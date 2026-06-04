Προφυλακίστηκε γνωστός τραγουδιστής για αποπλάνηση ανήλικης στη Σύρο

Η πρώτη αντίδραση της οικογένειας της 14χρονης

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (4/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Γνωστός τραγουδιστής με τα αρχικά Μ.Α. προφυλακίστηκε για αποπλάνηση ανήλικης 14 ετών στη Σύρο.
  • Η κατηγορία προήλθε από μηνύματα που αντάλλασσε με το κορίτσι το 2025, τα οποία ανακάλυψαν οι γονείς της.
  • Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι είναι ψέματα και ότι η ανήλικη του είχε πει ότι είναι 16 ετών.
  • Η οικογένεια του παιδιού εκφράζει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, ενώ ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο πριν την προφυλάκισή του.
  • Ο τραγουδιστής αντέτεινε ότι οι ισχυρισμοί είναι ανυπόστατοι μέσω ανάρτησης στο Facebook.

Γνωστός τραγουδιστής συνελήφθη και οδηγείται στη φυλακή με την κατηγορία της αποπλάνησης ενός κοριτσιού μόλις 14 ετών. «Είναι όλα ψέματα», είναι ο ισχυρισμός του κατηγορούμενου, όπως θα δούμε στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του STAR.

Πρόκειται για τον γνωστό τραγουδιστή, με τα αρχικά Μ.Α., που από τις πίστες της Σύρου βρέθηκε στα κρατητήρια και θα καταλήξει στη φυλακή.

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Πρόκειται για τον γνωστό τραγουδιστή, με τα αρχικά Μ.Α., που από τις πίστες της Σύρου βρέθηκε στα κρατητήρια και θα καταλήξει στη φυλακή.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του STAR και του Παναγιώτη Μπούσιου, στο κινητό ενός παιδιού μόλις 14 ετών εντοπίστηκαν μηνύματα που αντάλλασσε μαζί της το 2025. Τα βρήκαν οι γονείς της και προχώρησαν σε καταγγελία στις αρχές του έτους.

«Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι ένας ευχάριστος άνθρωπος γενικά, έχει κοινωνικές επαφές. Καταλαβαίνετε ότι ένας διασκεδαστής μιλάει με όλον τον κόσμο. Εγώ το αποκλείω, πιστεύω ότι τα μυαλά του τα έχει στο κεφάλι του. Επειδή είναι πολύ κοινωνικός άνθρωπος και λόγω της δουλειάς του, και πολύ χαρούμενος και ευχάριστος, προφανώς κάπως έτσι έχει γίνει το μπέρδεμα», λέει φίλη του τραγουδιστή. 

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Ο φάκελος της υπόθεσης έφτασε στα χέρια της Εισαγγελίας και με βούλευμα αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

«Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη», ήταν η πρώτη αντίδραση της οικογένειας του παιδιού, ενώ ο κατηγορούμενος, λίγο πριν οδηγηθεί στις φυλακές, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού.

Η φίλη του κατηγορούμενου προσθέτει: «Ο νόμος είναι σαφής και όλα είναι στα χέρια της Δικαιοσύνης, που ελπίζω να λειτουργήσει, ό,τι κι αν είναι αυτό».

Όσο η έρευνα ήταν σε εξέλιξη, ο τραγουδιστής φέρεται να έλεγε σε συγγενείς και φίλους πως «είναι όλα ψέματα» και ότι η ανήλικη, η οποία του είχε πει ότι είναι 16 ετών, πήγαινε στα μαγαζιά όπου τραγουδούσε και του έστελνε μηνύματα.

Όταν οι ψίθυροι στο νησί άρχισαν να πληθαίνουν, αναγκάστηκε, στις 6 Μαρτίου, να γράψει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook:

Όταν οι ψίθυροι στο νησί άρχισαν να πληθαίνουν, αναγκάστηκε, στις 6 Μαρτίου, να γράψει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook:

«Προς απάντηση των ανυπόστατων και συκοφαντικών ισχυρισμών που αφορούν το πρόσωπό μου, ρητά και κατηγορηματικά δηλώνω ότι τους αρνούμαι στο σύνολό τους. Η καθεμία και ο καθένας από εσάς που γράφετε σενάρια για τη ζωή μου, ας αναλογιστεί αν είναι διατεθειμένος/η να βρεθεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου».

Τελικά βρέθηκε εκείνος στη θέση του κατηγορούμενου και, σε λίγες ώρες, θα οδηγηθεί στο κελί του στα Γρεβενά.

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