Ο Ζελένσκι καλεί σε συνάντηση τον Πούτιν, ζητώντας «κατάπαυση του πυρός»

«Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας»

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STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP (Evgeniy Maloletka)
Ο Ζελένσκι Καλεί Σε Συνάντηση Τον Πούτιν Για Κατάπαυση Πυρός
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Πούτιν σε συνάντηση για κατάπαυση του πυρός, προτείνοντας επιτήρηση από τις ΗΠΑ.
  • Ο Πούτιν δήλωσε ότι δεν αποκλείει την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας με τον Ζελένσκι, αν και αμφισβήτησε τη νομιμότητά του.
  • Η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης, αλλά δεν μπορεί να είναι μεσολαβητής, σύμφωνα με τον Πούτιν.
  • Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τις παραδόσεις φυσικού αερίου στη Γερμανία μέσω του Nord Stream 2.
  • Η επανέναρξη των παραδόσεων αερίου εξαρτάται από την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση «ενώπιος ενωπίω», σε ανοιχτή επιστολή του που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

«Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας» αναφέρει ο Ζελένσκι σε αυτό το κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών», πρόσθεσε.

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Όταν έρθει η ώρα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας «θα βρούμε εκείνους στην Ουκρανία που θα την υπογράψουν» δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

«Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους (της Ουκρανίας), ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι», πρόσθεσε, αν και νωρίτερα είπε ότι «οι νομικοί θα αποφασίσουν αν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος».

Στο παρελθόν ο Πούτιν έλεγε ότι ο Ζελένσκι δεν είναι νόμιμος ηγέτης της Ουκρανίας επειδή παρέμεινε στο αξίωμα και μετά τη λήξη της θητείας του. Η ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει τη διεξαγωγή νέων εκλογών για όσο διάστημα είναι σε ισχύ ο στρατιωτικός νόμος, ο οποίος επιβλήθηκε το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος επέμεινε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν μπορεί να ενεργήσει ως μεσολαβητής, αλλά μπορεί να βοηθήσει» στην επίλυση της κρίσης, την οποία χαρακτήρισε «τοπική», σε αντίθεση με εκείνη στο Ιράν που είναι «παγκόσμια». Η ΕΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει «θετικό ρόλο» πείθοντας την Ουκρανία να κάνει συμβιβασμούς, είπε. Επανέλαβε επίσης ότι η Μόσχα αντιτίθεται στην προοπτική να γίνει η ΕΕ ένα στρατιωτικό μπλοκ, κάτι που χαρακτήρισε «λόγο ανησυχίας».

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «ειλικρινά επιδιώκει την επίλυση της κρίσης» και «οι ειρηνευτικές προτάσεις του θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για ειρηνευτικές συμφωνίες με την Ουκρανία». Ωστόσο, ο Τραμπ θα πρέπει προηγουμένως «να πείσει την Ουκρανία», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι το Κίεβο «δεν είναι έτοιμο να κάνει συμβιβασμούς».

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Για το πολιτικό μέλλον του

Ο Πούτιν είπε στους δημοσιογράφους ότι σε αυτό το στάδιο «δεν σκέφτεται» τις επόμενες εκλογές στη Ρωσία. Είναι πολύ νωρίς, σχολίασε, για να πει αν θα επιδιώξει να εκλεγεί για μια νέα θητεία το 2030, αν και το Σύνταγμα του επιτρέπει να παραμείνει στην εξουσία.

«Μόνο ο Θεός ξέρει αν θα είμαι υγιής μέχρι το τέλος της προεδρικής θητείας μου», πρόσθεσε.

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Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι η Μόσχα διατηρεί σχέσεις εμπιστοσύνης με το Ιράν και ως εκ τούτου είναι σε θέση να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης.

«Ας ελπίσουμε» ότι όλες οι πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση στο Ιράν θα είναι σε θέση να βρουν μια λύση, ευχήθηκε.

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Εξαγωγές αερίου στη Γερμανία

Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τις παραδόσεις φυσικού αερίου στη Γερμανία μέσω του αγωγού Nord Stream 2, ο οποίος υπέστη σοβαρές ζημιές από υποθαλάσσια έκρηξη, το 2022.

Η επανέναρξη των παραδόσεων εξαρτάται από το Βερολίνο, σημείωσε, αφού εναπόκειται στη Γερμανία να αποφασίσει εάν θέλει να λαμβάνει ξανά ρωσικό φυσικό αέριο μέσω του Nord Stream.

«Δεν αστειεύομαι. Απλώς πατάμε ένα κουμπί και η ροή του αερίου ξεκινά. Αλλά για αυτό απαιτείται μια απόφαση από τη (γερμανική) κυβέρνηση, είπε, υποστηρίζοντας ότι ο ένας από τους δύο αγωγούς του Nord Stream 2 είναι ανέπαφος και θα μπορούσε «αύριο» να αρχίσει τις παραδόσεις.

Ο Πούτιν υπενθύμισε πάντως ότι οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις στον αγωγό αυτόν και η Γερμανία θα χρειαζόταν να καταλήξει σε μια συμφωνία με την Ουάσινγκτον για την άρση τους.

Η Ρωσία θα μπορούσε να εφοδιάζει τη Γερμανία με έως και 28 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως αλλά «χρειαζόμαστε μια σαφή απάντηση από τους Γερμανούς εταίρους μας προς την Gazprom, εάν το θέλουν ή όχι. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα το στείλουμε σε άλλες αγορές, θα το πουλήσουμε σε άλλους εταίρους», είπε.

Την Τετάρτη, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) συναντήθηκε με Ρώσους αξιωματούχους στην Αγία Πετρούπολη και ζήτησε την επαναλειτουργία του Nord Stream.

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