Η αλλαγή δεν χρειάζεται να είναι απότομη· μπορεί να ξεκινήσει από ένα μικρό, σταθερό βήμα

Το να μην μπορείς να «κλείσεις» τις σκέψεις σου μπορεί να είναι πραγματικά επώδυνο, ειδικά μέσα στη νύχτα, όταν όλα ησυχάζουν και το μυαλό μοιάζει να δυναμώνει. Πολλοί άνθρωποι περιγράφουν μια υπερδραστήρια σκέψη που δεν σταματά.

Είναι σαν μια εσωτερική φασαρία που σκεπάζει τα υπόλοιπα και σε κρατά εγκλωβισμένο/η σε κύκλους. Κουράζει να αφηγείσαι το ίδιο σενάριο ξανά και ξανά μέσα σου, και ταυτόχρονα να νιώθεις πως δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις για να το σταματήσεις.

Η υπερανάλυση συχνά δεν μοιάζει με «σκέψη» που οδηγεί σε λύση. Μοιάζει περισσότερο με επανάληψη: τι ειπώθηκε, τι θα έπρεπε να ειπωθεί, τι μπορεί να συμβεί μετά, τι σημαίνει αυτό για εσένα. Μπορεί να εμφανίζεται πιο έντονα όταν είσαι κουρασμένος/η ή όταν πέφτεις για ύπνο, επειδή τότε δεν υπάρχουν τόσοι περισπασμοί.

Και μπορεί να συνοδεύεται από ένταση στο σώμα, ανησυχία ή δυσκολία να ηρεμήσεις. Αν το αναγνωρίζεις στον εαυτό σου, δεν είσαι «χαλασμένος/η». Είναι μια ανθρώπινη αντίδραση που συχνά ενεργοποιείται όταν κάτι μέσα μας νιώθει πληγωμένο, απειλημένο ή αβέβαιο.

Το «μικρό» και το «μεγάλο» εγώ

Μερικές προσεγγίσεις μιλούν για δύο επίπεδα εαυτού: ένα «μικρό» και ένα «μεγάλο». Το «μικρό» εγώ σχετίζεται με το επίπεδο της προσωπικότητας: την εικόνα μας, την ανάγκη να έχουμε δίκιο, τις παλιές πληγές, τις συναισθηματικές δυσκολίες που ζητούν ασφάλεια. Το «μεγάλο» εγώ συνδέεται περισσότερο με την καρδιά: την ικανότητα να βλέπουμε πιο πλατιά, να μαλακώνουμε, να επιτρέπουμε την αλλαγή.

Η υπερσκέψη μπορεί να πυροδοτηθεί όταν το «μικρό» εγώ πληγωθεί, δεν μπορεί να το αφήσει και μένει «κολλημένο» στον πόνο. Κάποιες φορές το «μικρό» εγώ προτιμά να παραμείνεις σε στρες και θυμό, αντί να ρισκάρει την ανακούφιση που φέρνει η αποφόρτιση. Μπορεί επίσης να σε «πει» με επιχειρήματα να απομακρυνθείς από την ενσυναισθητική πλευρά σου και να κρατηθείς από βάρη όπως ο φόβος, οι υποψίες ή τα παράπονα.

Η ενσυναίσθηση δεν σημαίνει ότι δικαιολογούμε τα πάντα. Σημαίνει ότι θυμόμαστε την ανθρώπινη διάσταση — και έτσι ανοίγει χώρος για ηρεμία και πιο καθαρές επιλογές.

Διαβάστε αναλυτικά, τρόπους για να περιορίσετε την υπερανάλυση, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου