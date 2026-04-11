Σύρος: Οχιά δάγκωσε 13χρονο - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Το αγόρι πήγε να σηκώσει το φίδι από το έδαφος

11.04.26 , 15:34
Σύρος: Οχιά Δάγκωσε 13χρονο
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Σύρο, 13χρονος δαγκώθηκε από οχιά το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής (10/4).
  • Το περιστατικό συνέβη σε παραθαλάσσιο χωριό κατά τη διάρκεια βόλτας με την οικογένεια του παιδιού.
  • Ο 13χρονος προσπάθησε να πιάσει το φίδι, το οποίο τον δάγκωσε.
  • Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον αγόρι στο νοσοκομείο της Σύρου.
  • Ο 13χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και οι γιατροί παρακολουθούν την υγεία του.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) στη Σύρο, όταν μια οχιά δάγκωσε 13χρονο αγόρι, σε παραθαλάσσιο χωριό του νησιού.

Σύμφωνα με το cycladeslive.gr, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 14:00, όταν το παιδί, κατά τη διάρκεια βόλτας με την οικογένειά του, εντόπισε το φίδι και θέλησε να το πιάσει και να το σηκώσει από το έδαφος. Τότε η οχιά δάγκωσε το αγόρι, προκαλώντας πανικό στο σημείο και την κινητοποίηση των αρχών στο νησί.

Άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 13χρονο στο νοσοκομείο της Σύρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

