Έκπληξη προκάλεσε ο Γιώργος Παπαδόπουλος στους διαδικτυακούς του φίλους, καθώς μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram εμφανίστηκε με εντελώς ξυρισμένο κεφάλι.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε φωτογραφία από το κουρείο, την ώρα που ο barber ολοκλήρωνε το νέο του look, συνοδεύοντάς τη με τη φράση: «Μετά από χρόνια το πήρα απόφαση...». Η εικόνα δεν άργησε να προκαλέσει σχόλια και ερωτήματα από τους followers του, οι οποίοι αναρωτήθηκαν αν πρόκειται για μια μόνιμη αλλαγή στην εμφάνισή του.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, ο Γιώργος Παπαδόπουλος εμφανίστηκε και πάλι με μαλλιά στα γυρίσματα του νέου του video clip, γεγονός που δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερη απορία γύρω από το νέο του look.

Μένει να φανεί αν το ξυρισμένο κεφάλι ήταν μια προσωρινή αλλαγή, μέρος κάποιας καλλιτεχνικής μεταμόρφωσης για τις ανάγκες νέας δουλειάς ή απλώς ένα ευρηματικό στιγμιότυπο που δημοσίευσε στα social media για να αιφνιδιάσει το κοινό του.

Προς το παρόν, ο τραγουδιστής δεν έχει δώσει περισσότερες διευκρινίσεις, με τους θαυμαστές του να περιμένουν να μάθουν τι ακριβώς κρύβεται πίσω από τη συγκεκριμένη εμφάνιση