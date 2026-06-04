Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια

Πώς θα υπολογίζονται οι τόκοι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η απόφαση του Αρείου Πάγου δικαίωσε τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη για τον υπολογισμό των τόκων.
  • Οι τόκοι θα υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ποσό του δανείου.
  • Η απόφαση ψηφίστηκε με 35 υπέρ και 12 κατά.
  • Η Κομισιόν ζητάει διαδικασίες εξπρές για πλειστηριασμούς, ανησυχώντας για τις καθυστερήσεις.
  • Δανειολήπτες φοβούνται ότι οι αλλαγές θα αυξήσουν τις πιέσεις αποπληρωμής και τον κίνδυνο απώλειας κατοικίας.

Από την πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφασή της, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων.

Aνάσα για τους τόκους σε χιλιάδες δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη

Σύμφωνα με την απόφαση της ολομέλειας, το πλήρες κείμενο της οποίας θα αναρτηθεί μέσα στην ημέρα στο site του Αρείου Πάγου, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια, θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού.

Ειδικότερα, η ολομέλεια αποφάσισε, με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά, ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού.

Όπως είναι γνωστό, οι εταιρείες διαχείρισης-funds επιδίωκαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες.

Aπόφαση- σταθμός για τους τόκους των δανείων

Διαδικασίες -  εξπρές για πλειστηριασμούς ζητάει η Κομισιόν  

Διαδικασίες εξπρές στις αίθουσες των δικαστηρίων, ζητάει την ίδια ώρα για μια ακόμα φορά η Κομισιόν από τις ελληνικές Αρχές, έτσι ώστε να μην «κολλάνε»  οι προγραμματισμένοι πλειστηριασμοί. Πολλοί δανειολήπτες ανησυχούν ότι αυτή η εξέλιξη θα εντείνει τις πιέσεις για την αποπληρωμή των οφειλών τους, με κίνδυνο να χάσουν το σπίτι τους, υπό το βάρος ρυθμίσεων με υπέρογκες δόσεις.  
 

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