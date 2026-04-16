Δένδιας από Κόσοβο: Η Ελλάδα εγγυάται την ειρήνη στα Βαλκάνια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε την Ελληνική Δύναμη Κοσσυφοπεδίου, τονίζοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στα Βαλκάνια.
  • Η ελληνική παρουσία ενισχύει την ασφάλεια στην περιοχή, με τον Δένδια να επισημαίνει τη σημασία της επαγγελματικής παρουσίας στο πεδίο.
  • Συναντήθηκε με τον Κοσοβάρο πρωθυπουργό Άλμπιν Κούρτι για θέματα ασφάλειας και ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων.
  • Δημοσίευμα του Reuters αναφέρει κυβερνοεπίθεση σε στρατιωτικούς, με 27 Έλληνες μεταξύ των στόχων, χωρίς διαρροή απόρρητων πληροφοριών.
  • Η κυβερνοασφάλεια αποκτά σημασία λόγω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και υβριδικού πολέμου.

Σαφές μήνυμα για τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στα Βαλκάνια έστειλε από την Πρίστινα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την επίσκεψή του στην έδρα της Ελληνικής Δύναμης Κοσσυφοπεδίου (ΕΛΔΥΚΟ).

Ευχές Δένδια από το επιτηρητικό φυλάκιο «126» στον Έβρο

Ο υπουργός βρέθηκε στο στρατόπεδο όπου εδρεύει η ελληνική αποστολή που συμμετέχει στη δύναμη KFOR, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΣ αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη.

Ο Ν. Δένδιας στην επίσκεψή του στην ΕΛΔΥΚΟ

Κατά την άφιξή του, τον υποδέχθηκαν οι Έλληνες αξιωματικοί, με τον αρχαιότερο αξιωματικό στην Πρίστινα να δηλώνει την ετοιμότητα της δύναμης να εκτελέσει τις αποστολές της. Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ο κ. Δένδιας αντάλλαξε ευχές με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας τους.

Δένδιας: «Η ειρήνη απαιτεί παρουσία στο πεδίο»

Ο υπουργός ευχαρίστησε τους διοικητές και τα στελέχη για την αποστολή τους, επισημαίνοντας ότι η ελληνική παρουσία σε ένα τόσο νευραλγικό σημείο ενισχύει την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

«Η ειρήνη δεν διασφαλίζεται μόνο με διακηρύξεις, αλλά με επαγγελματισμό, σοβαρότητα και αξιόπιστη παρουσία επί του εδάφους», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.

Δίπλα στα στελέχη των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία ο Δένδιας

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο υπουργός συναντήθηκε και με τον Κοσοβάρο πρωθυπουργό Άλμπιν Κούρτι, με τον οποίο συζήτησαν ζητήματα ασφάλειας και τη στήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, που –όπως επισημάνθηκε– αποτελεί στρατηγικό συμφέρον και για την Ελλάδα.

Αποκάλυψη Reuters: Κυβερνοεπίθεση σε στρατιωτικούς – 27 Έλληνες μεταξύ των στόχων

Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλεί δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο χάκερς που συνδέονται με τη Ρωσία προχώρησαν σε κυβερνοεπίθεση, στοχεύοντας ηλεκτρονικές διευθύνσεις στρατιωτικών σε χώρες των Βαλκανίων.

Όπως αναφέρεται, από το 2024 έως το 2026 παραβιάστηκαν e-mails συνολικά 284 στρατιωτικών σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και 27 Ελλήνων. Το πρακτορείο κατονομάζει, μάλιστα, στρατιωτικούς ακολούθους σε χώρες όπως η Ινδία και η Βοσνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση αφορούσε αποκλειστικά προσωπικούς λογαριασμούς (όπως gmail και yahoo) και όχι υπηρεσιακά e-mails των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αρμόδιες στρατιωτικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν τίθεται ζήτημα διαρροής απόρρητων πληροφοριών, καθώς οι υπηρεσιακοί λογαριασμοί είναι πλήρως προστατευμένοι και δεν συνδέονται με τους προσωπικούς.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι τα στρατιωτικά δίκτυα διαθέτουν ισχυρά συστήματα ασφάλειας, γεγονός που διασφαλίζει την ακεραιότητα των ευαίσθητων δεδομένων.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει, ωστόσο, τη σημασία της κυβερνοασφάλειας σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, όπου ο υβριδικός πόλεμος αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
ΚΟΣΟΒΟ
 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΣΟΒΟ
 |
ΠΡΙΣΤΙΝΑ
 |
HACKERS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top