, της είχα βάλει κοριό» - Τι φέρεται να υποστήριξε ο 41χρονος
Συνελήφθη η Έλενα Τοπαλίδου: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Περισσότερα

VIDEOS

Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Αυτά είναι τα ζώδια που θα
Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σχεσεις
Η καρδιά της Αφροδίτης στον Καρκίνο ανοίγει αργά και λίγο, αλλά αν πληγωθεί κλείνει… ερμητικά για πάντα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Αφροδίτη στον Καρκίνο δεν αγαπά μόνο. Δένεται. Ριζώνει. Δημιουργεί συναισθηματικές αναμνήσεις από βλέμματα, φράσεις, μυρωδιές, μικρές κινήσεις φροντίδας και λεπτομέρειες που οι περισσότεροι άνθρωποι ξεχνούν μέσα σε λίγες ώρες. Όσοι έχουν αυτή τη θέση στον γενέθλιο χάρτη τους αγαπούν με έναν τρόπο βαθύ, προστατευτικό και σχεδόν μητρικό, ανεξάρτητα από φύλο.

Αφροδίτη στους Ιχθύες: Πώς επηρεάζονται οι σχέσεις των ζωδίων

Δεν τους ενδιαφέρουν μόνο τα μεγάλα λόγια ή το πάθος, τους ενδιαφέρει το αίσθημα ασφάλειας. Θέλουν να νιώθουν ότι οι άνθρωποί τους είναι «το σπίτι τους». Η Αφροδίτη στον Καρκίνο λειτουργεί με συναίσθημα, διαίσθηση και μνήμη. Και επειδή ο Καρκίνος κυβερνάται από τη Σελήνη, αυτοί οι άνθρωποι κρατούν μέσα τους κάτι σαν τεράστια συναισθηματική βιβλιοθήκη.

venus

Μπορεί να μη θυμούνται πού άφησαν τα κλειδιά τους, αλλά θυμούνται ακριβώς πώς τους έκανε κάποιος να αισθανθούν πριν από επτά χρόνια σε έναν καβγά. Συχνά φαίνονται μαλακοί, γλυκοί και υπομονετικοί. Και είναι. Μέχρι να πληγωθούν πραγματικά. Τότε εμφανίζεται το «καβούκι». Αυτό δεν γίνεται πάντα με θεαματικές εκρήξεις. Η ψυχρότητα, η απόσταση και η συναισθηματική απόσυρση είναι ο τρόπος τους να προστατευτούν όταν νιώθουν προδομένοι.

Και το πρόβλημα είναι ότι όταν μια Αφροδίτη στον Καρκίνο χάσει την αίσθηση εμπιστοσύνης, δύσκολα επιστρέφει στην αρχική της κατάσταση τρυφερότητας. Αν θέλετε να γνωρίζετε κάτω από ποιες επιρροές βρίσκεστε καθημερινά σύμφωνα με τον δικό σας αστρολογικό χάρτη πατήστε εδώ.

Υπάρχουν λοιπόν κάποια πράγματα που αυτή η θέση δεν συγχωρεί καθόλου εύκολα και μερικές φορές δεν συγχωρεί ποτέ:

venus

Αν προσβάλουν τον χώρο τους και τους “δικούς τους”

Για την Αφροδίτη στον Καρκίνο, η οικογένεια δεν είναι απλώς συγγενείς. Είναι οι άνθρωποι που αγαπά, προστατεύει και θεωρεί συναισθηματική της ασφάλεια. Μπορεί να περιλαμβάνει φίλους, σύντροφο, κατοικίδια, ακόμα και αναμνήσεις από το παρελθόν της. Αν κάποιος προσβάλει τους γονείς, τα παιδιά τους, τον καλύτερό τους φίλο ή γενικά άτομα που θεωρούν «δικά» τους, το παίρνουν βαθιά και προσωπικά. Δεν το βλέπουν σαν διαφωνία. Το βιώνουν σαν επίθεση στον πυρήνα της ύπαρξής τους. Το ίδιο ισχύει και για το σπίτι τους.

Πώς επηρεάζει η Αφροδίτη τα ερωτικά από 19 Μαΐου ως 13 Ιουνίου

Η Αφροδίτη στον Καρκίνο επενδύει συναισθηματικά στον χώρο της. Θέλει θαλπωρή, οικειότητα, αναμνήσεις, συναισθηματική ζεστασιά. Στην περίπτωση που ένα πρόσωπο υποτιμήσει αυτόν τον ιερό χώρο, κοροϊδέψει τις συνήθειες τους, τον τόπο τους, ή δημιουργήσει αίσθημα ανασφάλειας, δύσκολα θα το ξαναδούν με τα ίδια μάτια. Αυτή η θέση συνδέεται πολύ με την ανάγκη συναισθηματικού δεσίματος και προστασίας. Όταν νιώσουν ότι απειλείται το «ασφαλές καταφύγιό» τους, ενεργοποιούνται αμέσως οι άμυνες.

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες για την Αφροδίτη στον Καρκίνο, στο AlsiBiliou.gr

Συντάκτης Άρθρου: Ελένη Τηλιακού

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΧΕΣΕΙΣ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
 |
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
 |
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
 |
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
 |
ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
STARS SYSTEM ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top