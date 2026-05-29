Καρδίτσα: Έχει 30.000 Ποδήλατα, Σχεδόν Όσα Και Αυτοκίνητα!

Η Καρδίτσα θεωρείται «πόλη του ποδηλάτου», καθώς σύμφωνα με στοιχεία της δημοτικής αρχής υπάρχουν πάνω από 30.000 ποδήλατα, σχεδόν όσα και τα αυτοκίνητα, με τη χρήση τους να αφορά όλες τις ηλικίες.

Όπως αναφέρει ο δήμαρχος Καρδίτσας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ Βασίλης Τσιάκος, η πόλη έχει βραβευτεί στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, ενώ το ποδήλατο αποτελεί βασικό μέσο μετακίνησης για την καθημερινότητα, καθώς είναι πρακτικό και φιλικό προς το περιβάλλον.

Η δημοτική αρχή έχει δώσει διαχρονικά έμφαση στην ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων και συνεχίζει έργα αποκατάστασης και επέκτασης του δικτύου, τόσο μέσα στην πόλη όσο και σε περιαστικές περιοχές, με παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια, ράμπες ΑμεΑ, σήμανση και φωτισμό.

Παράλληλα, ο Δήμος διοργανώνει κάθε χρόνο δράσεις για το ποδήλατο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου στις 3 Ιουνίου, προωθώντας ακόμη περισσότερο τη χρήση του ως βασικού μέσου μετακίνησης.

Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η περαιτέρω ενίσχυση της «ποδηλατικής κουλτούρας», ώστε το ποδήλατο να αποτελέσει κυρίαρχο τρόπο μετακίνησης και να μειωθεί η χρήση του αυτοκινήτου στην πόλη.