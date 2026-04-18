Αντωνοπούλου: Ποζάρει αγκαλιά με τον Νίκο Κώτση στον 7ο μήνα της κύησης

Η Μπάγια Αντωνοπούλου μιλά για την πρώτη της εγκυμοσύνη και τις δυσκολίες / Βίντεο Happy Day

Μανούλα για πρώτη φορά πρόκειται να γίνει σε λίγους μήνες η Μπάγια Αντωνοπούλου, φέρνοντας στον κόσμο το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Νίκο Κώτση.

Η δημοσιογράφος διανύει τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της και ανυπομονεί να κρατήσει στην αγκαλιά τον γιο της, ο ερχομός του οποίου θα επισφραγίσει τον έρωτά της με τον σύζυγό της.

Παράλληλα, προετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά της, φροντίζοντας να απολαύσει όσο το δυνατόν περισσότερο αυτή την ξεχωριστή περίοδο της ζωής της.

Μέχρι να έρθει η στιγμή να μπει στο μαιευτήριο, η μέλλουσα μαμά δίνει έμφαση στα μικρά αλλά ουσιαστικά πράγματα, όπως μια βόλτα στη θάλασσα με τον αγαπημένο της.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε τρυφερά στιγμιότυπα από πρόσφατη εξόρμησή τους σε παραλία της Νάξου. Σε δύο από αυτά, τη βλέπουμε να ποζάρει στην αγκαλιά του Νίκου Κώτση, λάμποντας από ευτυχία. «Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η ανάρτηση της Μπάγιας Αντωνοπούλου

Να θυμίσουμε ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ & Προφήτη Ηλία, σε ένα σκηνικό που θύμιζε παραμύθι.

Η νύφη έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από τον παππού της, εμφανώς συγκινημένη. Στο πλευρό τους βρέθηκαν συγγενείς και αγαπημένοι φίλοι, μεταξύ των οποίων και οι ηθοποιοί Γιάννης Αϊβάζης και Ηλιάνα Μαυρομάτη.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μπάγια Αντωνοπούλου είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να μείνει έγκυος, αλλά και για το τάμα που έκανε: «Δεν πιάσαμε εύκολα παιδάκι. Αγχώθηκα και γι’ αυτό έκανα το τάμα. Το έκανα πέρσι το καλοκαίρι στη Νάξο. Είχα πει ότι θα το τάξω στην Παναγία της Τήνου και όταν έμεινα έγκυος, στην αρχή δεν το πίστευα, έλεγα “κάτι θα γίνει”», είχε εξομολογηθεί.