Μπάγια Αντωνοπούλου: Ανοίγει το... πιο ξεχωριστό δωμάτιο του σπιτιού της!

Πανευτυχής η μέλλουσα μανούλα στο παιδικο δωμάτιο του γιου της

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μπάγια Αντωνοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από το παιδικό δωμάτιο που ετοίμασε για τον γιο της, Γιώργο-Μάριο.
  • Βρίσκεται στην 35η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της και περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Νίκο Κώτση.
  • Το δωμάτιο έχει σχεδιαστεί με αγάπη και πρακτικότητα, περιλαμβάνοντας έπιπλα που μεγαλώνουν μαζί με το παιδί.
  • Στην εκπομπή Super Κατερίνα, ανέφερε ότι έχει πάρει 25 κιλά και εξέφρασε ανησυχίες για την ημερομηνία γέννας.
  • Η Μπάγια και ο Νίκος είχαν κάνει πολλές προσπάθειες για να γίνουν γονείς.

Λίγες ημέρες πριν γίνει μητέρα για πρώτη φορά, η Μπάγια Αντωνοπούλου δημοσίευσε φωτογραφίες από το παιδικό δωμάτιο που ετοίμασε για τον γιο της.

Αντωνοπούλου: Ποζάρει αγκαλιά με τον Νίκο Κώτση στον 7ο μήνα της κύησης

Η δημοσιογράφος βρίσκεται στην τελική ευθεία της εγκυμοσύνης της και περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Νίκο Κώτση.

Μπάγια Αντωνοπούλου: Ανοίγει το... πιο ξεχωριστό δωμάτιο του σπιτιού της!

Την Πέμπτη, ανέβασε στα social media εικόνες από τον χώρο που διαμόρφωσε στο σπίτι για το μωρό.

«Σήμερα ανοίγω την πόρτα του πιο ξεχωριστού δωματίου του σπιτιού μας… του χώρου που ετοιμάσαμε με αμέτρητη αγάπη, φροντίδα και ανυπομονησία για να υποδεχτούμε το αγοράκι μας👶🏻🧿Από την πρώτη στιγμή θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα δωμάτιο που να αποπνέει ζεστασιά, ηρεμία και ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα να είναι πρακτικό και διαχρονικό.Τα βρεφικά έπιπλα είναι ένα υπέροχο σετ που μεγαλώνει μαζί με το παιδί, αφού η κούνια μετατρέπεται αργότερα σε παιδικό κρεβάτι. Σε συνδυασμό με τη συρταριέρα και την αλλαξιέρα, δημιούργησε ακριβώς την ατμόσφαιρα που ονειρευόμασταν για το μικρούλη μας!Κάθε γωνιά αυτού του δωματίου έχει γεμίσει με όνειρα, ελπίδες και αμέτρητη αγάπη. Και πλέον περιμένουμε με ανυπομονησία τον μικρό μας πρωταγωνιστή, να το γεμίσει με τα πρώτα του χαμόγελα, τις πιο γλυκές αγκαλιές και τις αναμνήσεις που θα κρατάμε για πάντα…💙🍼🧿#babyroom #babyboy #babyloading», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Μπάγιας Αντωνοπούλου

Καθώς φαίνεται το ζευγάρι έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για τον ερχομό του παιδιού του, με τον μικρούλη να παίρνει το όνομα Γιώργος-Μάριος, με ένα μαξιλάρι σε σχήμα Γ να κυριαρχεί στον χώρο.

Μπάγια Αντωνοπούλου για εγκυμοσύνη: «Έχει εντάσεις, άγχος και κλάμα»

Μπάγια Αντωνοπούλου: Τι είχε πει για την εγκυμοσύνη της

Πρόσφατα η Μπάγια Αντωνοπούλου βρέθηκε στην εκπομπή Super Κατερίνα και μίλησε στην Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη της. «Έχω πάρει 25 κιλά. Αν μετά τη γέννα γίνω έτσι... παίρνω άλλα πέντε», είπε με χιούμορ στην παρουσιάστρια τη στιγμή που μπήκε στο πλατό.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου με την Κατερίνα Καινούργιου

Η Μπάγια Αντωνοπούλου με την Κατερίνα Καινούργιου /Φωτογραφία Instagram

Στην ίδια τηλεοπτική εμφάνιση ανέφερε: «Πρέπει νομίζω να σταματήσουμε να ρωτάμε την εγκυμονούσα πόσα κιλά πήρε, αλλά να τη ρωτάμε πώς είναι. Το πρώτο που σκέφτομαι είναι να πάνε όλα καλά. Είμαι στην 35η εβδομάδα. Σε λίγες ημέρες μπαίνω στον 9ο. Αυτό που με ανησυχεί είναι αν θα γεννήσω τη μέρα που μου έχει πει ο γιατρός, αν γεννήσω νωρίτερα, αν θα καταλάβω ότι κάτι δε πάει καλά». 

Αντωνοπούλου – Κώτσης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν

Η Μπάγια Αντωνοπούλου έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι μαζί με τον Νίκο Κώτση έκαναν αρκετές προσπάθειες για να γίνουν γονείς. Πλέον μετρά αντίστροφα για τη γέννηση του πρώτου της παιδιού.

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