Μυλωνάκης: «Διασωληνωμένος & σε σταθερή κατάσταση»- Νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Τα τελευταία νέα για την υγεία του

Σε σταθερή κατάσταση και διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» παραμένει ο υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, όπως αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου. 

«Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», αναφέρει συγκεκριμένα το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Κατά το δεύτερο 24ωρο νοσηλείας για τον Γιώργο Μυλωνάκη στον «Ευαγγελισμό» στελέχη της ΝΔ βρίσκονται από νωρίς στο νοσοκομείο. Μεταξύ αυτών, οι Γεωργιάδης, Χατζηδάκης, Θεμιστοκλέους, Αγαπηδάκη, Καλαφάτης και Ζωγράφος.

Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο χθες το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου οι γιατροί, ύστερα από τις απαραίτητες εξετάσεις, διέγνωσαν εγκεφαλικό ανεύρυσμα, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί και να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ.

Ακολούθως, υποβλήθηκε σε ελάχιστα επεμβατική διαδικασία εμβολισμού, η οποία αποσκοπεί στην απόφραξη παθολογικών αγγείων, όπως ανευρύσματα και αγγειακές δυσπλασίες, ή στη διακοπή της αιμάτωσης όγκων. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας, η επέμβαση εξελίχθηκε ομαλά και κρίνεται επιτυχής.

 

