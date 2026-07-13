Μπάγια Αντωνοπούλου: Τι είχε πει στη Super Κατερίνα στις 19/6/26- Απόσπασμα από τη συνέντευξή της

Τον νεογέννητο γιο της κρατά στην αγκαλιά της η Μπάγια Αντωνοπούλου! Η δημοσιογράφος γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, νωρίς το πρωί της Κυριακής 12 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με το δημοσίευμα του HerNews, του portal που ίδρυσε και διαχειρίζεται η ίδια.

Tο μωράκι γεννήθηκε με βάρος 3.600 γραμμαρίων και ο ερχομός του γέμισε με χαρά, συγκίνηση και ευτυχία τους γονείς του.

Σύγμφωνα με το δημοσίευμα, ο σύζυγός της, Νίκος Κώτσης, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της αγαπημένης του, ζώντας λεπτό προς λεπτό τη γέννηση του γιου τους.

Νίκος Κώτσης - Μπάγια Αντωνοπούλου/ NDP ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Το ζευγάρι είναι τέσσερα χρόνια μαζί και τον περασμένο Φεβρουάριο πραγματοποίησε τον θρησκευτικό του γάμο.

Η δημοσιογράφος πριν από περίπου έναν μήνα είχε μιλήσει και για τις αγωνίες αλλά και τις προσπάθειες που έκανε το ζευγάρι μέχρι να μείνει έγκυος.

«Εγώ νιώθω ευλογημένη. Το θέλαμε και το προσπαθούσαμε δύο χρόνια, χωρίς να κάνω κάτι έξτρα. Δεν έκανα εξωσωματική και τα λοιπά. Απλώς δεν τύχαινε και με στεναχωρούσε αυτό.

Έλεγα, “έχω πάει 36, δεν έχω πιάσει παιδί, τι θα γίνει; Θα πάνε όλα καλά;”. Και επειδή πιστεύω πολύ, έκανα τάμα στην Παναγία της Τήνου και 1,5-2 μήνες μετά, πιάσαμε. Δεν ξέρω, μπορεί να το πίστεψα πολύ; Δεν ξέρω. Και όταν το έμαθα, από τη μέρα που το έμαθα, βέβαια, μέχρι και σήμερα φοβάμαι. Μη γίνει κάτι, μη συμβεί κάτι. Αλλά νομίζω ότι για κάθε κοπέλα, έτσι, που θέλει, ότι πρέπει να το πιστεύεις», είχε εξομολογηθεί στην εκπομπή Super Κατερίνα, στα μέσα του περασμένου Ιουνίου.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου είχε αποκαλύψει πως ο γιος τους θα πάρει δύο ονόματα. «Δεν το ξέραμε το φύλο του μωρού. Η διαίσθησή μου ήταν ότι θα ήταν κορίτσι. Ο Νίκος έλεγε από την αρχή ότι είναι γιος. Θα τον πούμε Γιώργο - Μάριο. Γιώργος είναι ο πεθερός μου, Μάριος είναι από την Παναγία, γιατί το έχω τάξει στην Παναγία της Τήνου», είχε πει χαρακτηριστικά τον περασμένο Μάρτιο.

Στην ίδια συνέντευξη, είχε αποκαλύψει και τις αγωνιώδεις στιγμές όταν την παραμονή των Χριστουγέννων φοβήθηκε για το μωρό που κυοφορούσε. «Μπαίνουμε σε ένα δωμάτιο και προσεύχομαι πάρα πολύ. Έλεγα "Παναγίτσα μου, μη μου το πάρεις παραμονή Χριστουγένννων. Μη μου το πάρεις το παιδί μου, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ!". Και μπαίνουμε στον υπέρηχο και Δόξα τω Θεώ, το παιδί ήταν καλά», είχε εξομολογηθεί.