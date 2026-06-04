Έκπληξη προκάλεσε ο Γιώργος Παπαδόπουλος στους διαδικτυακούς του φίλους, καθώς μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram εμφανίστηκε με εντελώς ξυρισμένο κεφάλι.
Ο τραγουδιστής δημοσίευσε φωτογραφία από το κουρείο, την ώρα που ο barber ολοκλήρωνε το νέο του look, συνοδεύοντάς τη με τη φράση: «Μετά από χρόνια το πήρα απόφαση...». Η εικόνα δεν άργησε να προκαλέσει σχόλια και ερωτήματα από τους followers του, οι οποίοι αναρωτήθηκαν αν πρόκειται για μια μόνιμη αλλαγή στην εμφάνισή του.
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Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, ο Γιώργος Παπαδόπουλος εμφανίστηκε και πάλι με μαλλιά στα γυρίσματα του νέου του video clip, γεγονός που δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερη απορία γύρω από το νέο του look.
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Μένει να φανεί αν το ξυρισμένο κεφάλι ήταν μια προσωρινή αλλαγή, μέρος κάποιας καλλιτεχνικής μεταμόρφωσης για τις ανάγκες νέας δουλειάς ή απλώς ένα ευρηματικό στιγμιότυπο που δημοσίευσε στα social media για να αιφνιδιάσει το κοινό του.
Προς το παρόν, ο τραγουδιστής δεν έχει δώσει περισσότερες διευκρινίσεις, με τους θαυμαστές του να περιμένουν να μάθουν τι ακριβώς κρύβεται πίσω από τη συγκεκριμένη εμφάνισηΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.