Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Γιώργος Μυλωνάκης

Ευχές για ανάρρωση από σχεδόν όλους τους πολιτικούς αρχηγούς στη Βουλή

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μυλωνάκης παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού με σταθερή κατάσταση.
  • Οι γιατροί εκτιμούν την κατάσταση καθημερινά για την πιθανή αποσωλήνωση.
  • Συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα επισκέπτονται το νοσοκομείο για ενημέρωση.
  • Η Βουλή εξέφρασε ευχές για ταχεία ανάρρωση του υφυπουργού, με αναφορές από πολιτικούς αρχηγούς.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε το ψυχολογικό βάρος που υφίστανται οι πολιτικοί και οι οικογένειές τους.

Τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου νοσηλεύεται, μετέδωσε η συντάκτρια υγείας του Star Άννα Λίτινα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.     

Μυλωνάκης: Στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος του Star, o  Γιώργος Μυλωνάκης παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού. Η κατάσταση του παραμένει σταθερή. Η μέρα κύλησε ομαλά και αυτό είναι κάτι που ικανοποιεί τους γιατρούς. Αυτό που λένε είναι ότι θα πηγαίνουν ένα βήμα τη φορά, δηλαδή μέρα με την ημέρα θα εκτιμούν την κατάσταση για να κρίνουν πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία της αποσωλήνωσης. Βασική προϋπόθεση είναι να μην υπάρξουν επιπλοκές.

Μάρα Ζαχαρέα: Επίσκεψη στον «Ευαγγελισμό» για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Από το πρωί προσέρχονται συνεχώς συγγενείς, φίλοι αλλά και πολιτικά πρόσωπα που θέλουν να ενημερωθούν από κοντά για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, μεταξύ των οποίων ο  υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αμέσως μετά την επιστροφή του από το Κόσοβο, όπου πραγματοποίησε επίσκεψη.  

Δένδιας από Κόσοβο: Η Ελλάδα εγγυάται την ειρήνη στα Βαλκάνια

Ευχές από τη Βουλή

Παρά το τεταμένο πολιτικό κλίμα, σύσσωμη η Βουλή εξέφρασε ευχές για ταχεία ανάρρωση του υφυπουργού. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο ψυχολογικό βάρος που –όπως είπε– υφίστανται οι πολιτικοί και οι οικογένειές τους, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες επιθέσεις, όπως αυτή που δέχθηκε ο Γιώργος Μυλωνάκης με δημοσιεύματα,  οδηγούν σε ακραίες καταστάσεις.
Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε προτείνει ακόμη και την αναβολή της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου, αν η  κυβέρνηση το έκρινε σκόπιμο, λόγω της κατάστασης της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ.   

Κόντρα κορυφής στη Βουλή για υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ευχήθηκε δημόσια «περαστικά», με τους βουλευτές να χειροκροτούν.

Ανάλογες ευχές εξέφρασαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, καθώς και οι αρχηγοί ;h πρόεδροι κοινοβουλευτικών ομάδων άλλων κομμάτων, όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Δημήτρης Νατσιός και η Πέτη Πέρκα.
 

