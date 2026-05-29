Μετά από έναν επιτυχημένο μήνα εμφανίσεων, κάθε Σάββατο στο «Koukoutsi» στον Πειραιά, ήρθε η ώρα για τον Γιώργο Παπαδόπουλο, αυτό το Σάββατο, 30 Μαΐου, να κλείσει έναν πολύ όμορφο κύκλο.

Προκαλώντας για όλα τα Σάββατα του Μαΐου, μαζί με την Λίνα Αλατζίδου, sold out live, με τον κόσμο, να ταξιδεύει μαζί τους, σε ένα μουσικό ταξίδι στο χτες και το σήμερα, με αστείρευτο κέφι και χορό, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, υποδέχτηκε και πολλούς επώνυμους φίλους του.

Το περασμένο Σάββατο, βρέθηκαν να τον απολαύσουν από κοντά, η αγαπημένη φίλη του, Στέλλα Κονιτοπούλου, που ετοιμάζονται σύντομα να κυκλοφορήσουν και ένα μοναδικό ντουέτο, αλλά και η Ελευθερία Ελευθερίου. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην μοιραστεί το μικρόφωνο μαζί τους, απογειώνοντας τη διασκέδαση του κόσμου.