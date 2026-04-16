Σταματίνα Τσιμτσιλή: Όσα είπε για τον Γιώργο Μυλωνάκη

«Δύσκολη μέρα για το Happy day, ας κάνουμε όλοι μαζί μια προσευχή»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Είναι μια δύσκολη ημέρα για το Happy Day» είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεκινώντας σήμερα το πρωί την εκπομπή της σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα.

Η συνεργάτιδά της και γνωστή δημοσιογράφος, Τίνα Μεσσαροπούλου περνάει δύσκολες στιγμές αφού ο σύζυγός της Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στον Ευαγγελισμό μετά από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ υποβλήθηκε σε εμβολισμό για την αντιμετώπιση της αιμορραγίας, με τη διαδικασία να εξελίσσεται ομαλά σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.

«Είναι μια δύσκολη ημέρα για το Happy Day και για εμάς γιατί ένας από τα μέλη της ομάδας μας δεν είναι σήμερα μαζί μας. Η Τίνα. Έχετε σίγουρα δει στις ειδήσεις για ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο σύζυγός της, ο Γιώργος Μυλωνάκης. Δίνει μια πολύ σοβαρή μάχη για τη ζωή του και η Τίνα μας είναι στο πλευρό του. Είμαστε από το πρώτο λεπτό κοντά της και συναισθηματικά και ουσιαστικά και πνευματικά. Σήμερα που είμαστε εδώ μας λείπει και θέλουμε να της ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση. Να ευχηθούμε και στην ίδια καλή δύναμη γιατί και εκείνη περνάει πολύ δύσκολες ώρες», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλη.

«Εχθές ήμασταν εδώ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής χτύπησε το τηλέφωνο της και έφυγε κατευθείαν, ενώ δεν είχαμε καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει. Προσπαθήσαμε να μην φανεί η απουσία της, μέχρι να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Ήμασταν στο πλευρό της στον Ευαγγελισμό, αλλά δεν θέλω να μπω σε καμία λεπτομέρεια για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου για αυτές είναι λεπτομέρειες πολύ προσωπικές. Θα αρκεστώ στο να πω περαστικά, και καλή δύναμη. Και τον Γιώργο τον ξέρω προσωπικά γιατί όπως ξέρετε είμαστε μια δεύτερη οικογένεια.

Είναι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος και αυτό που ελπίζουμε είναι να τα καταφέρει και να βγει νικητής από αυτή τη μάχη που δίνει. Η Τίνα είναι πολύ δικός μας άνθρωπος και εύχομαι πραγματικά να είναι δυνατή και να σταθεί στο πλευρό του άντρα της και των παιδιών της. Ας κάνουμε όλοι μαζί μια προσευχή να ξεπεραστεί όλο αυτό σύντομα» είπε καταλήγοντας.

 


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
 |
ΤΙΝΑ ΜΕΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
 |
HAPPY DAY
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top