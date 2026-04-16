Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Γιώργος Μυλωνάκης

Τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου νοσηλεύεται, μετέδωσε η συντάκτρια υγείας του Star Άννα Λίτινα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος του Star, o Γιώργος Μυλωνάκης παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού. Η κατάσταση του παραμένει σταθερή. Η μέρα κύλησε ομαλά και αυτό είναι κάτι που ικανοποιεί τους γιατρούς. Αυτό που λένε είναι ότι θα πηγαίνουν ένα βήμα τη φορά, δηλαδή μέρα με την ημέρα θα εκτιμούν την κατάσταση για να κρίνουν πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία της αποσωλήνωσης. Βασική προϋπόθεση είναι να μην υπάρξουν επιπλοκές.

Από το πρωί προσέρχονται συνεχώς συγγενείς, φίλοι αλλά και πολιτικά πρόσωπα που θέλουν να ενημερωθούν από κοντά για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αμέσως μετά την επιστροφή του από το Κόσοβο, όπου πραγματοποίησε επίσκεψη.

Ευχές από τη Βουλή

Παρά το τεταμένο πολιτικό κλίμα, σύσσωμη η Βουλή εξέφρασε ευχές για ταχεία ανάρρωση του υφυπουργού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο ψυχολογικό βάρος που –όπως είπε– υφίστανται οι πολιτικοί και οι οικογένειές τους, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες επιθέσεις, όπως αυτή που δέχθηκε ο Γιώργος Μυλωνάκης με δημοσιεύματα, οδηγούν σε ακραίες καταστάσεις.

Να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε προτείνει ακόμη και την αναβολή της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου, αν η κυβέρνηση το έκρινε σκόπιμο, λόγω της κατάστασης της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ευχήθηκε δημόσια «περαστικά», με τους βουλευτές να χειροκροτούν.

Ανάλογες ευχές εξέφρασαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, καθώς και οι αρχηγοί ;h πρόεδροι κοινοβουλευτικών ομάδων άλλων κομμάτων, όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Δημήτρης Νατσιός και η Πέτη Πέρκα.

