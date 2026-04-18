Η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» παραμένει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, με την κατάσταση της υγείας του να είναι σταθερή.

Οι θεράποντες ιατροί προχωρούν μέρα με την ημέρα στα επόμενα βήματα και σταδιακά μειώνουν τα φάρμακα καταστολής για να εκτιμήσουν την νευρολογική κατάστασή του και την αντίδραση του οργανισμού του.

Κάθε μέρα που περνάει χωρίς να έχει καμία επιπλοκή ο οργανισμός του υφυπουργού είναι μια κερδισμένη μέρα λένε οι γιατροί και αυτό τους επιτρέπει αν είναι αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του.

Στο πλευρό του νυχθημερόν βρίσκεται η σύζυγός του Τίνα Μεσσαροπούλου που δέχεται τις ευχές και την συμπαράσταση από φίλους και συνεργάτες, υπουργούς και βουλευτές, που πηγαίνουν στον Eυαγγελισμό για να ενημερωθούν για την υγεία του.

