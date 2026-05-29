Η Κατερίνα Ζαρίφη μίλησε στο Στούντιο 4 για την πορεία της στην τηλεόραση, αλλά και για τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε με τεχνητή νοημοσύνη και την εμφάνιζε να κρατά στην αγκαλιά της παιδί που υποτίθεται ότι είχε υιοθετήσει από την Αφρική.

Η ίδια εξήγησε ότι η εικόνα προκάλεσε έντονη αντίδραση στα social media, καθώς δέχτηκε πολλά μηνύματα και σχόλια για ένα θέμα που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός περιέγραψε την έκπληξή της για όσα ακολούθησαν μετά τη δημοσίευση της φωτογραφίας. Όπως είπε, είχε ήδη συζητήσει με τη Φαίη για τη σχέση της με τα παιδιά από την Αφρική και για το ενδεχόμενο υιοθεσίας.

«Τρελάθηκα με αυτή την ιστορία. Συζητάγαμε με τη Φαίη για την αδυναμία που έχω στα παιδάκια από την Αφρική και γενικότερα, τα μικρά παιδάκια τα λατρεύω. Το ξέρει και η Φαίη, η οποία κάποια στιγμή με ρώτησε αν θα υιοθετούσα και της είπα: με χαρά και έχω ρωτήσει, έχω ψάξει», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι το βράδυ δέχτηκε εκατοντάδες μηνύματα στο Instagram με συγχαρητήρια για το παιδί που φαινόταν στη φωτογραφία, το οποίο όμως δεν υπήρχε στην πραγματικότητα.

«Το βράδυ μου ήρθαν 400 μηνύματα στο instagram: Μπράβο για το παιδάκι που υιοθέτησες. Ήταν μια φωτογραφία που έγινε με τεχνηκή νοημοσύνη και κρατάω ένα παιδάκι το οποίο γράφουν ότι το υιοθέτησα από την Αφρική. Πρώτο σοκ γιατί δεν ξέρεις τι προσπάθεια μπορεί να έχει ο άλλος, ή τι σοκ μπορείς να του δημιουργήσεις, όταν προσπαθεί κάτι. Το δεύτερο σοκ ήταν η ρατσιστική επίθεση που δέχτηκα γιατί υιοθέτησα ένα παιδάκι από την Αφρική, το υποτιθέμενο παιδάκι και μάλιστα μια κοπέλα μου έστειλε: Μην τους αφήσεις να μιλάνε έτσι για το παιδάκι σου. Όλο σε παράνοια…», ανέφερε η Κατερίνα Ζαρίφη.

Οι σκέψεις της για υιοθεσία

Η Κατερίνα Ζαρίφη είπε επίσης ότι όλη αυτή η εμπειρία την επηρέασε περισσότερο και την έκανε να σκεφτεί ξανά την υιοθεσία παιδιού. Όπως σημείωσε, η στάση που συνάντησε την πείσμωσε.

«Όλο αυτό με πείσμωσε περισσότερο. Τώρα θα το έκανα με ένα παιδί σε ανάγκη. Δεν ξέρω αν θα ήταν η εθνικότητα ή οτιδήποτε. Αλλά θα το έκανα μόνο γιατί με πείσμωσε αυτό που είπαν: Δεν είχε παιδιά η πατρίδα σου να πάρεις;», σχολίασε σχετικά.