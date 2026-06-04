Η έκπληξη του Νίκου Κοσώνα στη μητέρα του, Δάφνη Μπόκοτα, για τα γενέθλιά της / Βίντεο Super Κατερίνα, Alpha

Ο Νίκος Κοσώνας φορά πλέον τα χακί, καθώς ξεκίνησε τη στρατιωτική του θητεία, ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του που είχε προαναγγείλει πριν από λίγες ημέρες η μητέρα του, Δάφνη Μπόκοτα.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια είχε αποκαλύψει μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» ότι ο γιος της επρόκειτο να παρουσιαστεί στον στρατό, μη μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή της για τη σημαντική αυτή στιγμή.

Λίγα 24ωρα μετά την κατάταξή του, ο νεαρός ηθοποιός έκανε την πρώτη του ανάρτηση από τη νέα καθημερινότητά του. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες από τις πρώτες ημέρες της θητείας του, συνοδεύοντάς τες με χιούμορ και αυτοσαρκασμό.

«Δε μπορώ να σας δείξω περισσότερα... δε θέλετε κιόλας», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

Η ανάρτηση του Νίκου Κοσώνα

Ο Νίκος Κοσώνας έχει επιλέξει να χαράξει τη δική του πορεία στον χώρο της υποκριτικής, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις που είχαν οι γονείς του όταν τους ανακοίνωσε την απόφασή του να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε εξομολογηθεί: «Ήταν σοκ για τους γονείς μου ότι ήθελα να γίνω ηθοποιός. Θα προτιμούσαν να το έχω ως χόμπι και να το κάνω για την ψυχή μου. Εκτιμώ πολύ την άποψη των γονιών μου και επειδή δεν είναι απόλυτα μέσα στον χώρο, έχουν πιο καθαρή ματιά».

Μάλιστα, είχε αποκαλύψει πως αποφεύγει να συστήνεται μέσω της οικογένειάς του, θέλοντας να κρίνεται για τη δική του δουλειά και όχι για το επώνυμό του.

«Δεν λέω σε μια πρώτη γνωριμία ποιοι είναι οι γονείς μου, γιατί θέλω να δω πώς με αντιμετωπίζει ο κόσμος χωρίς την ιδιότητα του γιου. Τώρα συμβαίνει το αστείο να αναγνωρίζουν εμένα και όχι τη μαμά μου. Έχω συνηθίσει να έρχεται κόσμος στο τραπέζι όταν τρώμε έξω και να της μιλάει, αναγνωρίζοντάς την», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.