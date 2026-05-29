Κατερίνα Ζαρίφη: «Έβγαλαν με τεχνητή νοημοσύνη ότι υιοθέτησα παιδί»

Τα ρατσιστικά σχόλια για το παιδί που... υποτίθεται ότι υιοθέτησε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.05.26 , 20:07 Ποιος είναι ο Έλληνας που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν
29.05.26 , 19:54 «Θα ζεις πάντα μέσα μου»: Συγκινεί ο Μαυρίδης απ' το μνήμα της αδερφής του
29.05.26 , 19:26 Κατερίνα Ζαρίφη: «Έβγαλαν με τεχνητή νοημοσύνη ότι υιοθέτησα παιδί»
29.05.26 , 19:24 Επίδομα θέρμανσης: Καταβλήθηκε η 2η δόση σε 868.466 δικαιούχους
29.05.26 , 19:12 Η ελληνική πόλη που κυκλοφορούν πάνω από 30.000 ποδήλατα!
29.05.26 , 19:05 Star Automotive Hellas: Φέρνει τις κορυφαίες εκδόσεις smart BRABUS
29.05.26 , 18:48 Κώστας Τσουρός: «Κι ένας μόνο τηλεθεατής να μας έβλεπε, θα ήταν τιμή μας»
29.05.26 , 18:44 Turkaegean: Οριστικά άκυρο το τουρκικό σήμα - Απορρίφθηκε η προσφυγή
29.05.26 , 18:35 Μύκονος: Πωλούσαν «μαϊμού» Louis Vuitton και Hermès
29.05.26 , 18:01 Επίδομα Παιδιού A21: Από σήμερα οι αιτήσεις  στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ
29.05.26 , 17:56 Ένας Οργισμένος Άντρας Εκδικείται με τον Τζέισον Στέιθαμ στο Star
29.05.26 , 17:50 CUPRA Raval: Το πιο εντυπωσιακό λανσάρισμα
29.05.26 , 17:34 Ρουμανία: Ρωσικό drone έπεσε σε πολυκατοικία και τραυμάτισε 2 άτομα!
29.05.26 , 17:23 Σοφία Μουτίδου για Real View: «Δεν πέρασα καλά ανακουφίζομαι που τελειώνει»
29.05.26 , 17:00 Βόλος: Με μηνιγγίτιδα μητέρα, 20 ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της
«Άγιος Έρωτας» στην Καστοριά: Άφησε το Άγιο Όρος, όταν γνώρισε τη Μαρίνα
Μάρκος Σεφερλής - Έλενα Τσαβαλιά: Ο γιος τους Χάρης έγινε 22 - Οι ευχές!
«Θα ζεις πάντα μέσα μου»: Συγκινεί ο Μαυρίδης απ' το μνήμα της αδερφής του
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
Κηδεία Μαστροκώστα: Η άγνωστη ιστορία στο εκκλησάκι πριν την ταφή
Αρναούτογλου: «Έπασχα από ανηδονία. Είμαι τόσο δυστυχισμένος»
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Ανδρέας Καλαντράνης: Το ελληνικό εστιατόριο στην Ελβετία και το Instargram
Γενέθλια για τον Γιώργο Λιάγκα: Το τρυφερό φιλί της Αντωνά στο πάρτι του!
Οι ευχές της Αντωνά στον Λιάγκα - «Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Ζαρίφη αναφέρθηκε σε ψευδή φωτογραφία που κυκλοφόρησε με τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζοντας ότι υιοθέτησε παιδί από την Αφρική.
  • Η φωτογραφία προκάλεσε έντονη αντίδραση στα social media, με εκατοντάδες μηνύματα συγχαρητηρίων για την υποτιθέμενη υιοθεσία.
  • Η Ζαρίφη εξέφρασε την έκπληξή της για τις αντιδράσεις και τις ρατσιστικές επιθέσεις που δέχτηκε.
  • Η εμπειρία αυτή την επηρέασε και την έκανε να σκεφτεί σοβαρά την υιοθεσία παιδιού.
  • Δηλώνει ότι θα υιοθετούσε ένα παιδί σε ανάγκη, επηρεασμένη από τις αντιδράσεις που δέχτηκε.

