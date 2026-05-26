Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη βιώνει, αναμφισβήτητα, την πιο όμορφη και ολοκληρωμένη περίοδο της ζωής της. Η καθημερινότητά της άλλαξε ριζικά από το περασμένο καλοκαίρι, όταν ήρθε στον κόσμο ο πρώτος καρπός του έρωτά της με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν.

Ο ερχομός του μωρού τους έφερε ένα πρωτόγνωρο φως στη ζωή του ζευγαριού, με τη δημοσιογράφο/παρουσιάστρια να βιώνει τα θαύμα της μητρότητας και να αφοσιώνεται ολοκληρωτικά, με αστείρευτη αγάπη και φροντίδα, στο μεγάλωμα του παιδιού της.

Μάλιστα, πριν από μερικές εβδομάδες, η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια γιόρτασε τα πρώτα της γενέθλια έχοντας αγκαλιά το αγγελούδι της, συγκινώντας τους διαδικτυακούς της φίλους με το μήνυμά της: «Πρώτα γενέθλια ως μαμά… Πρώτη φορά γενέθλια σε παιδική χαρά… Και φέτος, κρατάω το πιο πολύτιμο δώρο στην αγκαλιά μου…».

Σήμερα Τρίτη, μέσα από μια νέα, εξομολογητική ανάρτηση στα social media, η Ευρυδίκη περιέγραψε τις σκέψεις και τα βαθιά συναισθήματά της για την τωρινή φάση που διανύει, δείχνοντας πόσο έχουν αλλάξει οι προτεραιότητές της.

«Νομίζω πως βρίσκομαι στην πιο «όμορφη» φάση της ζωής μου. Περίμενα χρόνια για να το πω. Έγινε όμως πραγματικότητα και κάπως έτσι φαντάζομαι τα επόμενα χρόνια. Πιο ήρεμα. Πιο αληθινά. Πιο κοντά στη φύση, στην οικογένειά μου και σε όλα όσα έχουν πραγματική αξία. Μακριά από άγχος, πίεση και φασαρία. Μόνο όμορφες στιγμές!», έγραψε χαρακτηριστικά η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

