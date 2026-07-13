Μπάγια Αντωνοπούλου: Μαμά για πρώτη φορά - Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι!

Ο μπέμπης τους γεννήθηκε την Κυριακή 12 Ιουλίου

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Celebrities & Gossip Νεα
Μπάγια Αντωνοπούλου: Τι είχε πει στη Super Κατερίνα στις 19/6/26- Απόσπασμα από τη συνέντευξή της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μπάγια Αντωνοπούλου γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι στις 12 Ιουλίου 2026.
  • Ο γιος της ζυγίζει 3.600 γραμμάρια και ο ερχομός του γέμισε χαρά τους γονείς.
  • Ο σύζυγός της, Νίκος Κώτσης, ήταν παρών κατά τη διάρκεια της γέννας.
  • Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από τον Φεβρουάριο και προσπαθούσε να αποκτήσει παιδί για δύο χρόνια.
  • Ο γιος θα ονομαστεί Γιώργος - Μάριος, με αναφορές σε οικογενειακές και θρησκευτικές παραδόσεις.

Τον νεογέννητο γιο της κρατά στην αγκαλιά της η Μπάγια Αντωνοπούλου! Η δημοσιογράφος γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, νωρίς το πρωί της Κυριακής 12 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με το δημοσίευμα του HerNews, του portal που ίδρυσε και διαχειρίζεται η ίδια. 

Μπάγια Αντωνοπούλου: Ανοίγει το... πιο ξεχωριστό δωμάτιο του σπιτιού της!

Tο μωράκι γεννήθηκε με βάρος 3.600 γραμμαρίων και ο ερχομός του γέμισε με χαρά, συγκίνηση και ευτυχία τους γονείς του. 

Σύγμφωνα με το δημοσίευμα, ο σύζυγός της, Νίκος Κώτσης, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της αγαπημένης του, ζώντας λεπτό προς λεπτό τη γέννηση του γιου τους.

Νίκος Κώτσης - Μπάγια Αντωνοπούλου/ NDP ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Νίκος Κώτσης - Μπάγια Αντωνοπούλου/ NDP ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Το ζευγάρι είναι τέσσερα χρόνια μαζί και τον περασμένο Φεβρουάριο πραγματοποίησε τον θρησκευτικό του γάμο. 

Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!

Η δημοσιογράφος πριν από περίπου έναν μήνα είχε μιλήσει και για τις αγωνίες αλλά και τις προσπάθειες που έκανε το ζευγάρι μέχρι να μείνει έγκυος. 

«Εγώ νιώθω ευλογημένη.  Το θέλαμε και το προσπαθούσαμε δύο χρόνια, χωρίς να κάνω κάτι έξτρα. Δεν έκανα εξωσωματική και τα λοιπά. Απλώς δεν τύχαινε και με στεναχωρούσε αυτό.

Έλεγα, “έχω πάει 36, δεν έχω πιάσει παιδί, τι θα γίνει; Θα πάνε όλα καλά;”. Και επειδή πιστεύω πολύ, έκανα τάμα στην Παναγία της Τήνου και 1,5-2 μήνες μετά, πιάσαμε. Δεν ξέρω, μπορεί να το πίστεψα πολύ; Δεν ξέρω. Και όταν το έμαθα, από τη μέρα που το έμαθα, βέβαια, μέχρι και σήμερα φοβάμαι. Μη γίνει κάτι, μη συμβεί κάτι. Αλλά νομίζω ότι για κάθε κοπέλα, έτσι, που θέλει, ότι πρέπει να το πιστεύεις», είχε εξομολογηθεί στην εκπομπή Super Κατερίνα, στα μέσα του περασμένου Ιουνίου.

Μπάγια Αντωνοπούλου: «Έλεγα "Παναγίτσα μου, μη μου το πάρεις το παιδί μου"»

Η Μπάγια Αντωνοπούλου είχε αποκαλύψει πως ο γιος τους θα πάρει δύο ονόματα. «Δεν το ξέραμε το φύλο του μωρού. Η διαίσθησή μου ήταν ότι θα ήταν κορίτσι. Ο Νίκος έλεγε από την αρχή ότι είναι γιος. Θα τον πούμε Γιώργο - Μάριο. Γιώργος είναι ο πεθερός μου, Μάριος είναι από την Παναγία, γιατί το έχω τάξει στην Παναγία της Τήνου», είχε πει χαρακτηριστικά τον περασμένο Μάρτιο. 

Μπάγια Αντωνοπούλου: «Έλεγα "Παναγίτσα μου, μη μου το πάρεις το παιδί μου"»

Στην ίδια συνέντευξη, είχε αποκαλύψει και τις αγωνιώδεις στιγμές όταν την παραμονή των Χριστουγέννων φοβήθηκε για το μωρό που κυοφορούσε. «Μπαίνουμε σε ένα δωμάτιο και προσεύχομαι πάρα πολύ. Έλεγα "Παναγίτσα μου, μη μου το πάρεις παραμονή Χριστουγένννων. Μη μου το πάρεις το παιδί μου, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ!". Και μπαίνουμε στον υπέρηχο και Δόξα τω Θεώ, το παιδί ήταν καλά», είχε εξομολογηθεί.

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