Η Κατερίνα Ζαρίφη μίλησε στο Στούντιο 4 για την πορεία της στην τηλεόραση, αλλά και για τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε με τεχνητή νοημοσύνη και την εμφάνιζε να κρατά στην αγκαλιά της παιδί που υποτίθεται ότι είχε υιοθετήσει από την Αφρική

Κατερίνα Ζαρίφη: «Χθες διαλύθηκα ψυχολογικά. Το λέω και ανατριχιάζω»

Η ίδια εξήγησε ότι η εικόνα προκάλεσε έντονη αντίδραση στα social media, καθώς δέχτηκε πολλά μηνύματα και σχόλια για ένα θέμα που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Κατερίνα Ζαρίφη: «Έβγαλαν με τεχνητή νοημοσύνη ότι υιοθέτησα παιδί»

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός περιέγραψε την έκπληξή της για όσα ακολούθησαν μετά τη δημοσίευση της φωτογραφίας. Όπως είπε, είχε ήδη συζητήσει με τη Φαίη για τη σχέση της με τα παιδιά από την Αφρική και για το ενδεχόμενο υιοθεσίας.

«Τρελάθηκα με αυτή την ιστορία. Συζητάγαμε με τη Φαίη για την αδυναμία που έχω στα παιδάκια από την Αφρική και γενικότερα, τα μικρά παιδάκια τα λατρεύω. Το ξέρει και η Φαίη, η οποία κάποια στιγμή με ρώτησε αν θα υιοθετούσα και της είπα: με χαρά και έχω ρωτήσει, έχω ψάξει», είπε αρχικά. 

Ποια Ελληνίδα παρουσιάστρια σκέφτεται να υιοθετήσει παιδί;

Στη συνέχεια ανέφερε ότι το βράδυ δέχτηκε εκατοντάδες μηνύματα στο Instagram με συγχαρητήρια για το παιδί που φαινόταν στη φωτογραφία, το οποίο όμως δεν υπήρχε στην πραγματικότητα.

Κατερίνα Ζαρίφη: «Έβγαλαν με τεχνητή νοημοσύνη ότι υιοθέτησα παιδί»

«Το βράδυ μου ήρθαν 400 μηνύματα στο instagram: Μπράβο για το παιδάκι που υιοθέτησες. Ήταν μια φωτογραφία που έγινε με τεχνηκή νοημοσύνη και κρατάω ένα παιδάκι το οποίο γράφουν ότι το υιοθέτησα από την Αφρική. Πρώτο σοκ γιατί δεν ξέρεις τι προσπάθεια μπορεί να έχει ο άλλος, ή τι σοκ μπορείς να του δημιουργήσεις, όταν προσπαθεί κάτι. Το δεύτερο σοκ ήταν η ρατσιστική επίθεση που δέχτηκα γιατί υιοθέτησα ένα παιδάκι από την Αφρική, το υποτιθέμενο παιδάκι και μάλιστα μια κοπέλα μου έστειλε: Μην τους αφήσεις να μιλάνε έτσι για το παιδάκι σου. Όλο σε παράνοια…», ανέφερε η Κατερίνα Ζαρίφη. 

Ζαρίφη για Μενεγάκη: «Η διάψευσή της έκλεισε τα στόματα όλων»

Οι σκέψεις της για υιοθεσία

Η Κατερίνα Ζαρίφη είπε επίσης ότι όλη αυτή η εμπειρία την επηρέασε περισσότερο και την έκανε να σκεφτεί ξανά την υιοθεσία παιδιού. Όπως σημείωσε, η στάση που συνάντησε την πείσμωσε.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by zArIfIoUs🐝 (@zarifious)

«Όλο αυτό με πείσμωσε περισσότερο. Τώρα θα το έκανα με ένα παιδί σε ανάγκη. Δεν ξέρω αν θα ήταν η εθνικότητα ή οτιδήποτε. Αλλά θα το έκανα μόνο γιατί με πείσμωσε αυτό που είπαν: Δεν είχε παιδιά η πατρίδα σου να πάρεις;», σχολίασε σχετικά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΦΗ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top