MasterChef Τρέιλερ 27/5/26

Η κόκκινη μπριγάδα ήταν τελικά η μεγάλη νικήτρια της αποψινής δοκιμασίας στο MasterChef, σε ένα επεισόδιο που είχε ένταση, ανατροπές αλλά και το αρκετά σοβαρό λάθος του Πέτρου με τη λαδόκολλα, το οποίο τού κόστισε ακριβά... Ο Πέτρος αναδείχθηκε πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση, αφού το ατυχές περιστατικό επισκίασε τη συνολικά καλή προσπάθειά του.

Το trailer του αυριανού επεισοδίου προμηνύει μία από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες της σεζόν, καθώς οι παίκτες θα κληθούν να μαγειρέψουν… χωρίς ρεύμα!

«Οτιδήποτε μπαίνει στην πρίζα και λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δε θα είναι στη διάθεσή σας!», ακούγονται να λένε οι κριτές, με τους διαγωνιζόμενους να αντιλαμβάνονται αμέσως τη δυσκολία της κατάστασης.

Η νέα δοκιμασία τεστ - δημιουργικότητας θα έχει βασικό υλικό το αρνί και διάρκεια 60 λεπτά.

Στο πλατό του διαγωνισμού θα «εισβάλει» ο Χρήστος Μπάρκας, ένας από τους πιο αγαπημένους πρώην παίκτες του διαγωνισμού, που επιστρέφει προσωρινά στην κουζίνα του MasterChef. Η παρουσία του θα δώσει δυνατό παλμό στο επεισόδιο, με χιούμορ αλλά και συμβουλές προς τους διαγωνιζόμενους.

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του MasterChef, την Τετάρτη 27/5, στις 21.00 στο Star!