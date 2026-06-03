Στον Λυκαβηττό, λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι του Πρωθυπουργού, όπου τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια, επίδοξος βιαστής επιτέθηκε σε νεαρό κορίτσι. Η κοπέλα, για να σωθεί, πήδηξε σε χαντάκι. Μίλησε αποκλειστικά στο Star και την Κατερίνα Ρίστα.

Η κοπέλα επέστρεφε από τη δουλειά της, κατέβαινε από τον Λυκαβηττό, δεν είχε αντιληφθεί ότι την ακολουθούσε ένας άνδρας.

«Καθόταν στο γεφυράκι και περίμενε. Δεν είναι ότι παρακολουθούσε εμένα συγκεκριμένα. Οποιαδήποτε και να είχε περάσει εκείνη τη στιγμή θα της το είχε κάνει. Αφού πέρασα από δίπλα του, μιλούσα στο τηλέφωνο, άρχισα να κατεβαίνω τα σκαλιά εκεί πέρα πριν φτάσω στον δρόμο και ξαφνικά άκουσα να κατεβαίνει κάποιος γρήγορα τις σκάλες. Ήρθε, με πήρε αγκαλιά, τον έσπρωξα και έπεσα κάτω έτσι όπως πήγα να φύγω. Σηκώθηκα γρήγορα, ξαναπήγε να έρθει πάνω μου, τον ξαναέσπρωξα και μετά απλά βούτηξα στην πλαγιά», λέει το θύμα του επίδοξου βιαστή.

Διερχόμενος οδηγός ταξί έσωσε την κοπέλα από τον επίδοξο βιαστή

Αν και τραυματισμένη από την πτώση, κατάφερε τρέχοντας να βγει στον δρόμο. Στο ακουστικό είχε τον σύντροφό της, ο οποίος άκουγε τις εκκλήσεις της για βοήθεια. Λίγα μέτρα μακριά, ένας νεαρός διέσχιζε την οδό Σαρανταπήχου κι ένα ταξί περνούσε από το σημείο. Άκουσαν τις φωνές.

«Κατέβηκα στον δρόμο και άρχισα να τρέχω γιατί είδα ένα ταξί και μπήκα μέσα στο ταξί. Είπα στον ταξιτζή «βοήθεια, πιάστε τον, αυτός είναι, πιάστε τον». Βγήκε ο ταξιτζής έξω, του φώναζε «τι έκανες;». Το παιδί τον πήρε στο κυνήγι, δεν τον πρόλαβε δυστυχώς», προσθέτει το θύμα.

Σύμφωνα με την περιγραφή του θύματος, πρόκειται για αλλοδαπό, υπήκοο Πακιστάν ή Μπανγκλαντές, 30 με 35 ετών. Η Ασφάλεια τον αναζητά και ήδη αστυνομικοί με πολιτικά, κυρίως γυναίκες, βρίσκονται στην περιοχή για τον εντοπισμό του.