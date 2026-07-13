Έξι micro-συνήθειες που μόνο οι ζεν και ισορροπημένοι άνθρωποι έχουν

Αν θέλεις να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο ηρεμίας, άκου τις συμβουλές

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Αντί να επικεντρώνεσαι στα αρνητικά, μπορείς να αρχίσεις να εκτιμάς τα καλά, που δεν είναι αυτονόητα

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Δεν είναι και πολύ εύκολο να είσαι ζεν με αυτούς τους τρελούς ρυθμούς της καθημερινότητας, το άγχος της δουλειάς, την κίνηση στους δρόμους και τους ανθρώπους που νιώθεις ότι έχουν έρθει για να σε εκνευρίσουν.

9 στρατηγικές που θα σε βοηθήσουν να φρενάρεις την υπερανάλυση

Αυτό όμως που καταφέρνουν οι ζεν άνθρωποι είναι να παραμένουν ζεν, παρόλες τις συνθήκες. Έχουν κάποιες μικρές και απλές συνήθειες, που όμως κάνουν τη διαφορά. Και είναι οι ακόλουθες.

Παίρνουν βαθιές ανάσες πριν αντιδράσουν

stress

Κι όμως, αυτή η μικρή κίνηση βοηθά το μυαλό να κάνει reset και να ρυθμίσει τα συναισθήματά σου. Όταν είσαι εν θερμώ και θες να απαντήσεις, μερικές αναπνοές θα σε βοηθήσουν να γειωθείς και να σκεφτείς πιο καθαρά τι να πεις. Δεν είναι τυχαίο που ο διαλογισμός βασίζεται στον σωστό τρόπο αναπνοής. Μειώνει το στρες και ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, που το χρειαζόμαστε για σωστή πέψη, ανάρρωση και συναισθηματική ισορροπία.

Δεν είναι στο κινητό τους όταν τρώνε

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που δεν μπορούν να φάνε χωρίς να έχουν μία οθόνη μπροστά τους ή χωρίς να κάνουν διαλείμματα για να τσεκάρουν το κινητό τους. Μάντεψε τι κάνουν οι ζεν άνθρωποι. Το αφήνουν μακριά και στο αθόρυβο, και απολαμβάνουν το φαγητό τους, για όσο διαρκέσει. Τρώνε αργά, μασούν καλά και δεν βιάζονται.

Λένε όχι χωρίς πολλές εξηγήσεις

stress

Μία micro συνήθεια με πολύ μεγάλα οφέλη. Όταν μαθαίνεις να λες όχι χωρίς να απολογείσαι και να αναλύεις γιατί το λες, βάζεις περισσότερα όρια και έχεις μεγαλύτερο αυτοσεβασμό. Το όχι δεν σημαίνει ότι απορρίπτεις κάποιον αλλά ότι αξιολογείς σωστά τον χρόνο σου.

Περνούν κάθε μέρα στην ηρεμία – έστω και 10 λεπτά

Όταν είσαι ήρεμος και ισορροπημένος, δεν σημαίνει ότι περνάς τις μέρες σου στην απόλυτη ησυχία, χωρίς την παρουσία ανθρώπων. Δεν είναι εφικτό, εξάλλου. Σημαίνει ότι βρίσκουν λίγο χρόνο μέσα στη μέρα, για να βρεθούν σε απόλυτη ηρεμία, χωρίς να μιλούν με κάποιον ή να κάνουν doomscrolling. Κάθονται απλώς με τις σκέψεις τους, προσπαθώντας να ανακουφιστούν από το άγχος ή κάνοντας κάτι που τους αρέσει, όπως η φροντίδα των φυτών και το διάβασμα.

Έχουν minimal χώρους (ή ξεφορτώνονται τα περιττά)

stress

Όταν επιστρέφεις σε ένα παραφορτωμένο σπίτι, δεν υπάρχει περίπτωση να χαλαρώσεις. Θέλεις ελεύθερο χώρο για να ξεκουράζεται το μάτι και να είναι καθαρά και τακτοποιημένα για να θέλεις να επιστρέψεις σε αυτόν. Όσα λιγότερα πράγματα έχει ένα δωμάτιο, τόσο μεγαλύτερο το καλό στην ηρεμία σου.

Νιώθουν κάθε μέρα ευγνωμοσύνη

Αυτό δεν είναι ένα τσιτάτο που είναι δύσκολο στην πράξη. Είναι καθαρά θέμα φιλοσοφίας και από ποια πλευρά επιλέγεις να δεις τη ζωή. Αν δεν νιώθεις ευγνωμοσύνη για τα απλά και μικρά, όπως ότι είσαι υγιής, ότι τρως ένα ωραίο φαγητό ή γλυκό, ότι πας στη δουλειά σου και μετά γυρνάς στο σπίτι, που είναι το καταφύγιό σου, τότε από πού θα αντλήσεις την ηρεμία σου; Αντί να επικεντρώνεσαι στα αρνητικά, μπορείς να αρχίσεις να εκτιμάς όλα τα καλά, που δεν είναι καθόλου αυτονόητα.

Πηγή Allyou.gr 

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

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