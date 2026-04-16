Μυλωνάκης: «Διασωληνωμένος & σε σταθερή κατάσταση»- Νέο ιατρικό ανακοινωθέν

«Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», αναφέρει συγκεκριμένα το νέο ιατρικό ανακοινωθέν.

Κατά το δεύτερο 24ωρο νοσηλείας για τον Γιώργο Μυλωνάκη στον «Ευαγγελισμό» στελέχη της ΝΔ βρίσκονται από νωρίς στο νοσοκομείο. Μεταξύ αυτών, οι Γεωργιάδης, Χατζηδάκης, Θεμιστοκλέους, Αγαπηδάκη, Καλαφάτης και Ζωγράφος.

Γιώργος Μυλωνάκης: Η αδιαθεσία και το λιποθυμικό επεισόδιο που τον οδήγησαν στον Ευαγγελισμό

Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο χθες το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου οι γιατροί, ύστερα από τις απαραίτητες εξετάσεις, διέγνωσαν εγκεφαλικό ανεύρυσμα, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί και να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ.

Ακολούθως, υποβλήθηκε σε ελάχιστα επεμβατική διαδικασία εμβολισμού, η οποία αποσκοπεί στην απόφραξη παθολογικών αγγείων, όπως ανευρύσματα και αγγειακές δυσπλασίες, ή στη διακοπή της αιμάτωσης όγκων. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας, η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά και κρίνεται επιτυχής.