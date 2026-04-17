Μυλωνάκης: Συγκρατημένη αισιοδοξία για την υγεία του - Σταθερή η κατάσταση

Ευ. Αρχοντάκης: «Κρίσιμη για τον Μυλωνάκη η 5η και η 6η μέρα για την εξέλιξη της υγείας του» / MEGA

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» παραμένει διασωληνωμένος, αλλά σε σταθερή κατάσταση, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυλωνάκης υπέστη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο το πρωί της Τετάρτης (15/4) και υποβλήθηκε σε χειρουργείο για εμβολισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η νοσηλεία του εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 έως 15 ημέρες, για να αξιολογήσουν με μεγαλύτερη σαφήνεια την πορεία της υγείας του. Το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρει ότι η κατάστασή του παραμένει σταθερή, ενώ η ιατρική ομάδα συνεχίζει τη στενή παρακολούθηση για τυχόν επιπλοκές.

Καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη της υγείας του διαδραμάτισε η επέμβαση εμβολισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε άμεσα και με επιτυχία. Όπως εξήγησε ο επεμβατικός νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αποτελεσματικά, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο περαιτέρω επιπλοκών. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν κρίσιμες για την πλήρη εκτίμηση της κατάστασης.

Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε εκ νέου τον «Ευαγγελισμό» για να ενημερωθεί από τους γιατρούς για την πορεία της υγείας του στενού του συνεργάτη. Παράλληλα, στο νοσοκομείο σπεύδουν διαρκώς υπουργοί, βουλευτές και συνεργάτες, μεταξύ των οποίων οι Σταύρος Καλαφάτης, Κώστας Κατσαφάδος, Θάνος Πλεύρης, Νίκη Κεραμέως και Νίκος Δένδιας, εκφράζοντας τη στήριξή τους στον ίδιο και την οικογένειά του.