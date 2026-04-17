Μυλωνάκης: Συγκρατημένη αισιοδοξία για την υγεία του - Σταθερή η κατάσταση

Παραμένει για δεύτερο 24ωρο στη ΜΕΘ

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Ευ. Αρχοντάκης: «Κρίσιμη για τον Μυλωνάκη η 5η και η 6η μέρα για την εξέλιξη της υγείας του» / MEGA
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μυλωνάκης παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» σε σταθερή κατάσταση.
  • Υπέστη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο και υποβλήθηκε σε επιτυχημένο χειρουργείο εμβολισμού.
  • Η νοσηλεία του αναμένεται να διαρκέσει 10-15 ημέρες για περαιτέρω αξιολόγηση της υγείας του.
  • Η ιατρική ομάδα παρακολουθεί στενά την κατάσταση του Μυλωνάκη για τυχόν επιπλοκές.
  • Ο Πρωθυπουργός και άλλοι υπουργοί επισκέπτονται το νοσοκομείο για να εκφράσουν τη στήριξή τους.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» παραμένει διασωληνωμένος, αλλά σε σταθερή κατάσταση, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυλωνάκης υπέστη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο το πρωί της Τετάρτης (15/4) και υποβλήθηκε σε χειρουργείο για εμβολισμό. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η νοσηλεία του εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 έως 15 ημέρες, για να αξιολογήσουν με μεγαλύτερη σαφήνεια την πορεία της υγείας του. Το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρει ότι η κατάστασή του παραμένει σταθερή, ενώ η ιατρική ομάδα συνεχίζει τη στενή παρακολούθηση για τυχόν επιπλοκές.

Μυλωνάκης: «Διασωληνωμένος & σε σταθερή κατάσταση»- Νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη της υγείας του διαδραμάτισε η επέμβαση εμβολισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε άμεσα και με επιτυχία. Όπως εξήγησε ο επεμβατικός νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αποτελεσματικά, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο περαιτέρω επιπλοκών. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν κρίσιμες για την πλήρη εκτίμηση της κατάστασης.

Θέμης Σοφός: Το δημόσιο μήνυμα στον Γιώργο Μυλωνάκη και οι ευχές

Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε εκ νέου τον «Ευαγγελισμό» για να ενημερωθεί από τους γιατρούς για την πορεία της υγείας του στενού του συνεργάτη. Παράλληλα, στο νοσοκομείο σπεύδουν διαρκώς υπουργοί, βουλευτές και συνεργάτες, μεταξύ των οποίων οι Σταύρος Καλαφάτης, Κώστας Κατσαφάδος, Θάνος Πλεύρης, Νίκη Κεραμέως και Νίκος Δένδιας, εκφράζοντας τη στήριξή τους στον ίδιο και την οικογένειά του.

