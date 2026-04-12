Ευχές Δένδια από το επιτηρητικό φυλάκιο «126» στον Έβρο

«Υπερηφάνεια για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις»

Πολιτικη
Μήνυμα Δένδια Για Το Πάσχα Από Έβρο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έστειλε ευχές για το Πάσχα από το φυλάκιο «126» στον Έβρο.
  • Εξέφρασε υπερηφάνεια για τις Ένοπλες Δυνάμεις και την προσφορά τους στην ασφάλεια της χώρας.
  • Επισκέφθηκε την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης και αντάλλαξε ευχές με στρατιωτικά στελέχη.
  • Ευχαρίστησε τους στρατιώτες για την υπηρεσία τους και εξέφρασε την εκτίμηση του ελληνικού λαού.
  • Επισκέφθηκε επίσης τον Μητροπολίτη Ξάνθης για ευχές ενόψει του Πάσχα.

Τις ευχές του για το Πάσχα έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας από το επιτηρητικό φυλάκιο «126» στον Έβρο

Με ανάρτησή του στο Χ εξέφρασε την υπερηφάνεια του για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, τους άνδρες και τις γυναίκες που φρουρούν τα ανατολικά χερσαία σύνορά μας. 

 

 

«Η ελληνική κοινωνία θα πρέπει τη στιγμή της χαράς να στρέψει το βλέμμα της προς τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων που αυτήν την άγια ημέρα του Πάσχα  φυλάνε τα σύνορα της Πατρίδας. 

Μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τον Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε ευχές με τους ακρίτες μας. 

 

 

Χριστός Ανέστη και ό,τι καλό για την Πατρίδα μας!», έγραψε ο κ. Δένδιας. 

Το Μεγάλο Σάββατο ο υπουργός Άμυνας επισκέφθηκε την έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης «Θράκη» στην Ξάνθη.

«Εσείς, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων είστε αυτοί που διαφυλάττουν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο, ανεξάρτητα ποιες είναι αυτές οι ημέρες, αν είναι άγιες ή δεν είναι, την ακεραιότητα της πατρίδας. Με την παρουσία μου, κάθε χρόνο, σε μία από τις ακριτικές περιοχές της χώρας, θέλω να υπογραμμίζω την προσφορά σας προς την ελληνική κοινωνία. Να γίνεται αντιληπτό τι προσφέρουν οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας στη χώρα, στο μέλλον της, στο αίσθημα ασφάλειας, στη δυνατότητα του καθενός να είναι στο σπίτι του, να πάει το βράδυ ήσυχος στην Ανάσταση, να τσουγκρίσει με ασφάλεια το αυγό με την οικογένειά του», είπε ο κ. Δένδιας στην ΑΣΔΙΘ, όπου τον υποδέχθηκε ο διοικητής της, αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος.

Ο κ. Δένδιας αντάλλαξε ευχές για το Πάσχα με τα στελέχη, τα οποία και ευχαρίστησε για την υπηρεσία τους στην πατρίδα. 

«Σας ευχαριστώ θερμότατα γι' αυτό που κάνετε, εκ μέρους και της κυβέρνησης, αλλά νομίζω και του ελληνικού λαού» είπε. «Κυρίως», πρόσθεσε, «θα ήθελα να σας εκφράσω την αγάπη, την εμπιστοσύνη, τον θαυμασμό, την εκτίμησή του και τις θερμότερες ευχές σε εσάς, στις οικογένειές σας, σε όλους, για Καλή Ανάσταση».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε επίσης τον Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμονα, στον οποίο ευχήθηκε για την εορτή του Πάσχα. 

