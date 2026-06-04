Νίκος Κοσώνας: Οι πρώτες φωτογραφίες από τη στρατιωτική του θητεία

«Δε μπορώ να σας δείξω περισσότερα... δε θέλετε κιόλας»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.06.26 , 00:12 MasterChef: «Μόνο ένα πιάτο μου άρεσε» - Δείτε το trailer της Δευτέρας 8/6
05.06.26 , 00:10 MasterChef: Τάσος vs Μιχάλης Η μονομαχία που έκρινε τον δεύτερο πόντο
04.06.26 , 23:51 Άννα Πρέλεβιτς: Το παραμυθένιο δωμάτιο των διδύμων της
04.06.26 , 23:36 Νίκος Κοσώνας: Οι πρώτες φωτογραφίες από τη στρατιωτική του θητεία
04.06.26 , 23:03 Γυναικοκτονία Καλαμάτα: Την «παρακολουθούσε» μέχρι και στα social media
04.06.26 , 22:50 Φιλική «ματσάρα» στη Στοκχόλμη: Η Ελλάδα πήρε την ισοπαλία
04.06.26 , 22:49 Ο Ζελένσκι καλεί σε συνάντηση τον Πούτιν, ζητώντας «κατάπαυση του πυρός»
04.06.26 , 22:42 Αγνώριστος ο Γιώργος Παπαδόπουλος – Η φωτογραφία με ξυρισμένο κεφάλι
04.06.26 , 22:38 ΟΠΕΚΕΠΕ: Απαλλάχθηκε με βούλευμα ο Ανεστίδης - «Θα τους κυνηγήσω...»
04.06.26 , 22:31 Νίκος Μέλλος: Εμφανίστηκε με πατερίτσες στο Στούντιο 4 - Τι συνέβη;
04.06.26 , 22:19 «Σ’ αγαπώ»: Η δημόσια εξομολόγηση της Ελένης Χατζίδου στον Ετεοκλή Παύλου
04.06.26 , 22:18 Κλήρωση Τζόκερ 4/6/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
04.06.26 , 22:10 Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια
04.06.26 , 22:07 Καλλιθέα: Άγρια Συμπλοκή Μέρα Μεσημέρι - Τον Χτύπησε Με Ρόπαλο Και Κλωτσιές
04.06.26 , 21:50 Προφυλακίστηκε γνωστός τραγουδιστής για αποπλάνηση ανήλικης στη Σύρο
Γιώργος Δημητριάδης: Το προσωπικό «στοίχημα» και η επιστροφή στο MasterChef
Προφυλακίστηκε γνωστός τραγουδιστής για αποπλάνηση ανήλικης στη Σύρο
Σαμ Μπεκίρη: H καταγωγή, τα ταξίδια και η συμμετοχή στο MasterChef 10
MasterChef: Μητέρα των Μαχών: Ποια μπριγάδα πήρε τον πρώτο πόντο;
«Όλα ξεκίνησαν από πόνο στο πόδι»: Συγκινεί ο Σάββας που πάσχει από ALS
Κωστοπούλου - Μέντγουελ: Αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους
Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
Ανδρέας Καλαντράνης: Το ελληνικό εστιατόριο στην Ελβετία και το Instagram
Λένα Μποζάκη: Από το τμήμα Φυσικής... στο νηπιαγωγείο του «Μπαμπά σ' αγαπώ»
Καλαμάτα: Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά της 39χρονης
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η έκπληξη του Νίκου Κοσώνα στη μητέρα του, Δάφνη Μπόκοτα, για τα γενέθλιά της / Βίντεο Super Κατερίνα, Alpha

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Νίκος Κοσώνας φορά πλέον τα χακί, καθώς ξεκίνησε τη στρατιωτική του θητεία, ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του που είχε προαναγγείλει πριν από λίγες ημέρες η μητέρα του, Δάφνη Μπόκοτα.

Νίκος Κοσώνας: Η διάσημη μαμά, ο έρωτας κι η ετεροθαλής αδερφή

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια είχε αποκαλύψει μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» ότι ο γιος της επρόκειτο να παρουσιαστεί στον στρατό, μη μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή της για τη σημαντική αυτή στιγμή.

Λίγα 24ωρα μετά την κατάταξή του, ο νεαρός ηθοποιός έκανε την πρώτη του ανάρτηση από τη νέα καθημερινότητά του. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες από τις πρώτες ημέρες της θητείας του, συνοδεύοντάς τες με χιούμορ και αυτοσαρκασμό.

«Δε μπορώ να σας δείξω περισσότερα... δε θέλετε κιόλας», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

Ιφιγένεια Τζόλα - Νίκος Κοσώνας: Αχώριστοι - Είναι ζευγάρι;

 

Η ανάρτηση του Νίκου Κοσώνα

Ο Νίκος Κοσώνας έχει επιλέξει να χαράξει τη δική του πορεία στον χώρο της υποκριτικής, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις που είχαν οι γονείς του όταν τους ανακοίνωσε την απόφασή του να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε εξομολογηθεί: «Ήταν σοκ για τους γονείς μου ότι ήθελα να γίνω ηθοποιός. Θα προτιμούσαν να το έχω ως χόμπι και να το κάνω για την ψυχή μου. Εκτιμώ πολύ την άποψη των γονιών μου και επειδή δεν είναι απόλυτα μέσα στον χώρο, έχουν πιο καθαρή ματιά».

Μάλιστα, είχε αποκαλύψει πως αποφεύγει να συστήνεται μέσω της οικογένειάς του, θέλοντας να κρίνεται για τη δική του δουλειά και όχι για το επώνυμό του.

«Δεν λέω σε μια πρώτη γνωριμία ποιοι είναι οι γονείς μου, γιατί θέλω να δω πώς με αντιμετωπίζει ο κόσμος χωρίς την ιδιότητα του γιου. Τώρα συμβαίνει το αστείο να αναγνωρίζουν εμένα και όχι τη μαμά μου. Έχω συνηθίσει να έρχεται κόσμος στο τραπέζι όταν τρώμε έξω και να της μιλάει, αναγνωρίζοντάς την», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΚΟΣΩΝΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top